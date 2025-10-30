BONK, Inc. (Nasdaq：BNKK) 管理层表示，独立研究报告显示，公司有望成为通过 Solana 区块链接入价值数十亿美元 BONK 加密生态系统的首选上市平台

Harbinger 报告概述了公司对未来几年实现显著营收增长的独立预测

此项研究由 Harbinger Research 发起，重点强调公司强大的双重收入引擎、通缩型资产策略，以及在纳斯达克交易所的独特机遇

亚利桑那州斯科茨代尔, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq：BNKK，以下简称“本公司”) 持有基于 Solana 区块链的 $BONK 加密货币资产，致力于赋能社区打造创收产品。公司今日宣布，Harbinger Research 已启动对本公司的股权研究覆盖，该独立机构在报告中重点分析了本公司在近期战略转型后所处的独特市场地位及其显著增长潜力。 这份全面的调研报告将 Bonk, Inc. 定位为投资者获取受监管 BONK 生态系统投资机会的“首选上市投资工具”。该生态系统基于 Solana 区块链构建，具备高增长潜力，规模达数十亿美元——彰显了本公司在纳斯达克交易所的独特机遇。

Harbinger Research 的调研报告 (可在 https://www.harbingerresearch.com 查阅) 通过详细论述 Solana 区块链的强大韧性和复苏势头，充分阐释了 Bonk, Inc. 战略的重要性。过去 12 个月，该区块链创造了近 30 亿美元的收入，据 The Motley Fool 分析，其有潜力成长为下一个万亿美元级数字资产。 Solana 当前的增长速度已超过 Ethereum，在去中心化金融等关键领域表现尤为突出。i

正如 Harbinger 所指出，在 FTX 崩盘后曾备受质疑的 Solana，如今已重新崛起为“创新中枢”，以其无与伦比的速度和低廉成本备受推崇，成为面向消费者的数字资产首选交易环境。 该报告强调了 BONK 作为社区驱动型项目的独特起源，其创立初衷正是为了振兴该生态系统，并已成功从简单的模因币演变为“Solana 消费者生态系统的关键组成部分”。 通过深耕这一被公认为蓬勃发展的网络，以及更广阔的、价值数十亿美元的模因币领域——这一已被验证的用户增长引擎，Bonk, Inc. 为投资者提供了触达数字资产经济中最具活力领域之一的独特渠道，这一点已获得 Harbinger 独立分析的验证。

首席执行官 Jarrett Boon 表示：“我们很高兴看到 Harbinger Research 认可 Bonk, Inc. 所构建的独特且强大的模式。 Harbinger 对我们战略的认可印证了我们的判断——这对投资者而言，是一项具有里程碑意义的机遇。 我们正在为公开市场搭建一座“独特且至关重要的桥梁”，让投资者能够直接参与领先 DeFi 生态系统的持续收益与增长。 这种动态的双引擎驱动模式既能捕捉运营现金流的价值，又能利用通缩型现金资产优势，旨在将 BONK 生态系统的蓬勃拓展直接转化为实实在在的股东价值，使我们处于这一金融变革的前沿。”

他继续说道：“这份报告证实，公司不仅身处有利时机，而且已采取恰当举措，确保能够在该市场获取可观份额。”

BONK 核心贡献者、 Bonk, Inc. 董事会成员 Mitchell Rudy（又名 Nom）补充道：“Harbinger 的调研精准捕捉了 BONK 的核心优势：庞大且活跃的社区、推动通缩机制的实际效用，以及与 Solana 的深度整合。 Bonk, Inc. 之所以如此引人注目，在于它是专为将这一强大生态系统的成功直接传递给股东而设计的独家上市工具。 这不仅仅是理论，更是切实推动价值增长的经济活动。 我们正在执行一套行之有效的模式，而 Harbinger 的报告则验证了我们正共同开启的无穷潜力。”

Harbinger 报告还概述了本公司对未来几年显著营收增长的独立预测，进一步印证了该模式潜在的发展规模。 Harbinger 的分析强调了 Bonk, Inc. 模式中固有的“经济飞轮”效应。 报告详细说明了该生态系统内日益增长的经济活动如何直接转化为 letsBONK.fun 等平台的营收增长，进而通过 Bonk, Inc. 的再投资策略，为 BONK 代币的战略性积累和销毁提供动力。 这创造了一个被 Harbinger 称为“旨在增强稀缺性并驱动长期价值的良性循环”，惠及整个生态系统，进而惠及 Bonk, Inc. 股东。

关于 Bonk, Inc. Bonk, Inc. (Nasdaq：BNKK) 是一家致力于弥合传统公开市场与数字资产生态系统之间鸿沟的公司。 在与 letsBONK.fun 完成战略整合后，公司正在执行一项新战略，聚焦于收购 DeFi 领域的创收资产，以构建稳健的数字资产储备库。 该公司的饮料部门拥有专利产品 Sure Shot 饮料，可快速降低血液酒精含量，同时还拥有植物基能量饮料 Yerbaé。

前瞻性陈述：本新闻稿包含前瞻性陈述。 由于此类陈述受风险和不确定性的影响，其中许多因素超出公司控制范围，可能导致实际结果与预期存在重大差异。 可能导致或加剧此类差异的因素包括但不限于：BONK 代币的表现、与 letsBONK.fun 平台的成功整合及运营成效、公司执行资金管理策略的能力，以及 Safety Shot 向美国证券交易委员会提交的文件中详细列示的其他风险。

投资者关系：电话：888-257-8061 网站：BonkDAT.com

来源：Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/