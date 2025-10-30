Paris, le 30 octobre 2025, 7h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : chiffre d’affaires en recul au 3ème trimestre 2025

Résultats en matière de sécurité en ligne avec la feuille de route RSE du Groupe

avec la feuille de route RSE du Groupe Chiffre d’affaires ajusté 1 de 720 M€, en baisse de 10 % par rapport au T3 2024 : Effet volume positif (+ 22 %), notamment pour les ventes de minerai de manganèse (+ 8 %) et de minerai de nickel (6,7x) dont la base de comparaison était très dégradée au T3 2024 Effet prix négatif (- 25 %), avec un effet change également défavorable (- 6 %)

en baisse de 10 % par rapport au T3 2024 : Difficultés logistiques dans le transport du minerai de manganèse (- 13 % de volumes)

Montée en puissance robuste de la production de carbonate de lithium , en ligne avec les objectifs

, en ligne avec les objectifs Conjoncture macro-économique toujours très incertaine qui pèse sur la demande et les prix de ventes, et pénalise la génération de cash du Groupe qui reste négative sur la période Programme d’amélioration de la performance opérationnelle et financière du Groupe à court et moyen terme, autour d’initiatives lancées au T3, qui s’appuie sur trois axes principaux : Sécurité et mine responsable Excellence opérationnelle et productivité Résilience financière Ajustement des objectifs 2025 pour l’activité minerai de manganèse : Minerai de manganèse transporté : révisé entre 6,1 et 6,3 Mt (contre 6,5 et 7,0 Mt communiqué fin juillet), de même que le cash cost FOB 2 désormais attendu entre 2,3 et 2,4 $/dmtu 3 (contre 2,1 à 2,3 $/dmtu) Minerai de nickel vendu à l’externe : confirmé entre 36 et 39 Mth Carbonate de lithium produit : confirmé entre 4 et 7 kt-LCE

qui pèse sur la demande et les prix de ventes, et pénalise la génération de cash du Groupe qui reste négative sur la période

Réduction du plan de capex 20254 : entre 400 M€ et 425 M€ (contre 400 M€ et 450 M€ communiqué précédemment)

Paulo CASTELLARI, Directeur Général du Groupe :

Malgré un contexte de marché difficile, Eramet a maintenu un niveau d’activité solide, grâce à l’engagement et à l’agilité de ses équipes.

Afin d’évaluer nos forces et les défis auxquels nous faisons face, nous avons mené une revue de performance à l’échelle du Groupe, qui nous donne une vue d’ensemble claire de la situation actuelle et de nos axes d’amélioration.

Nous avons d’ores et déjà engagé des mesures déterminantes visant à renforcer la génération de cash, à augmenter notre résilience financière et à simplifier nos processus.

Assurer la sécurité de nos employés et de nos sous-traitants, améliorer de manière significative la performance opérationnelle et financière, ainsi que restaurer le bilan sont des priorités absolues pour le Groupe. Nous allons accélérer ces efforts dans les mois qui viennent afin de bâtir un Eramet plus fort et plus compétitif.

Programme d’amélioration de la performance opérationnelle et financière d’Eramet

Fin juin, le Groupe a lancé une revue opérationnelle approfondie de l’ensemble de ses actifs (« Eramet Performance Review ») avec pour objectif d’améliorer la performance, dans le respect des standards de sécurité, et de créer de la valeur.

Les conclusions de cette revue permettent désormais au nouveau management de travailler à développer un programme d’amélioration de la performance d’Eramet site par site et de renforcement de la génération de cash et du bilan, avec une discipline accrue dans la gestion des coûts et l’allocation du capital.

Ce programme intègrera notamment les initiatives déjà lancées au cours du trimestre, dont les premiers effets sont attendus d’ici la fin d’année. Il s’articule autour de trois axes principaux :

Sécurité et mine responsable : Réduction des accidents de travail et des incidents à potentiel élevé (« HPI ») ; Amélioration des processus de gestion des risques, ainsi que de la fiabilité et de la pérennité des systèmes de production et logistique ;

Excellence opérationnelle et productivité : Dégoulottage et investissements ciblés sur le réseau ferroviaire et les infrastructures portuaires ; Réduction des coûts opérationnels, avec des premières mesures pour diminuer les frais généraux et administratifs, réduire les dépenses non essentielles, et optimiser les coûts d’achats ;

Résilience financière , axée sur la préservation de la trésorerie et la création d’une plateforme permettant une génération durable de cash-flow : Lancement au T2 d’un « programme de cash boost », incluant l’optimisation du besoin en fonds de roulement ; Optimisation des capex de maintenance pour assurer le dégoulottage et réduire les risques d’arrêts de production ; réduction des capex de croissance, avec le report des investissements non essentiels et non engagés ;

, axée sur la préservation de la trésorerie et la création d’une plateforme permettant une génération durable de cash-flow :

Stricte discipline en matière de contrôle des coûts et d’allocation du capital, avec des mesures visant à accroître la rigueur et la responsabilisation dans les processus de pilotage de la performance.

Des informations complémentaires seront communiquées au marché début décembre.

Ce programme constitue les fondations pour construire un Eramet plus solide et plus compétitif et sera étendu à un ensemble plus large d’initiatives. Par ailleurs, le Groupe envisage des mesures complémentaires afin de maintenir un niveau de liquidité adéquat et de restaurer son bilan.

Engagements RSE

Sécurité

Le Groupe déplore le décès d’un sous-traitant de PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») suite à un accident de circulation arrivé le 9 août. Le conducteur d’un dumper a perdu le contrôle de son véhicule, entrainant son renversement. Bien que celui-ci ait été équipé d’un système de protection anti-retournement, l’accident a malheureusement été fatal. L’enquête des autorités indonésiennes a été réalisée et un plan d'action est en cours de déploiement.

Les résultats en matière de sécurité restent en ligne avec la feuille de route RSE avec un TF25 s’établissant à 0,8 sur 9 mois, en dessous de la limite fixée pour 2025 (<1,0). Cependant, l’indicateur s’est dégradé par rapport au S1 2025 (0,6), en raison principalement des résultats de PT WBN.

Sociétal

Eramet poursuit son engagement en faveur du développement local à travers son programme « Beyond », déployé au Gabon, en Argentine et en Indonésie. Ce dispositif vise à renforcer l’accès à l’éducation et à favoriser l’égalité des chances.

Au Gabon, six lycées situés le long du Transgabonais bénéficient de micro-bibliothèques hybrides et d’ateliers éducatifs innovants. En parallèle, 30 bacheliers gabonais bénéficient encore cette année du programme de bourses, porté par Eramet Comilog.

Notation extra-financière

Sustainalytics a revu la notation d’Eramet sur le trimestre, qui affiche une légère amélioration passant à 29,6.

Notations financières

En septembre, compte tenu de l’environnement macro-économique incertain qui continue de peser sur les marchés finaux du Groupe et des difficultés opérationnelles rencontrées depuis le début d’année, Moody’s et Fitch ont revu à la baisse leurs notes de crédit long-terme d’Eramet, respectivement de Ba3 à B1 et de BB à BB-. Ces agences ont également attribué des perspectives « négatives » à ces notes de crédit traduisant les tensions observées sur le bilan du Groupe à court-terme.

La priorité du nouveau management porte sur l’amélioration de la performance opérationnelle et financière, le renforcement de la génération de cash et du bilan, ainsi que sur le rétablissement d’une notation financière plus en ligne avec les ambitions du Groupe.

Pour éviter tout risque de non-respect du covenant de gearing au 31 décembre 2025, le Groupe a demandé un waiver à ses prêteurs.

Chiffre d’affaires ajusté du groupe Eramet par activité

Les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1.





Millions d’euros1 T3

2025 T3

2024 Var.1

(M€) Var.6

(%) 9m 2025 9m 2024 Var.1

(M€) Var.6

(%) Manganèse 421 569 - 148 - 26 % 1 369 1 565 - 196 - 13 % Activité Minerai de Manganèse2,3 221 338 - 117 - 35 % 745 900 - 155 - 17 % Activité Alliages de Manganèse2 200 231 - 31 - 14 % 624 665 - 41 - 6 % Nickel ajusté (hors SLN)2,4 142 64 + 78 + 122 % 373 349 + 24 + 7 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 88 25 + 63 + 252 % 244 247 - 3 - 1 % Weda Bay (activité de négoce, contrat d’off-take) 54 39 + 15 + 39 % 129 102 + 27 + 27 % Sables Minéralisés 51 75 - 24 - 32 % 186 216 - 30 - 14 % Lithium 7 0 + 7 n.a. 11 0 + 11 n.a. Holding et éliminations5 98 96 + 2 + 2 % 308 313 - 4 - 1 % Groupe Eramet ajusté (hors SLN)2,4 720 804 - 84 - 10 % 2 248 2 443 - 195 - 8 %

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Annexe 7.

3 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 18 M€ au T3 2025 liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (stable vs T3 2024).

4 Chiffre d’affaires ajusté retraité au T3 2024 et 9m 2024, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

5 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres est exclu des chiffres présentés.

6 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

Nota : les variations commentées du 3ème trimestre 2025 (« T3 2025 ») et des 9 premiers mois de 2025 (« 9m 2025 ») sont calculées respectivement par rapport au 3ème trimestre 2024 (« T3 2024 ») et aux 9 premiers mois de 2024 (« 9m 2024 »), sauf indication contraire. Les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année. Les mentions S1 et S2 font référence aux deux semestres de l’année.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe, intégrant la contribution proportionnelle de PT WBN et excluant SLN, s’élève à 720 M€ au T3 2025, en recul de 10 % par rapport au T3 2024. Corrigée d’un effet change défavorable (- 6 %), la variation à périmètre et change constants6 ressort à - 3 %7. Cette baisse s’explique par le repli des prix de vente du Groupe (- 25 %), en particulier le manganèse et le minerai de nickel de PT WBN, très largement compensé par l’augmentation des volumes vendus (+ 22 %), par rapport à une base de comparaison favorable (fermeture du marché haute teneur en Chine pour le minerai de manganèse, délais de délivrance du RKAB8 par les autorités locales au T3 2024 à PT WBN).

Manganèse

Au Gabon, le transport de minerai de manganèse est en retrait sur le trimestre, compte tenu de difficultés opérationnelles sur le réseau ferroviaire. Le volume de minerai transporté s’élève ainsi à 1,6 Mt (- 13 % vs. T3 2024).

Le chiffre d’affaires des activités Manganèse recule à 421 M€ au T3 2025 (- 26 %) :

Le chiffre d’affaires de l’activité minerai est en baisse de 35 %, pénalisé par le repli des prix de vente réalisés (- 40 %) et par un effet change défavorable, compensés en partie par la hausse des volumes vendus à l’externe (par rapport à une base de comparaison favorable) ;

Le chiffre d’affaires de l’activité alliages est en baisse de 13 %, reflétant un effet prix et mix défavorable.

Minerai de manganèse





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Chiffre d’affaires – M€1 221 338 - 35 % 745 900 - 17 % Transport de minerai et aggloméré – Mt 1 586 1 819 - 13 % 4 631 5 016 - 8 % Ventes externes de minerai – Mt 1 245 1 152 + 8 % 3 917 4 063 - 4 % Cash cost FOB (excl. droits de sortie) – $/dmtu2 2,3 2,1 + 14 % 2,3 2,1 + 12 % Alliages de manganèse





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Chiffre d’affaires – M€ 200 231 - 13 % 624 665 - 6 % Ventes d’alliages – kt 156 143 + 9 % 465 465 + 0 % Dont affinés (%) 54 % 58 % - 4 pts 51 % 55 % - 4 pts

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 18 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (stable vs T3 2024).

2 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 7), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché9 & prix10

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s'établit à 454 Mt au T3 2025, relativement stable par rapport au T3 2024 (- 1 % sur 9 mois).

La production chinoise, qui représente toujours plus de la moitié de la production mondiale d’acier, est stable par rapport à un T3 2024 particulièrement bas. L’Inde continue d’augmenter sa production (+ 12 %). La production en Amérique du Nord progresse également (+ 4 %), influencée par les mesures commerciales mises en place. A l’inverse, l’Europe affiche un recul de 6 %, face à une demande toujours en baisse et une pression continue des imports.

La consommation mondiale de minerai de manganèse a atteint 5,2 Mt-Mn au T3 2025, en hausse de 8 % (+ 7% sur 9 mois), tirée par une production soutenue d’alliages de manganèse, notamment en Chine, se traduisant par une augmentation des stocks d’alliages de manganèse chez les producteurs chinois depuis le début de l’année, dans un contexte local de production d’acier stable voire légèrement en baisse.

La production mondiale de minerai de manganèse s’est élevée à 5,3 Mt-Mn au T3 2025, en baisse de 1 % (- 4 % sur 9 mois). La production sud-africaine (qui représente toujours près de 50 % de la production seaborne) est en légère baisse de 2 %, mais reste très soutenue. Au Gabon, la production recule de 29 %, reflétant la baisse des volumes de Comilog et des autres producteurs. En Australie, les volumes se sont normalisés (x3,8 vs. T3 2024), suite à la reprise des exports d’un producteur majeur.

Par conséquent, l’équilibre mondial offre / demande reste en léger excédent au T3 2025. Les stocks de minerai aux ports chinois s’établissent ainsi à 4,6 Mt fin septembre (vs. 4,5 Mt fin juin 2025), équivalents à environ 8 semaines de consommation.

L’indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 4,3 $/dmtu en moyenne au T3 2025, en baisse de 40 % par rapport au T3 2024. Cette évolution reflète une base de comparaison défavorable compte tenu du niveau de prix très élevé en juillet et août 2024 (8,4 $/dmtu en moyenne).

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) s’est élevé à 1 337 €/t en moyenne au T3 2025, en baisse de 21 %, reflétant l’impact de la baisse du prix du minerai et une demande plus faible sur la période. L'indice de prix des alliages standards (Silico-manganèse) est quant à lui en recul de 16 %.

Activités

Au Gabon, la production de la mine de Moanda s’établit à 1,9 Mt au T3 2025, en baisse de 8 % sur le trimestre, afin d’ajuster celle-ci à la capacité de transport sur la période. En parallèle, les volumes de minerai transportés ont atteint 1,6 Mt sur le trimestre (4,6 Mt sur 9 mois), en recul de 13 %, pénalisés par des problèmes opérationnels sur la ligne du Transgabonais.

Le transport ferroviaire reste le principal point de tension de la chaîne logistique, rappelant l’importance du programme d’investissement pour la rénovation et la modernisation du Transgabonais actuellement en cours.

Les volumes de minerai vendu à l’externe s’établissent à 1,2 Mt sur le trimestre, en hausse de 8 %, bénéficiant d’une base de comparaison favorable par rapport à un T3 2024, impacté par la fermeture du marché du minerai haute teneur en Chine couplée à l’augmentation des volumes en provenance d’Afrique du Sud.

Le cash cost FOB2 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,3 $/dmtu en moyenne sur le trimestre, en hausse de 14 % par rapport au T3 2024, reflétant principalement la baisse des volumes transportés ainsi qu’un effet change défavorable. Les taxes et redevances minières s’établissent à 0,2 $/dmtu, en recul compte tenu de la baisse des prix de vente. Les coûts de transport maritime à la tonne sont également en baisse de 20 %, à 0,9 $/dmtu, bien que les taux du fret restent élevés actuellement.

La production d’alliages est en hausse à 174 kt sur le trimestre (+ 5 %), de même que les volumes vendus à 156 kt (+ 9 %), avec un mix moins favorable qui dégrade le taux de marge de l’activité.

Perspectives

Dans un contexte de ralentissement global de la demande, la production mondiale d’acier carbone devrait encore reculer au T4 2025 et afficher une baisse d’environ 2 % sur l’ensemble de l’année.

Le marché du minerai de manganèse devrait rester excédentaire au T4 avec une stabilisation de l’offre de minerai et une demande toujours atone.

Le consensus de prix du marché s’établit actuellement à environ 4,4 $/dmtu11 en moyenne pour le T4 2025 ; le niveau actuel de l’indice CIF Chine 44% s’établit à 4,3 $/dmtu.

La demande pour les alliages de manganèse devrait baisser au T4 en ligne avec la production d’acier et la constitution de stocks observée en Chine au T3, tandis que l’offre devait rester stable. Cependant, les flux de produits pourraient continuer à être perturbés par l’incertitude autour des mesures commerciales (en Europe et aux Etats-Unis en particulier).

Compte tenu des difficultés logistiques persistantes du transport ferroviaire au Gabon, l’objectif de volumes de minerai de manganèse transporté est ajusté à la baisse entre 6.1 à 6.3 Mt (contre 6,5 et 7,0 Mt communiqué fin juillet). En conséquence, l’objectif de cash cost FOB3 est désormais attendu entre 2,2 et 2,4 $/dmtu (contre 2,1 à 2,3 $/dmtu).

Nickel

En Indonésie, la production de minerai de nickel est en forte hausse sur le trimestre, s’établissant à 12,3 Mth12. Les volumes vendus à l’externe progressent également avec 9,3 Mth commercialisés (6,7x), tirés par les latérites vendues conformément au RKAB révisé en juillet.

Le chiffre d’affaires ajusté1 de l’activité Nickel est en hausse (2,2x vs. T3 2024) à 142 M€ au T3 2025 :

La quote-part de chiffre d’affaires de PT WBN (hors contrat d’off-take) a fortement rebondi par rapport à un T3 2024 très bas (3,5x), reflétant principalement le délai d’obtention du RKAB en 2024. Les prix de vente du minerai sont en recul, la baisse du LME et des teneurs restant toutefois en partie compensée par des primes pour le minerai, conséquence de la limitation de l’offre dans la région d’Halmahera ;

Les volumes vendus de ferroalliage de nickel (contrat d’off-take sur la production de l’usine de PT WBN) sont en hausse de 19 %.

Minerai de nickel





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 – M€ 88 25 + 252 % 244 247 - 1 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) – Mth 9,3 1,4 + 567 % 20,3 13,5 + 51 % Dont saprolites – Mth 6,2 1,4 + 349 % 14,6 12,1 + 20 % Dont latérites – Mth 3,0 0,0 n.a. 5,7 1,3 + 326 % Nickel Pig Iron (NPI)





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Chiffre d’affaires de l’offtake – M€ 54 39 + 39 % 129 102 + 27 % Production de NPI (100%) – kt 9,4 7,4 + 28 % 26,4 21,4 + 23 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 4,1 3,4 + 19 % 11,4 9,2 + 24 %

1 Hors off-take de ferroalliage de nickel.

Tendances de marché13 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de près de 2 % à 15,8 Mt au T3 2025, par rapport au T3 2024 (+ 2 % sur 9 mois).

La production d’acier inoxydable en Chine, qui représente plus de 60 % de la production mondiale, affiche une hausse de 1 % au T3 2025, toujours tirée par les exportations et par la consommation domestique. Dans le reste du monde, la production a augmenté de 2 %, tirée principalement par une croissance soutenue en Inde.

La demande mondiale de nickel primaire affiche une hausse de 5 % à 0,9 Mt-Ni au T3 2025 (+ 4 % sur 9 mois), tirée à la fois par le secteur de l’acier inoxydable (60% de la demande actuelle) et par celui des batteries.

La production mondiale de nickel primaire a progressé de 3 % à 0,9 Mt-Ni (+ 7 % sur 9 mois). La production de NPI14 en Indonésie (+ 17 %) et la montée en puissance de nouveaux projets, notamment HPAL15 (+ 20 %) ont été partiellement compensées par la baisse de la production de NPI en Chine (- 22 %) mais également de la production traditionnelle de ferronickel (- 14 %).

Le bilan offre / demande du nickel primaire (nickel classe I et II16) demeure donc excédentaire au T3, mais le niveau d’inventaires a diminué par rapport au T2 2025. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE17 s’élèvent à 261 kt-Ni à fin septembre (vs. 229 kt-Ni fin juin), équivalents à environ 4 semaines de consommation.

Au T3 2025, la moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I) s’établit à 15 011 $/t, en baisse de 8 %, reflétant un marché toujours excédentaire.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI18 (nickel de classe II) tel que vendu à Weda Bay est également en recul de 6 % à 11 520 $/t en moyenne.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM Nickel »19) s’établit sur le trimestre à 33 $/th pour une teneur de 1,8 % et à 26 $/th pour une teneur de 1,6 %20, en recul chacun de 13 %. Compte tenu de la limitation par le gouvernement indonésien des volumes produits et vendus, l’offre domestique de minerai reste sous tension, maintenant un niveau de primes élevé sur l’indice officiel pour le calcul des prix de vente.

Activités

Depuis début septembre, les opérations de PT WBN en Indonésie font l’objet d’une enquête menée par les autorités locales dans le cadre d’une campagne nationale visant à évaluer le respect de la réglementation forestière dans plusieurs industries. Les contrôles imposés sur les permis forestiers se concentrent sur une zone restreinte de la concession de PT WBN (148 hectares sur un total de 45 000 hectares, soit environ 0,3 %) et les conclusions sont attendues d’ici la fin de l’année. Cette zone ne comprend aucune zone minière actuellement en exploitation.

Les ventes externes de minerai21 se sont établies à 9,3 Mth au T3 2025 (20,3 Mth sur 9 mois), en forte progression par rapport à un niveau limité au T3 2024 (1,4 Mth de saprolite) compte tenu de la délivrance tardive du RKAB 2024-2026. Ces ventes incluent 6,2 Mth de saprolite et 3,0 Mth de latérite, tirées par une demande soutenue des usines HPAL et confortée par la révision du RKAB 2025 en juillet, autorisant 10 Mth supplémentaires de latérites. La consommation interne de l’usine de NPI a atteint 1,0 Mth sur le trimestre.

Comme anticipé, la teneur moyenne du minerai vendu par PT WBN a fortement baissé par rapport au T3 2024 (de 2,0 % à 1,6 % pour les saprolites), tandis que le taux d’humidité moyen a augmenté (de plus de 3 points de %). PT WBN a cependant continué de bénéficier de primes significatives (plus de 60 % par rapport à l’indice de prix du HPM Nickel) pour ses prix de ventes de saprolites haute teneur, dans ce contexte de limitation de l’offre domestique.

La production de NPI de l’usine s’établit à 9,4 kt-Ni au T3 2025, en hausse de 28 % par rapport à un T3 2024 impacté par des problèmes techniques. Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes de NPI s’établissent à 4,1 kt-Ni, en hausse de 19 %.

Perspectives

La demande de nickel primaire devrait de nouveau afficher une hausse au T4 2025, tirée par l’augmentation de la production d'acier inoxydable en Chine, mais également en Indonésie et en Inde. En revanche, la demande pour les batteries devrait rester stable en raison de la concurrence des batteries LFP à base de lithium en Chine. En parallèle, l’offre de nickel primaire devrait afficher une légère baisse par rapport au T4 2024, reflétant la chute de la production traditionnelle de ferronickel et de briquettes, partiellement compensée par la production de NPI et la croissance des projets HPAL en Indonésie. Le marché du nickel devrait ainsi rester excédentaire sur 2025, pour la quatrième année consécutive.

Le consensus de prix du marché au LME s’établit actuellement à environ 15 400 $/t sur le T4 2025.

Suite à la révision du RKAB 2025 en juillet, l’objectif de volumes de minerai de nickel commercialisable à l’externe reste attendu entre 36 et 39 Mth pour l’année 2025, dont 30 à 35 % de latérites (produit à plus faible marge). Un plan d’action a été mis en œuvre, incluant notamment un renforcement des capacités logistiques de la mine, renforçant la confiance de PT WBN quant à sa capacité à commercialiser les volumes et atteindre l’objectif d’ici la fin d’année.

La teneur moyenne du minerai vendu au T4 devrait rester stable par rapport au T3. En revanche, elle reste attendue en baisse, d’environ 20 %, sur l’année par rapport à 2024.

Les coûts de roulage à la tonne devraient également augmenter au T4, mais seront compensés par la baisse des coûts d’extraction et de maintenance des routes. En conséquence, en moyenne, les coûts de production du minerai devraient rester stables par rapport au T3 2025.

Début octobre, le gouvernement indonésien a rétabli l’attribution des permis d’exploitation (RKAB) sur une base annuelle, remplaçant le format triennal actuellement en vigueur. PT WBN prévoit ainsi de soumettre d’ici mi-novembre 2025 une nouvelle demande de RKAB pour 2026, sollicitant des volumes identiques à ceux de 2025, soit 42 Mth, dont 3 Mth de consommation interne. Les actions en cours des autorités sur un nombre important de mines de nickel et les incertitudes liées à l’évolution réglementaire du RKAB, devraient entrainer une pression sur l’offre de minerai au T4 2025. Dans ce contexte, PT WBN devrait continuer à bénéficier de primes supérieures à l’indice de prix du HPM Nickel.

Sables Minéralisés

Le chiffre d’affaires de l’activité Sables minéralisés s’établit à 51 M€ en baisse de 32 % au T3 2025, reflétant la pression actuelle sur les prix, ainsi qu’une légère baisse des volumes d’ilménite vendus.

Sables minéralisés





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Chiffre d’affaires – M€ 51 75 - 32 % 186 216 - 14 % Production de sables minéralisés – kt 239 250 - 4 % 729 657 + 11 % Ventes d’ilménite – kt 115 125 - 8 % 407 366 + 11 % Ventes de zircon – kt 17 15 + 15 % 50 44 + 14 %

Tendances de marché & prix22

La demande de zircon a stagné au T3 2025 du fait d’une saisonnalité défavorable et de l’essoufflement du stockage préventif en anticipation des mesures douanières américaines. La demande industrielle continue d’être impactée par l’incertitude macroéconomique et la faiblesse de l’activité immobilière dans le monde. En parallèle, la production mondiale s’est stabilisée sur le trimestre du fait de contraintes à l’export en Indonésie liées aux permis d’exploitation, contrebalançant la production en Chine à partir de concentrés de minéraux lourds importés.

Dans ce contexte de suroffre persistante et d’absence de perspectives de reprise de la demande à court terme, les prix ont significativement baissé sur le trimestre. La pression croissante sur les prix amène certains producteurs à ajuster leur plan de production et de vente en conséquence bien que cela ne soit pas suffisant pour l’instant pour équilibrer le marché.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 630 $/t FOB au T3 2025 en baisse de 14 % (- 8 % vs. S1 2025).

La demande mondiale de pigments TiO 2 23, principal débouché de produits titanifères24, est en baisse au T3 2025, pénalisée par l’incertitude macroéconomique et un ralentissement généralisé de la consommation. En parallèle, le maintien des niveaux de production des producteurs de chlorure de titane chinois au S1, en dépit d’une suroffre, a généré des stocks importants, conduisant au T3 à un ajustement à la baisse de leur production et par conséquent à un ralentissement de la consommation de produits minéraux à base de titane.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par Eramet Grande Côte (« EGC ») s’établit ainsi à 270 $/t FOB au T3 2025, en baisse de 10 % (- 4 % vs. S1 2025).

Activités

Au Sénégal, les opérations d’EGC continuent d’afficher de solides performances. La production de sables minéralisés a baissé de 4 % sur le trimestre à 239 kt, par rapport à un niveau très élevé au T3 2024. Cette légère baisse reflète un volume de matière première traitée plus faible qu’au T3 2024, compte tenu d’un arrêt de maintenance planifié.

Les volumes produits d’ilménite sont stables à 145 kt sur le trimestre. En revanche, les ventes externes d’ilménite sont en baisse de 8 %, à 115kt. Cette baisse est due au report d’expéditions sur le trimestre suivant.

Les volumes produits de zircon ont diminué de 4 % à 17 kt tandis que les volumes vendus ont augmenté de 15 % à 17 kt sur le trimestre.

Perspectives

Le marché des sables minéralisés devrait rester en suroffre au T4 2025, ce qui laisse présager une pression continue sur les prix, tant pour l’ilménite que pour le zircon.

La production de sables minéralisés d’EGC en 2025 reste attendue en hausse à plus de 900 kt-HMC, continuant de bénéficier d’une teneur élevée.

Lithium

Au T3 2025, en Argentine, Eramet a poursuivi la montée en cadence robuste de la production de lithium de l’usine d’extraction directe (« DLE ») de Centenario, conformément aux attentes.

Lithium





T3 2025





T3 2024





Var. 9M 2025





9M 2024





Var. (%) (%) Chiffre d’affaires – M€ 7 0 n.a. 11 0 n.a. Production de carbonate de lithium – t-LCE 2 080 0 n.a. 2 790 0 n.a. Ventes de carbonate de lithium – t-LCE 1 000 0 n.a. 1 520 0 n.a.

Tendances de marché & prix25

Les ventes de Véhicules Electriques (« VE ») en Chine continuent d’afficher une forte croissance sur le T3 2025 (+ 12 % vs. T3 2024) avec un taux de pénétration atteignant 56 % (+ 3 pts). L’Europe enregistre également une bonne performance avec une croissance des ventes de 38 % et un taux de pénétration de 28 % (+ 5 pts). Les États-Unis affichent une progression de 23 % des ventes, soutenue par un soudain regain d’intérêt des acheteurs du fait de la fin prochaine des crédits d’impôt, avec un taux de pénétration de 12 % (+ 2 pts).

Depuis le début de l’année, les ventes mondiales de VE ont ainsi progressé de près de 26 % par rapport à 2024. Les installations de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS ») restent également orientées à la hausse sur l’année.

La demande de lithium est en hausse à 385 kt-LCE au T3 2025 (+ 24 %), tirée par la croissance des ventes de VE, le développement continu de l’ESS et le taux d’utilisation élevé des capacités de production de CAM26 en Chine.

La croissance de l’offre de lithium s’est élevée à 401 kt-LCE sur la période (+ 20 %), portée par la montée en puissance de nouvelles mines de spodumène (notamment en Australie et au Mali) et l’augmentation de la production en Argentine et au Brésil. En Chine, la fermeture de deux mines par les régulateurs pendant l’été a également mis en lumière les problèmes de conformité de plusieurs producteurs en particulier dans la province du Jiangxi, qui représentent un tiers de la production minière chinoise. Un calendrier de mise en conformité strict a été déterminé par le ministère des mines, auquel l’essentiel des acteurs semblent s’être conformés.

Le marché du Lithium reste ainsi en surplus au T3 2025, maintenant une pression sur le prix du carbonate, bien que le surplus se soit réduit par rapport au T2 2025.

L’indice SMM qualité batterie (Ex-Works, Chine) s’est établi à 9 048 $/t-LCE en moyenne au T3 2025, en baisse de 9 % par rapport au T3 2024, avec cependant un rebond par rapport au T2 2025 (+ 13 %). L’indice Fastmarkets qualité batterie (CIF, Asie) est en baisse sur la période.

Activités

En Argentine, l’usine Centenario d’Eramet poursuit la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium. La mise en service des dernières étapes clés du procédé de production en fin de S1 couplée à la résolution complète du problème technique de l’unité d’Evaporation Forcée précédemment signalé au mois de juin ont permis de progresser significativement sur la montée en cadence au cours du T3. En septembre, l’usine a produit à un rythme moyen équivalent à environ 50 % de sa capacité nominale quotidienne, contre environ 10 % en juin, en ligne avec le plan.

En conséquence, les volumes produits de carbonate de lithium ont fortement progressé et s’élèvent à 2 080 t-LCE sur le T3 2025 (vs. 710 t-LCE sur le S1). En parallèle, les volumes vendus, principalement auprès de producteurs de CAM en chine, ont atteint 1 000 t-LCE sur le trimestre (vs. 520 t-LCE sur le S1).

Perspectives

La demande de lithium devrait continuer de croître, tirée par les ventes de VE au T4 2025, en particulier en Chine, où le taux de pénétration devrait atteindre près de 60 % en fin d’année. Elle devrait également être soutenue par le déploiement croissant de systèmes ESS, accompagnant celui de nouvelles capacités d’énergie renouvelable, notamment en Chine, où les livraisons devraient s’accélérer très substantiellement en fin d’année. Cette montée en puissance devrait amplifier la demande de cathodes de chimie LFP, qui dominent déjà largement le secteur.

L’offre mondiale de lithium devrait continuer à se renforcer au T4, portée de nouveau par la croissance de la production en Argentine, la montée en puissance de nouvelles mines et d’expansions en Australie ainsi qu’au Mali. En Chine, les capacités de raffinage de concentrés (de spodumène et lépidolite) en carbonate, jusqu’ici utilisées à la moitié de leurs capacités, pourraient néanmoins permettre une réponse rapide de l’offre en cas de tension du marché, comme observé au T3.

Le marché devrait donc demeurer excédentaire et les prix rester sous pression sur le trimestre. Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 8 800 $/t-LCE au T4 2025.

Sur le T4, les équipes d’Eramet continueront de se concentrer sur la montée en cadence de l’usine de Centenario et la progression vers la capacité nominale de l’usine (24 kt-LCE par an). Les volumes de production de carbonate de lithium restent attendus entre 4 et 7 kt-LCE en 2025.

Perspectives

L’économie mondiale a fait preuve de résilience face aux tensions commerciales initiées par les États-Unis, qui ont principalement impacté l’économie américaine.

En Chine, l’activité a montré des signes de léger ralentissement au T3, après un S1 soutenu. Le repli des investissements en juillet et août laisse entrevoir la possibilité de nouvelles mesures de relance si la tendance se confirme. Le prochain plan quinquennal devrait fixer les leviers de croissance et les objectifs pour les prochaines années.

En Europe, l’industrie reste en difficulté, pénalisée par les droits de douane américains et la concurrence accrue des importations, en dépit de plusieurs baisses de taux.

Cet environnement macroéconomique difficile devrait continuer à peser sur la demande et sur les prix de l’ensemble des marchés du Groupe jusqu’à la fin de l’année.

Les consensus de prix moyen27 et de taux de change28 pour le T4 2025 s’élèvent actuellement à :

c.4,4 $/dmtu (soit c.4,5 $/dmtu en 2025) pour le minerai de manganèse CIF Chine 44 % ;

c.15 400 $/t (soit c.15 300 $/t en 2025) pour le nickel au LME ;

c.8 800 $/t-LCE (soit c.9 100 $/t en 2025) pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

1,18 pour le taux de change €/$ (soit 1,13 en 2025).

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 5.

Compte tenu d’une disponibilité limitée de navires, les taux de fret maritime ont atteint des niveaux élevés au T3. Néanmoins, les perspectives restent incertaines compte tenu notamment des négociations commerciales en cours et de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les coûts des réducteurs et de l’énergie devraient augmenter d’ici la fin d’année.

Guidance

Dans ce contexte, les objectifs de volume et de cash cost pour 2025 ont été ajustés pour le minerai de manganèse.

Activités Indicateur Guidance 2025 (30/07/2025) Guidance 2025 (30/10/2025) Minerai de manganèse





Volumes transportés 6,5 - 7,0 Mt 6,1 - 6.3 Mt Cash cost FOB1,2 2,1 - 2,3 $/dmtu 2,3 - 2,4 $/dmtu Minerai de Nickel











Volumes vendus, dont : 39 - 42 Mth Confirmé A l’externe 36 - 39 Mth Confirmé A l’interne 3 Mth Confirmé Carbonate de lithium Volumes produits et vendus 4 - 7 kt-LCE Confirmé Sables minéralisés Volumes produits > 900 kt-HMC Confirmé

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 7.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,13 $/€ au 30/07/2025 et au 30/10/2025.

Par ailleurs, le montant des investissements4 est revu à la baisse et est désormais attendu entre 400 et 425 M€ en 2025.

Capex Activité Guidance 2025 (30/07/2025) Guidance 2025 (30/10/2025) Maintenance Groupe 150 - 200 M€ 150 - 175 M€ Croissance

















Groupe, dont : c.250 M€ Confirmé Manganèse c.130 M€ c.110 M€ Sables minéralisés c.50 M€ Confirmé Lithium c.90 M€ Confirmé

Calendrier

Début décembre 2025 : Communication au marché

18.02.2026 : Publication des résultats annuels 2025 du Groupe

23.04.2026 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2026

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE



Responsable de Relations Presse



Fanny Mounier



T. +33 7 65 26 46 83



fanny.mounier@eramet.com



Chargée de Relations Presse



Nedjma Amrani



T. +33 6 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com









Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 2 045 2 236 - 191 - 9 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 244 247 - 3 - 1 % Chiffre d’affaires ajusté 2 289 2 483 - 194 - 8 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 40 40 + 0 + 1 % Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 2 248 2 443 - 195 - 8 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 7.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1 T3

2025 T2

2025 T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 Manganèse 421 492 457 460 569 548 448 Activité minerai de Mn2 221 275 250 224 338 308 254 Activité alliages de Mn2 200 217 207 236 231 241 193 Nickel ajusté (hors SLN)2,3 142 117 114 287 64 147 138 Sables Minéralisés 51 67 68 95 75 89 52 Lithium 7 4 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres4 98 105 104 93 96 113 105 Groupe Eramet ajusté (hors SLN)2 720 786 742 935 804 897 743 Chiffre d’affaires SLN5 9 13 19 14 5 16 18 Groupe Eramet comptes publiés 641 716 688 697 784 797 655

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 7.

3 Chiffre d’affaires ajusté retraité en 2024, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

5 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

T3 2025 T2 2025 T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 9m 2025 9m 2024 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 874 1 764 1 785 1 237 2 045 1 595 1 926 5 423 5 566 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 586 1 659 1 386 1 099 1 819 1 559 1 638 4 631 5 016 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 1 245 1 432 1 240 1 418 1 152 1 445 1 466 3 917 4 063 Production d’alliages de manganèse (kt) 174 160 162 145 166 170 154 496 490 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 156 161 149 167 143 173 149 465 465 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 12 323 7 080 9 169 13 886 1 441 7 820 8 885 28 572 18 146 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 9 271 5 639 5 399 16 843 1 390 5 982 6 079 20 309 13 451 Dont saprolites (kth) 6 243 4 574 3 757 16 393 1 390 5 236 5 479 14 574 12 105 Dont latérites (kth) 3 028 1 065 1 642 450 0 746 600 5 734 1 346 Production de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 9,4 7,9 9,1 9,1 7,4 6,6 7,4 26,4 21,4 Ventes de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 4,1 3,5 3,9 3,2 3,4 2,9 2,8 11,4 9,2 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 239 253 236 226 250 215 192 729 657 Production d’ilménite (kt) 145 174 130 172 144 138 116 449 398 Production de zircon (kt) 17 19 16 19 17 18 14 52 49 Ventes d’ilménite (kt) 115 166 126 195 125 166 75 407 366 Ventes de zircon (kt) 17 16 17 22 15 16 13 50 44 Lithium Production de carbonate de lithium

(t-LCE) 2 080 270 440 0 0 0 0 2 790 0 Ventes de carbonate de lithium

(t-LCE) 1 000 480 40 0 0 0 0 1 520 0

1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.

Annexe 4 : Prix et index

9m 2025 T3

2025 S1

2025 9m

2024 T3

2024 S1

2024 Var T3 2025 – T3 2024 Var 9m 2025 – 9m 2024 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 4,54 4,34 4,64 6,01 7,27 5,38 - 40 % - 24 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 419 1 337 1 460 1 580 1 695 1 523 - 21 % - 10 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 061 1 027 1 078 1 189 1 225 1 171 - 16 % - 11 % Nickel Ni LME ($/t)2 15 252 15 011 15 372 17 089 16 255 17 506 - 8 % - 11 % Ni LME ($/lb)2 6,92 6,81 6,97 7,75 7,37 7,94 - 8 % - 11 % NPI SMM Index ($/t)3 11 757 11 520 11 876 12 008 12 309 11 858 - 6 % - 2 % HPM4 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 27 26 27 30 30 30 - 13 % - 11 % HPM4 Nickel prices 1,8 %/35 % ($/wmt) 34 33 34 38 38 38 - 13 % - 11 % Sables minéralisés Zircon ($/t)5 1 723 1 630 1 770 1 907 1 890 1 915 - 14 % - 10 % Ilménite voie chlorure (USD/t)6 278 270 283 300 300 300 - 10 % - 7 % Lithium Lithium carbonate, battery-grade, CIF China excl. VAT ($/t LCE)7 8 795 9 048 8 657 11 880 9 945 12 929 - 9 % - 26 % Exchange rate EUR/USD ($/€)9 1,12 1,17 1,09 1,09 1,10 1,08 6% 3%

1 Moyenne trimestrielle des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM 8-12 %.

4 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

5 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

6 Analyse marché et Eramet.

7 SMM (Shanghai Metals Market) : carbonate de lithium CIF Chine qualité batterie spot price, hors TVA.

8 Bloomberg

Prix plancher (HPM) = HMA x Teneur nickel du minerai (%Ni) x Facteur de correction x [1 – humidité du minerai (%H 2 O)] en $/th

HPM : prix plancher du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash entre le 20 M-2 et le 19 M-1 en USD/tonne nickel

N.B. : la période de référence a été modifiée à compter de mars 2025 et correspond à la moyenne du cours nickel du LME cash entre le 5 et le 25 M-1

Facteur de correction = 20% - 1% x [(1,9% - Teneur nickel du minerai (%Ni)) x 100]





Annexe 5 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté





Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1$/dmtu c.215 M€1 Prix des alliages de manganèse + 100$/t c.60 M€1 Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10$/th c.125 M€1 Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000$/t-LCE c.5 M€1 Taux de change - 0,1$/€ c.125 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,13

Annexe 6 : Société Le Nickel (SLN)

T3

2025 T2

2025 T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 9m

2025 9m

2024 Production de minerai de nickel - (kth) 809 694 700 812 695 389 1 014 2 203 2 098 Ventes externes de minerai de nickel - (kth) 116 169 230 144 60 196 247 514 503 Production de ferronickel - (kt-Ni contenu) 9,2 8,8 8,7 7,7 7,8 8,3 9,1 26,7 25,2 Ventes de ferronickel - (kt-Ni contenu) 8,9 9,3 8,2 7,8 7,7 8,7 8,7 26,4 25,1 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 79,7 81,3 75 75,1 74,7 71,5 69,4 78,7 71,9

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 809 kth au T3 2025, en hausse de 15 % par rapport au T3 2024. Elle reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers suite aux émeutes du S1 2024.

Les exports de minerai de nickel de la SLN restent également contraints sur le T3 2025, s’établissant à 116 kth.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 80 $/th sur le T3 2025, en hausse de 7 % par rapport au T3 2024.

La production de ferronickel s’établit à 9,2 kt-Ni, en hausse de + 18 % par rapport au T3 2024, bien que restant toujours limitée. Les volumes vendus s’établissent à 8,9 kt-Ni (+ 15 % vs. T3 2024).

Le cash cost6 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,4 $/lb en moyenne sur la période, en baisse par rapport au T3 2024 (8,7 $/lb). Cette amélioration principalement par un effet volume favorable et la baisse du coût de l’énergie, en partie compensés par un effet change défavorable

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé au-dessus du prix du NPI.

Annexe 7 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie en Annexe 1 de ce document.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités& du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 septembre 2025, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité ont été intégralement financées par l'État français, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 8 : Notes de bas de page

1 Définitions du chiffre d’affaires ajusté présentée dans le glossaire financier en Annexe 7

2 Cf. Glossaire financier en Annexe 7. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

3 Sur la base d’un consensus de Taux €/USD à 1,13 pour 2025

4 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

5 TF2 : Taux de fréquence des accidents du travail des employés d’Eramet, du personnel intérimaire et des sous-traitants (accidents mortels, accidents avec et sans arrêt), exprimé en nombre d’accidents par million d’heures travaillées

6 Cf. Glossaire financier en Annexe 7

7 Dont - 1 % d’effet périmètre, suite à la fin, en septembre 2024, du contrat signé avec INEOS concernant la commercialisation de la fonte produite par Eramet Titanium & Iron (ETI), dans le cadre de la cession de la filiale norvégienne en septembre 2023

8 RKAB : « Rencana Kerja dan Anggaran Biaya » (permis d’exploitation annuel)

9 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

10 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

11 A fin octobre 2025

12 A 100 %

13 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

14 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

15 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

16 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

17 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

18 Indice SMM NPI 8-12 %

19 Prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement et indexé sur le prix du nickel au LME – cf. annexe 4

20 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

21 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV

22 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source

Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

23 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

24 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

25 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : SMM qualité batterie (Ex-works, Chine)

26 CAM : Cathode Active Materials

27 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

28 Consensus des prévisions Bloomberg au 17/10/2025 pour l’année 2025 (sur la base du réel 9m 2025 et des prévisions pour le T4 2025)

Pièce jointe