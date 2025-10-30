Pengurusan BONK, Inc. (Nasdaq:BNKK) Menyatakan Laporan Penyelidikan Bebas Menunjukkan BONK Berada Pada Kedudukan Strategik Untuk Menjadi Entiti Awam Premier Bagi Ekosistem Kripto BONK Bernilai Berbilion Dolar Melalui Blockchain Solana

Laporan Harbinger Menggariskan Anggaran Bebas Firma Tersebut Terhadap Pertumbuhan Hasil Yang Ketara Dalam Beberapa Tahun Akan Datang

Harbinger Research Memulakan Liputan, Menyerlahkan Keupayaan Enjin Hasil Berganda Yang Kukuh, Strategi Aset Deflasi Serta Peluang Pelaburan Unik di Nasdaq

SCOTTSDALE, Arizona, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) (“Syarikat”), yang memiliki perbendaharaan token mata wang kripto $BONK berasaskan blockchain Solana dan berfokus kepada memperkasa komuniti dalam membangunkan produk penjana hasil, hari ini mengumumkan bahawa Harbinger Research telah memulakan liputan penyelidikan ekuiti ke atas syarikat tersebut. Liputan ini menyorot analisis mendalam firma bebas itu mengenai kedudukan unik Bonk serta potensi pertumbuhan yang signifikan susulan pelaksanaan transformasi strategik terkini. Laporan komprehensif tersebut menggambarkan Bonk, Inc. sebagai “entiti pasaran awam premier” bagi para pelabur yang mencari pendedahan terkawal kepada ekosistem BONK bernilai berbilion dolar yang berpotensi tinggi untuk berkembang, berasaskan rantaian blok Solana – satu peluang pelaburan yang unik di pasaran Nasdaq.

Laporan Harbinger Research (tersedia di https://www.harbingerresearch.com) memberikan konteks terhadap kepentingan strategi Bonk, Inc. dengan memperincikan ketahanan luar biasa dan kebangkitan semula blockchain Solana, yang dalam tempoh 12 bulan lalu telah menjana hampir AS$3 bilion dalam hasil. Menurut The Motley Fool, Solana berpotensi untuk menjadi aset digital bernilai AS$1 trilion seterusnya. Solana kini berkembang lebih pantas berbanding Ethereum, terutamanya dalam bidang utama seperti kewangan terdesentralisasi (DeFi).i

Pernah dipersoalkan susulan kejatuhan FTX, Solana — seperti yang dinyatakan oleh Harbinger — kini muncul semula sebagai “hab utama untuk inovasi”, dihargai kerana kelajuan yang tiada tandingan dan kos yang rendah, menjadikannya persekitaran pilihan bagi aset digital yang berorientasikan pengguna. Laporan tersebut menyerlahkan asal usul BONK yang unik sebagai inisiatif yang digerakkan oleh komuniti, yang dilancarkan khusus untuk memulihkan ekosistem ini, telah berjaya berkembang melepasi status meme semata-mata, sekali gus menjadi "komponen penting dalam ekosistem pengguna Solana." Dengan memposisikan dirinya dalam rangkaian yang kami percaya sedang berkembang pesat serta sektor meme coin bernilai berbilion dolar yang terbukti berkesan dalam mendorong penerimaan pengguna, Bonk, Inc. menawarkan pelabur pendedahan unik kepada salah satu bidang paling dinamik dalam ekonomi aset digital — seperti yang disahkan oleh analisis bebas Harbinger Research.

“Kami berbesar hati melihat Harbinger Research mengiktiraf model unik dan berkuasa yang sedang dibina di Bonk, Inc.,” kata Jarrett Boon, Ketua Pegawai Eksekutif. “Pengesahan Harbinger terhadap strategi kami mengukuhkan keyakinan kami bahawa ini merupakan peluang bersejarah bagi para pelabur. Kami sedang membina jambatan yang unik dan penting antara pasaran awam dan akses langsung kepada hasil berulang serta pertumbuhan ekosistem DeFi terkemuka. Model aktif berasaskan enjin dwi ini — yang menjana nilai daripada aliran tunai operasi dan aset perbendaharaan deflasi — direka untuk menterjemahkan perkembangan pesat ekosistem BONK kepada nilai nyata bagi para pemegang saham, sekali gus meletakkan kami di barisan hadapan evolusi kewangan ini.”

Beliau menambah: “Laporan ini mengesahkan bahawa syarikat bukan sahaja berada di tempat yang tepat pada masa yang sesuai, tetapi juga telah mengambil langkah yang betul untuk memastikan ia mampu merebut bahagian pasaran yang signifikan.”

Mitchell Rudy (juga dikenali sebagai Nom), penyumbang teras BONK dan ahli lembaga Bonk, Inc., turut menyatakan: “Penyelidikan Harbinger menggambarkan dengan tepat kekuatan teras BONK: komuniti besar yang aktif, utiliti sebenar yang mendorong mekanisme deflasi, serta integrasi mendalam dengan Solana. Apa yang menjadikan Bonk, Inc. begitu menarik ialah ia merupakan entiti awam eksklusif yang direka untuk menyalurkan kejayaan ekosistem berkuasa ini secara langsung kepada pemegang saham. Ini bukan sekadar teori; ia adalah aktiviti ekonomi sebenar yang menjana nilai. Kami sedang melaksanakan model yang terbukti dan laporan Harbinger mengesahkan potensi besar yang baru mula kami terokai bersama.”

Sebagai pengesahan lanjut terhadap skala model ini, laporan Harbinger turut menggariskan anggaran bebas firma tersebut terhadap pertumbuhan hasil yang signifikan dalam tahun-tahun akan datang. Analisis Harbinger menekankan kekuatan “roda ekonomi” yang terkandung dalam model Bonk, Inc. Laporan tersebut memperincikan bagaimana peningkatan aktiviti dalam ekosistem secara langsung menterjemah kepada pertumbuhan hasil bagi platform seperti letsBONK.fun, yang seterusnya menyokong pengumpulan strategik dan pembakaran token BONK melalui strategi pelaburan semula Bonk, Inc. Ini mewujudkan apa yang digambarkan oleh Harbinger sebagai “kitaran berfaedah yang direka untuk meningkatkan kekurangan dan menjana nilai jangka panjang” bagi keseluruhan ekosistem dan secara langsung, pemegang saham Bonk, Inc.

Perihal Bonk, Inc. Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK), ialah sebuah syarikat yang sedang berkembang untuk merapatkan jurang antara pasaran awam tradisional dan ekosistem aset digital. Susulan integrasi strategik dengan letsBONK.fun, syarikat kini melaksanakan strategi baharu yang memberi tumpuan kepada pemerolehan aset yang menjana hasil dalam ruang DeFi, bagi membina perbendaharaan aset digital yang kukuh. Bahagian minuman syarikat memiliki produk minuman Sure Shot yang dipatenkan, direka untuk mengurangkan kandungan alkohol dalam darah dengan pantas serta minuman tenaga berasaskan tumbuhan jenama Yerbaé.

Kenyataan Pandang ke HadapanSiaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan sedemikian tertakluk kepada risiko dan ketidaktentuan, yang kebanyakannya berada di luar kawalan syarikat dan hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan atau menyumbang kepada perbezaan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, prestasi token BONK, kejayaan integrasi dan pencapaian operasi bersama letsBONK.fun, keupayaan syarikat untuk melaksanakan strategi perbendaharaan, serta risiko lain yang diperincikan dalam pemfailan Safety Shot dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Perhubungan Pelabur: Phone: 888-257-8061 Laman Web: BonkDAT.com

SUMBER: Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/