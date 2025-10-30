Administração da BONK, Inc. (Nasdaq: BNKK) Declara que Relatório de Pesquisa Independente Concluiu que a Empresa Está Posicionada a Ser Principal Veículo Público do Ecossistema Cripto de Muitos Bilhões de Dólares Via Solana Blockchain

Relatório da Harbinger apresenta um resumo das estimativas independentes da empresa para um crescimento significativo da receita nos próximos anos

Harbinger Research Inicia Cobertura, Destacando Poderoso Mecanismo de Receita Dupla, Estratégia Deflacionária de Ativos e Oportunidade Única na Nasdaq

SCOTTSDALE, Arizona, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) (a “Empresa”), que detém uma tesouraria do token de criptomoeda $BONK, criado na blockchain da Solana, com foco na capacitação de uma comunidade de produtos geradores de receita, anunciou hoje o início da cobertura de pesquisa de ações pela Harbinger Research, destacando a análise convincente da empresa independente da posição única e do potencial de crescimento significativo da Empresa após sua recente transformação estratégica. O relatório abrangente identifica a Bonk, Inc. como "principal veículo de mercado público” para investidores que buscam exposição regulamentada do ecossistema BONK, potencialmente de alto crescimento e multibilionário, na blockchain Solana – uma oportunidade única na bolsa Nasdaq.

O relatório da Harbinger Research (disponível em https://www.harbingerresearch.com) contextualiza a importância da estratégia da Bonk, Inc., detalhando a notável resiliência e ressurgimento da blockchain Solana que, nos últimos 12 meses, gerou quase US$3 bilhões em receita e, de acordo com o The Motley Fool, tem o potencial de se tornar o próximo ativo digital de US $1 trilhão. A Solana está crescendo mais rapidamente do que a Ethereum, principalmente nas importantes áreas de finanças descentralizadas.i

Uma vez questionada após o colapso da FTX, a Solana, como Harbinger observa, ressurgiu como um "uma central de inovação", valorizado por sua velocidade incomparável e baixos custos, tornando-se o ambiente preferido para ativos digitais voltados para o consumidor. O relatório destaca a origem única da BONK como iniciativa impulsionada pela comunidade, lançada especificamente para revitalizar esse ecossistema, evoluindo com sucesso além de um simples meme de um "componente essencial do ecossistema de consumo da Solana". Ao se posicionar dentro do que acreditamos ser uma rede próspera e de meme de bilhões de dólares do setor de moedas - um mecanismo comprovado para a adoção de usuários - a Bonk, Inc. oferece aos investidores uma exposição única a uma das áreas mais dinâmicas da economia de ativos digitais, validado pela análise independente da Harbinger.

“É um prazer ver a Harbinger Research reconhecer o modelo único e poderoso que estamos criando na Bonk, Inc.”, disse Jarrett Boon, CEO. “A validação da nossa estratégia pela Harbinger confirma o que acreditamos ser uma oportunidade histórica para os investidores. Estamos estabelecendo uma ponte única e essencial para que os mercados públicos possam acessar diretamente a receita recorrente e o crescimento de um ecossistema DeFi líder. Esse modelo ativo e de dois motores - capturando o valor do fluxo de caixa operacional e de um ativo deflacionário da tesouraria - foi projetado para traduzir a expansão vibrante do ecossistema BONK diretamente em um valor tangível para os acionistas, posicionando-nos na vanguarda dessa evolução financeira.”

Ele continuou: “Este relatório confirma que a Empresa, além de estar no lugar certo no momento certo, também tomou as medidas certas para garantir que a Empresa possa captar uma parte substancial desse mercado.”

Mitchell Rudy (ou Nom), um dos principais colaboradores da BONK e membro do conselho da Bonk, Inc., acrescentou: “A pesquisa da Harbinger mostra com precisão os principais pontos fortes da BONK: uma comunidade massiva e engajada, uma mecânica deflacionária real e uma profunda integração com a Solana. O que torna a Bonk, Inc. tão interessante é ser o veículo público exclusivo projetado para canalizar o sucesso desse potente ecossistema diretamente para os acionistas. Isso não é apenas teoria; é a real atividade econômica que gera valor. Estamos executando um modelo comprovado, e o relatório da Harbinger valida o imenso potencial que estamos apenas começando a desbloquear juntos.”

Confirmando ainda mais a escala potencial desse modelo, o relatório Harbinger descreve as estimativas independentes da empresa para um crescimento significativo da receita nos próximos anos. A análise de Harbinger enfatiza o poder do "volante econômico" inerente ao modelo da Bonk, Inc. O relatório detalha como a crescente atividade dentro do ecossistema se traduz diretamente em aumento da receita de plataformas como a letsBONK.fun, que então alimenta o acúmulo estratégico e a queima de tokens BONK por meio da estratégia de reinvestimento da Bonk, Inc. Isso cria o que Harbinger descreve como um "ciclo virtuoso projetado para aumentar a escassez e gerar valor a longo prazo" para todo o ecossistema e, por extensão, para os acionistas da Bonk, Inc.

Sobre a Bonk, Inc. A Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK), é uma empresa em evolução que preenche a lacuna entre os mercados públicos tradicionais e o ecossistema de ativos digitais. Após sua integração estratégica com a letsBONK.fun, a Empresa passou a executar uma nova estratégia focada na aquisição de ativos geradores de receita dentro do espaço DeFi para a criação de uma tesouraria robusta de ativos digitais. A divisão de bebidas da Empresa conta com a bebida patenteada Sure Shot, criada para reduzir rapidamente o teor de álcool no sangue, bem como a bebida energética à base de plantas Yerbaé.

Declaração de Previsão: Este comunicado para a imprensa contém declaração de previsão. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais fora do controle da Empresa, e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes. Os fatores que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem, mas não estão limitados a, o desempenho dos tokens BONK, a integração bem-sucedida com a letsBONK.fun e o seu sucesso operacional, a capacidade de executar a estratégia de tesouraria da Empresa e outros riscos detalhados nos registros da Safety Shot na Comissão de Valores Mobiliários.

Relações com Investidores Telefone: 888-257-8061 Website: BonkDAT.com

FONTE: Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/