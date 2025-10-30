BONK, Inc. (Nasdaq:BNKK) 管理層表示，獨立研究報告指出公司正透過 Solana 區塊鏈成為數十億美元 BONK 加密生態系統的頂尖公開市場平台

Harbinger 報告闡述該機構對未來幾年收入強勁增長的獨立預測

Harbinger Research 啟動研究覆蓋，突顯強大雙重收益驅動模式、通縮資產策略及 Nasdaq 獨特優勢

亞利桑那州斯科茨代爾, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注協助社群開發收益型產品、持有以 Solana 區塊鏈構建為基礎的 $BONK 加密貨幣資產庫企業 Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) （「公司」），於今天宣佈獲得 Harbinger Research 啟動股權研究覆蓋，突顯該獨立機構對公司近期策略轉型後獨特定位及重大增長潛力的深入分析。 該綜合報告將 Bonk, Inc. 定位為「頂尖公開市場平台」，讓投資者透過受監管渠道接觸基於 Solana 區塊鏈、具潛在高增長性的數十億美元 BONK 生態系統，這是 Nasdaq 交易所的一個獨一無二機遇。

Harbinger Research 的報告（載於 https://www.harbingerresearch.com）透過詳細說明 Solana 區塊鏈的卓越韌性及復甦趨勢，闡釋 Bonk, Inc. 策略的重要性——該區塊鏈在過去 12 個月產生近 30 億美元收入，且據 The Motley Fool 指出，有望成為下一個價值 1 萬億美元的數碼資產。 Solana 現時的增長速度已超越以太坊 (Ethereum)，特別是在去中心化金融等重大範疇。i

根據 Harbinger 的分析，經歷 FTX 倒閉危機後而一度備受質疑的 Solana，已重整旗鼓成為「創新中央樞紐」，憑藉其卓絕速度及成本優勢獲得重視，成為面向消費者的首選數碼資產生態系統。 報告強調 BONK 的起源別樹一幟，乃源於由社群推動的計劃，專門為振興此生態系統而啟動，並成功從簡單迷因幣演進成為「Solana 消費者生態系統的重要部分」。 透過將自身定位於眾人皆認為蓬勃發展的網絡及更廣闊的數十億美元迷因幣領域，亦即經實證的用戶採納驅動引擎，Bonk, Inc. 讓投資者透過獨特渠道接觸獲 Harbinger 獨立分析結果驗證、數碼資產經濟中最具活力的領域。

行政總裁 Jarrett Boon 表示：「我們樂見 Harbinger Research 認可我們在 Bonk, Inc. 所建立的獨特強大模式。 Harbinger 對我方策略的認可，印證我們認為這為投資者帶來劃時代機會的信念。 我們正在建構無比重要的獨特橋樑，讓公開市場能直接獲取領先去中心化金融 (DeFi) 生態系統的經常性收益及增長。 這種積極的雙引擎模式從營運現金流及通縮性國庫資產中獲取價值，旨在將 BONK 生態系統的蓬勃擴張直接轉化為實質股東價值，讓我們在這場金融改革中佔據領先地位。」

他續說：「這份報告驗證公司不僅佔盡天時地利，更已採取適當行動以確保奪取這個市場的龐大份額。」

BONK 核心貢獻者兼 Bonk, Inc. 董事會成員 Mitchell Rudy（又名 Nom）補充道：「Harbinger 的研究精準捕捉了 BONK 的核心優勢：規模龐大而積極參與的社群、推動通縮機制的實際效益，以及與 Solana 的深度整合。 Bonk, Inc. 之所以如此引人入勝，在於其作為獨家公開市場平台，旨在將此強大生態系統的成功效益直接帶給股東。 這並非空談理論，而是推動價值的真正經濟活動。 我們正在執行經實踐驗證的模式，而 Harbinger 的報告證實我們才剛開始共同釋放的莫大潛力。」

Harbinger 報告進一步驗證此模式的潛在規模，概述該機構對未來幾年收益顯著增長的獨立預測。 Harbinger 的分析強調 Bonk, Inc. 模式內在「經濟飛輪」效應的威力有多強大。 報告詳細說明生態系統內日益增長的活動如何為 letsBONK.fun 等平台直接轉化成收益增長，繼而透過 Bonk, Inc. 的再投資策略推動 BONK 代幣的策略性累積和銷毀。 這形成 Harbinger 所指「專為增強稀缺性及驅動長期價值而設的良性循環」，惠及整個生態系統以至 Bonk, Inc. 的股東。

關於 Bonk, Inc. Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) 是一間不斷發展、致力填補傳統公開市場與數碼資產生態系統之間差距的公司。 繼與 letsBONK.fun 達成策略整合後，該公司正實施新策略，專注收購 DeFi 領域內具收益能力的資產，以建設穩健的數碼資產庫。 公司的飲品部門持有專利飲品 Sure Shot，該產品專為快速降低血液酒精含量而設計，同時亦擁有 Yerbaé 植物能量飲品。

前瞻性陳述：本新聞稿包含前瞻性陳述。 該等陳述受風險與不確定因素影響，其中許多超出本公司控制範圍，實際結果可能出現重大差異。 可能導致或促成該等差異的因素包括但不限於：BONK 代幣的表現、與 letsBONK.fun 的成功整合及營運成效、執行公司國庫策略的能力，以及 Safety Shot 向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交文件中詳述的其他風險。

投資者關係：電話：888-257-8061 網站：BonkDAT.com

資料來源：Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/