BONK, Inc.(나스닥: BNKK) 경영진: 독립 리서치 보고서 “솔라나 기반 수십억 달러 규모 BONK 암호화폐 생태계에 접근할 수 있는 대표적 상장사로 자리매김” 결론

Harbinger 보고서, 향후 수년간 큰 폭의 매출 성장 가능성 독립 추정치 제시

Harbinger Research, 강력한 이중 수익 엔진·디플레이션 자산 전략·나스닥에서의 독보적 기회 강조하며 커버리지 개시

애리조나주 스코츠데일, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (나스닥: BNKK, 이하 “회사”)는 솔라나 (Solana) 블록체인 기반 암호화폐 토큰인 BONK의 트레저리를 보유하며, 수익 창출형 제품을 구축하는 커뮤니티 역량 강화에 주력하고 있는 기업이다. 회사는 최근 전략적 전환 이후 독자적인 시장 지위와 높은 성장 잠재력을 분석한 Harbinger Research의 주식 리서치 커버리지 개시를 발표했다. 이 리포트는 나스닥 상장사 중 솔라나 블록체인의 잠재적으로 급성장하는 수십억 달러 규모 BONK 생태계에 대해 규제 환경에서 투자할 수 있는 “최고의 공개 시장 진입 수단” ("premier public-market vehicle" )으로 Bonk, Inc.를 조명하고 있다.

Harbinger Research의 보고서(https://www.harbingerresearch.com참조)는 지난 12개월 동안 약 30억 달러의 수익을 창출 하며 주목할 만한 회복세를 보인 솔라나 블록체인의 성장세를 통해 Bonk, Inc. 전략의 중요성을 설명한다. 모틀리 풀(The Motley Fool)에 따르면 솔라나는 차세대 1조 달러 디지털 자산으로 도약할 가능성을 보유 하고 있으며, 특히 탈중앙화 금융(DeFi) 분야를 중심으로 이더리움보다 더 빠른 성장세를 보이고 있다.i

FTX 붕괴 이후 한때 의구심을 받았던 솔라나는, Harbinger의 분석에 따르면, 다시 “혁신의 중심 허브” (central hub for innovation)로 부상했다. 솔라나는 비교 불가능한 속도와 낮은 비용을 강점으로 하며, 소비자 중심 디지털 자산에 최적화된 환경으로 평가받고 있다. 보고서는 BONK가 단순한 밈 토큰을 넘어 “솔라나 소비자 생태계의 필수 구성 요소”로 자리 잡는 데 성공한, 생태계 재활성화를 위해 커뮤니티 주도로 출범한 독특한 기원에 주목했다. Bonk, Inc.는 이렇게 성장 중인 네트워크와 수십억 달러 규모의 밈코인 시장이라는 검증된 사용자 유입 동력 속에 포지셔닝함으로써, 디지털 자산 경제에서 가장 역동적인 영역에 대한 독특한 투자 기회를 제공한다고 Harbinger는 평가했다.

Jarrett Boon CEO는 “Harbinger Research가 Bonk, Inc.가 구축하고 있는 독자적이고 강력한 모델을 인정한 것에 대해 기쁘게 생각한다”며 “Harbinger의 평가는 우리가 투자자들에게 제공하고 있다고 믿는 획기적 기회를 입증한다”고 말했다. 이어 “우리는 공공 자본 시장이 선도적인 DeFi 생태계의 반복 수익과 성장을 직접적으로 연결할 수 있도록 하는 독특하면서도 필수적인 가교 역할을 하고 있다. 운영 현금 흐름과 디플레이션 구조의 트레저리 자산이라는 이중 엔진 모델은 BONK 생태계의 활발한 확장을 실질적인 주주 가치로 전환하도록 설계되었으며, 이는 금융 진화의 최전선에서 우리를 차별화하는 요소”라고 강조했다.

그는 “이번 보고서는 회사가 적절한 시기에 적절한 위치에 있을 뿐 아니라, 시장에서 상당한 몫을 확보하기 위한 올바른 전략을 실행하고 있음을 입증한다”고 덧붙였다.

Bonk 핵심 기여자이자 Bonk, Inc. 이사회 멤버인 미첼 루디(Mitchell Rudy, 활동명 Nom)는 “Harbinger의 리서치는 BONK가 가진 핵심 강점을 정확하게 짚어냈다. 거대한 참여형 커뮤니티, 실제 수요에 기반한 디플레이션 메커니즘, 그리고 솔라나와의 깊은 통합이다”라며 “Bonk, Inc.가 특별한 이유는 이 강력한 생태계의 성공을 주주들에게 직접 연결하도록 설계된 유일한 상장 기업이라는 점이다. 이는 단순한 이론이 아니라, 실제 경제 활동이 가치를 견인하는 구조다. 우리는 이미 검증된 모델을 실행하고 있으며, Harbinger 보고서는 우리가 함께 막 열기 시작한 잠재력이 매우 크다는 사실을 입증하고 있다”고 말했다.

Harbinger 보고서는 이 모델이 지닌 확장 가능성을 뒷받침하는 요소로, 향후 몇 년간 큰 폭의 매출 성장에 대한 독립 추정치를 제시했다. 보고서는 Bonk, Inc. 모델에 내재된 “경제적 플라이휠”의 힘을 강조한다. 생태계 활동이 성장할수록 letsBONK.fun과 같은 플랫폼의 수익이 증가하고, 이는 Bonk, Inc.의 재투자 전략을 통해 BONK 토큰의 전략적 매집 및 소각을 촉진한다. Harbinger는 이를 “희소성을 강화하고 장기 가치를 창출하는 선순환 구조”로 정의하며, 생태계 전체와 나아가 Bonk, Inc. 주주들에게 지속적인 혜택을 제공한다고 평가했다.

Bonk, Inc. 소개: Bonk, Inc.(나스닥: BNKK)는 전통적인 공개 시장과 디지털 자산 생태계 간의 격차를 해소해 나가는 기업이다. letsBONK.fun과의 전략적 통합 이후, 회사는 디지털 자산 기반의 탄탄한 트레저리를 구축하기 위해 DeFi 분야 내 수익 창출 자산을 확보하는 새로운 전략을 실행하고 있다. 회사의 음료 사업부는 혈중 알코올 농도를 빠르게 낮추도록 설계된 특허 제품 Sure Shot 음료와 Yerbaé의 식물성 에너지 음료를 보유하고 있다.

미래 전망에 관한 진술(Forward-Looking Statements): 본 보도자료에는 미래 전망에 관한 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사가 통제할 수 없는 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 크게 달라질 수 있다. 차이의 원인이 될 수 있는 요인으로는 BONK 토큰의 성과, letsBONK.fun과의 통합 및 운영 성과, 회사 트레저리 전략의 실행 능력, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Safety Shot 관련 보고서에 상세히 기술된 기타 위험 요인이 포함되나 이에 국한되지 않는다.

투자자 관련 문의: Phone: 888-257-8061 Website: BonkDAT.com

출처: Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/