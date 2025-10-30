Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 30.10.2025 klo 9.00



Aspocompin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025: Liikevaihto kasvoi huomattavasti ja liiketulos oli voitollinen.





HEINÄ-SYYSKUU 2025 LYHYESTI

Liikevaihto 8,8 (6,4) miljoonaa euroa, kasvua 39 %

Liiketulos 0,3 (-1,2) miljoonaa euroa, 3,6 (-18,8) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,03 (-0,20) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 0,5 (-1,3) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 5,7 (14,1) miljoonaa euroa, laskua 60 %

Omavaraisuusaste 61,2 (56,5) %

TAMMI-SYYSKUU 2025 LYHYESTI

Liikevaihto 29,3 (19,7) miljoonaa euroa, kasvua 49 %

Liiketulos 1,3 (-4,0) miljoonaa euroa, 4,5 (-20,6) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,11 (-0,6) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 3,0 (-4,4) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 26,0 (28,3) miljoonaa euroa, laskua 8 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 16,6 (19,1) miljoonaa euroa, laskua 13 %

Omavaraisuusaste 61,2 (56,5) %









NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2025. Etenkin puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti muun muassa tekoälysovelluksiin ja datakeskuksiin tehtävien mittavien investointien ansiosta. Myös Turvallisuus-, puolustus-, ja ilmailu -asiakassegmentissä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan hyvänä.



Aspocomp toistaa 26.2.2025 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi. Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



Heinä–syyskuun liikevaihto kasvoi 8,8 miljoonaan euroon, mikä on kasvua 39 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa, parannusta viime vuodesta 1,5 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat jakson alkupuolella tehtaalla tapahtunut laiterikko sekä kevään 2024 heikomman katteen tilaukset.



Saadut tilaukset laskivat heinä–syyskuussa 60 % edellisvuoden vastaavasta ajasta. Edellisenä vuonna saadut tilaukset olivat poikkeuksellisen suuret kapasiteetin kasvun ja kysynnän elpymisen seurauksena. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 16,6 miljoonaa euroa, josta 10,2 miljoonaa on vuodelle 2025 ja loput 6,4 miljoonaa vuodelle 2026. Liiketoiminnan rahavirta parani 1,8 miljoonalla eurolla pääosin liiketuloksen paranemisen sekä käyttöpääoman pienentymisen ansiosta, ja oli 0,5 miljoonaa euroa.



Kysyntä pysyi vahvana erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä, missä liikevaihto kasvoi 172 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailusegmentin liikevaihto kasvoi 34 %. Vastaavasti Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto laski 23 % johtuen loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta. Tilauskanta laski 13 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta johtuen lähinnä vertailujakson poikkeuksellisen suuresta tilausmäärästä.



Vahvasta kysynnästä johtuen Oulun tehtaan kapasiteetti on ollut täydessä käytössä jo lähes vuoden ajan. Henkilöstön sitoutuminen on mahdollistanut läpimenoaikojen ja laadun parantamisen. Työ näiden osalta jatkuu, mutta haluan jo tässä kohtaa kiittää henkilöstöä heidän panoksestaan muutokseen.



Yhtiöllä on takana neljä peräkkäistä voitollista vuosineljännestä kahden vaikean vuoden jälkeen. Tämä yhdessä liiketoiminnan positiivisen kassavirran kanssa on mahdollistanut sen, että heinä-syyskuun aikana olemme jatkaneet investointien suunnittelua kapasiteetin kasvattamiseksi ja laadun parantamiseksi. Mahdollisilla laiteinvestoinneilla pyritään kapasiteettilisäyksen ja laadun parantamisen lisäksi myös vähentämään tuotantohäiriöiden riskiä. Näiden suunnitelmien yksityiskohtien tarkentaminen jatkuu yhtiössä syksyn aikana.”





LIIKEVAIHTO JA TULOS



Heinä-syyskuu 2025

Heinä-syyskuun 2025 liikevaihto oli 8,8 (6,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 39 % vertailukaudesta ja kasvu tuli pääosin Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentistä.



Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentin heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 172 %, ollen 4,1 (1,5) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi vuoden kolmannella neljänneksellä korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 34 % vertailukaudesta, ollen 2,2 (1,6) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä.



Autoteollisuus-asiakassegmentin heinä-syyskuun liikevaihto laski 23 % vertailukaudesta, ollen 1,4 (1,8) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta.



Tietoliikenne-asiakassegmentin heinä-syyskuun liikevaihto laski 21 % vertailukaudesta, ollen 0,6 (0,7) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin heinä-syyskuun liikevaihto laski 11 % vertailukaudesta, ollen 0,6 (0,7) miljoonaa euroa.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 65 (61) %. Maantieteellisesti liikevaihdosta 61 (75) % kertyi Euroopasta ja 39 (25) % muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantosijaintien muutoksista.



Heinä-syyskuun 2025 liiketulos oli +0,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti myös tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat heikentävästi tehtaalla tapahtunut laiterikko sekä kevään 2024 heikomman katteen tilaukset.



Liiketulos oli +3,6 (-18,8) % liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,2 (-1,3) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,1 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli +0,03 (-0,20) euroa.





Tammi-syyskuu 2025

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 29,3 (19,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 49 % tammi-syyskuuhun 2024 verrattuna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti voimakas kysyntä erityisesti Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä.



Puolijohdeteollisuuden liikevaihto kasvoi 253 % ja oli 14,0 (4,0) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä säilyi tammi-syyskuussa korkealla tasolla.



Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 6,6 (5,0) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin kysyntä jatkoi kasvuaan tammi-syyskuussa.



Autoteollisuus-asiakassegmentin liikevaihto laski 8 % ja oli 5,4 (5,9) miljoonaa euroa.



Tietoliikenne-asiakassegmentin liikevaihto laski 7 % ja oli 1,8 (2,0) miljoonaa euroa.



Teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin tammi-syyskuun liikevaihto laski 49 % vertailukaudesta, ollen 1,5 (2,9) miljoonaa euroa. Asiakassegmentin liikevaihdon lasku johtui loppuasiakkaiden heikosta kysyntätilanteesta.



Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 70 (56) prosenttia. Maantieteellisesti liikevaihdosta 57 (78) prosenttia kertyi Euroopasta ja 43 (22) prosenttia muilta mantereilta. Maantieteellisen jakauman muutos aiheutui olemassa olevien asiakkaiden tuotantosijainten muuttumisesta.



Tammi-syyskuun liiketulos oli +1,3 (-4,0) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat voimakas kysyntä Puolijohdeteollisuus-asiakassegmentissä sekä Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentissä. Liiketuloksen parantumiseen vaikutti myös tuotantokapasiteetin korkea käyttöaste sekä varsinkin alkuvuonna parantunut tuotannon kannattavuus. Liiketulokseen vaikuttivat heikentävästi edellisen vuoden heikommalla katteella saadut tilaukset. Sekä liikevaihtoon että tulokseen vaikuttivat tuotannon kriittisen prosessin huollon jälkeinen tuotannon ylösajon viivästyminen huhti-kesäkuussa sekä heinä-syyskuussa tapahtunut laitevikaantuminen.



Liiketulos oli +4,5 (-20,6) prosenttia liikevaihdosta.



Nettorahoituskulut olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,9 (-4,3) miljoonaa euroa.Tilikauden verot olivat 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli +0,11 (-0,63) euroa.



Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 16,6 (19,1) miljoonaa euroa. Tilauskannasta 10,2 miljoonaa euroa on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 6,4 miljoonaa euroa ensi vuonna.





KONSERNIN AVAINLUVUT 7-9/25 7-9/24 Muutos 1-9/25 1-9/24 Muutos Liikevaihto, M€ 8,8 6,4 39 % 29,3 19,7 49 % Käyttökate, M€ 0,6 -0,7 189 % 2,4 -2,6 194 % Liiketulos, M€ 0,3 -1,2 127 % 1,3 -4,0 133 % % liikevaihdosta 3,6 % -19 % 22 %-yks. 4,5 % -20,6 % 25 %-yks. Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,2 -1,3 118 % 0,9 -4,3 122 % % liikevaihdosta 3 % -21 % 24 %-yks. 3 % -22 % 25 %-yks. Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,2 -1,3 113 % 0,7 -4,3 117 % % liikevaihdosta 2 % -21 % 23 %-yks. 3 % -22 % 25 %-yks. Tulos / osake (EPS), € 0,03 -0,20 115 % 0,11 -0,63 117 % Saadut tilaukset 5,7 14,1 -60 % 26,0 28,3 -8 % Tilauskanta 16,6 19,1 -13 % 16,6 19,1 -13 % Investoinnit, M€ 0,3 0,0 1277 % 0,7 0,2 194 % % liikevaihdosta 3 % 0 % 3 %-yks. 2 % 1 % 1 %-yks. Rahavarat kauden lopussa 1,3 0,8 40 % 1,3 0,8 40 % Oma pääoma / osake, € 2,35 2,11 24 % 2,35 2,11 24 % Omavaraisuusaste, % 61 % 56 % 5 %-yks. 61 % 56 % 5 %-yks. Nettovelkaantumisaste, % 22 % 36 % -13 %-yks. 22 % 36 % -13 %-yks. Henkilöstö kauden lopussa 169 164 5 henk. 169 164 5 henk. * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.





INVESTOINNIT



Katsauskauden 2025 investoinnit olivat 0,7 (0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat tehdaslaitteiden uusimisia Oulun tehtaalla.





RAHAVIRTA JA RAHOITUS



Tammi-syyskuun 2025 liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 (-4,4) miljoonaa euroa. Rahavirta parani pääosin liiketuloksen paranemisen sekä nettokäyttöpääoman pienentymisen vuoksi.



Kassavarat olivat kauden lopussa 1,3 (0,8) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 4,8 (6,0) miljoonaa euroa. Korollisiin velkoihin liittyy kovenanttiehtoja, kuten esimerkiksi omavaraisuusaste ja korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa 2025. Nettovelkaantumisaste oli 22 (36) %. Korottomat velat olivat 5,2 (5,1) miljoonaa euroa.



Konsernin omavaraisuusaste oli kauden lopussa 61,2 (56,5) %.



Yhtiöllä on 5,0 (6,0) miljoonan euron luottolimiitti, josta oli käytössä raportointikauden lopussa 4,5 (4,9) miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 1,4 (0,1) miljoonan euron laskuluottosopimus (factoring), josta oli käytössä 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Raportointikauden lopussa konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä yhteensä 1,9 (1,2) miljoonaa euroa.





HENKILÖSTÖ



Yhtiössä työskenteli katsauskaudella keskimäärin 167 (159) henkilöä. Henkilöstön määrä 30.9.2025 oli 169 (164). Henkilökunnasta työntekijöitä oli 112 (113) ja toimihenkilöitä 57 (51). Henkilökunnan jakautuminen maittain oli seuraava: Suomi 165 (161), Saksa 2 (1) ja Kiina 2 (2).





MUUTOKSET JOHDOSSA



Aspocomp ilmoitti 17.7.2025, että KTM Terhi Launis on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2025 alkaen.



Johtoryhmään kuuluvat 1.9.2025 alkaen toimitusjohtaja Manu Skytän lisäksi kaupallinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Ojala, operatiivinen johtaja Pekka Holopainen, henkilöstöjohtaja Hanna-Leena Keskitalo, talousjohtaja Terhi Launis ja teknologiajohtaja Mitri Mattila.





YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUDET



Aspocomp Group Oyj:n 29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset sekä hallituksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 29.4.2025.





OSAKKEET



Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2025 oli 6 849 240 (6 841 440) kappaletta ja yhtiön osakepääoma oli 1 000 000 euroa. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Kaikki yhtiön osakkeet ovat saman lajisia ja oikeuttavat yhteen ääneen ja samansuuruiseen osinkoon yhtiökokouksessa.



Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä (Nasdaq Helsinki) 1 229 534 kappaletta 1.1.­30.9.2025 välisenä aikana (1.1.-30.9.2024 välisenä aikana 634 187 kappaletta). Kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 5 904 511 (1 985 975) euroa. Alin kaupantekokurssi oli 3,07 (2,51) euroa, ylin 6,00 (3,84) euroa ja keskikurssi 4,80 (3,13) euroa. Päätöskurssi 30.9.2025 oli 5,16 (2,85) euroa, josta yhtiön markkina-arvoksi muodostui 35,3 (19,5) miljoonaa euroa.



Aspocompilla oli katsauskauden lopussa 4 832 (4 208) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakekannasta oli 1,0 (0,7) prosenttia.



Syyskuun 2025 lopussa Aspocomp Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 30 400 (45 131) osaketta eli 0,4 (0,6) prosenttia osakekannasta.



Suurimmat osakkeenomistajat

10 suurinta osakkeenomistajaa, 30.9.2025 Osakemäärä Omistus, % 1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 200 467 17,53 2 Etola Group Oy 1 001 004 14,61 3 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 348 863 5,09 4 Montonen Mikko 325 551 4,75 5 Etola Erkki 300 000 4,38 6 Nordea Life Assurance Finland Limited 275 000 4,02 7 Lahdenperä Matti 120 350 1,76 8 Koskinen Jouni 115 016 1,68 9 Yli-Krekola Antti 113 503 1,66 10 Lauren Karri-Pekka 105 421 1,54 10 suurinta osakkeenomistajaa 3 905 175 57,02 Muut osakkeenomistajat 2 944 065 42,98 Yhteensä 6 849 240 100



OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 perustaa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän (Performance Share Plan, myös ”PSP”) yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoritusperusteisen järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Aspocompin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa Aspocompin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 ensimmäisen ansaintajakson, PSP 2022-2024, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2022-2024 -ohjelman suoritusjakso alkoi heinäkuun alusta 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Ohjelmaan oli oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Suoritusjakson suorituskriteerit, jotka olivat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), eivät toteutuneet. Toimitusjohtaja aloitti yhtiössä toukokuussa 2024, jonka jälkeiseltä ansaintajaksolta suorituskriteerit toteutuivat TSR:n osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä. PSP 2022-2024 ohjelmasta vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 15 600 kappaletta Aspocomp Group Oyj:n osakkeen arvoa, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Palkkiosta puolet maksettiin osakkeina ja puolet rahana tuloveron ennakonpidätyksen kattamiseksi.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 15.2.2023 toisen ansaintajakson, PSP 2023-2025, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2023-2025 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2023 alusta ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 18.7.2024 kolmannen ansaintajakson, PSP 2024-2026, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2024-2026 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2024 alusta ja päättyy vuoden 2026 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon kuluessa.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 17.7.2025 neljännen ansaintajakson, PSP 2025-2027, alkamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. PSP 2025-2027 -ohjelman suoritusjakso alkoi vuoden 2025 alusta ja päättyy vuoden 2027 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit ovat kumulatiivinen liiketulos sekä Aspocompin osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 20 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon kuluessa.





OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA



Aspocompin kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella, on kullakin oikeus nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.



Aspocomp ilmoitti 12.9.2025 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valitut jäsenet ovat: Ville Vuori, Etola Groupin ja Erkki Etolan nimeämänä, Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä ja Mikko Montonen, yhtiön neljänneksi suurin osakkeenomistaja.





ARVIO LÄHIAJAN LIIKETOIMINNAN RISKEISTÄ



Geopoliittinen tilanne ja kauppasota ovat kasvattaneet asiakkaiden globaaleihin toimitusketjuihin liittyviä riskejä. Heikko talouskehitys, inflaatio ja ennustamaton kauppapolitiikka aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristöön ja voivat vaikuttaa asiakkaiden kysyntään ja viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä.



Aspocompin asiakaskunta on keskittynyt, ja yli puolet liikevaihdosta muodostuu viideltä asiakkaalta. Tämä voi altistaa yhtiön merkittävälle kysynnän vaihtelulle. Lisäksi tuotemiksin vaihtelulla voi olla suuri merkitys kannattavuuteen.



Aspocompin toimintakyky voi heikentyä johtuen tavarantoimittajien tuotantokatkoksista tai laiterikoista ja häiriöistä Aspocompin tuotannossa. Häiriöt työmarkkinoilla voivat myös vaikuttaa tuotantoon ja toimituskykyyn. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt voivat vaikuttaa tuotantoon ja sitä kautta yhtiön tuloksentekokykyyn.



Aspocompon tuotteiden laatupoikkeamat voivat johtaa vaateisiin ja jos Aspocomp arvioi näiden vaateiden lopputuloksella olevan mahdollisia taloudellisia vaikutuksia, ne huomioidaan kirjanpidossa.



Aspocomp altistuu myös erilaisille rahoitusriskeille. Valuuttakurssien muutokset muodostavat riskin kannattavuudelle. Rahoitussopimuksilla on kovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa likviditeettiriskin.



Aspocompin riskejä ja riskienhallintaa on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiön nettisivuilla.





TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2026



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2026 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote 2025: keskiviikkona 25.2.2026 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2026: keskiviikkona 29.4.2026 arviolta klo 8.00 Suomen aikaa

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026: keskiviikkona 29.7.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026: keskiviikkona 28.10.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa.



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.





Tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen julkistaminen



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee heinä-syyskuun osavuosikatsauksen suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tänään 30.10.2025 klo 13.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/q3-2025. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Osavuosikatsaus sekä tilaisuuden esitys ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset/?lang=fi. julkistuksen jälkeen.





Aspocompin pääomamarkkinapäivä 4.11.2025



Aspocomp järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille, talousmedialle ja muille alan edustajille 4.11.2025 klo 9–12 Helsingin Messukeskuksessa, Konferenssi tilassa 203 A, Rautatieläisenkatu 3 (hotellin sisäänkäynti), Helsinki.



Pääomamarkkinapäivässä muun muassa yrityksen toimitusjohtaja Manu Skyttä ja talousjohtaja Terhi Launis esittelevät Aspocompin näkemyksiä markkinatilanteesta, yrityksen strategiasta, investoinneista sekä tulevaisuudennäkymistä. Varsinaisen tilaisuuden päätyttyä on tarjolla lounas klo 12–13, jolloin on mahdollisuus tavata koko johtoryhmä.



Tilaisuus on suomeksi. Materiaalit ja tallenne esityksistä, julkaistaan myöhemmin Aspocompin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.



Ilmoittautuminen ja lisätiedot:



Ilmoittumisaika henkilökohtaiseen osallistumiseen paikan päällä Messukeskuksessa on päättynyt. Pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana lähetyksenä.



Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen https://aspocomp.events.inderes.com/cmd-2025 linkin kautta. Sama linkki toimii suoralähetyksen seuraamisessa reaaliaikaisesti ja tallenteen katselussa jälkeenpäin. Linkin kautta voi myös esittää kysymyksiä etukäteen.







Espoossa, 30.10.2025





Aspocomp Group Oyj

Hallitus





Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Kaikki tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Aspocompin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; valuuttakurssimuutokset; lisäykset ja muutokset piirilevyteollisuuden tuotantokapasiteetissa ja kilpailutilanteessa; sekä yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyödyntää investointiohjelmansa.





TALOUDELLISET TIEDOT JA MUUTOKSET LASKENTAPERIAATTEISSA





Raportoituihin liiketoimintoihin kuuluu konsernin emoyhtiö Aspocomp Group Oyj. Katsauskauden kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan.



Tuotekehitys

Aspocompin T&K-kulut muodostuvat yleisistä tuotantoprosessin kehittämiskuluista eivätkä ne täytä IAS 38 kirjanpitostandardin mukaista määritelmää kehittämisestä eivätkä tutkimuksesta. Tämän vuoksi T&K-kulut on kirjattu tehtaiden yleiskustannuksiin.

LAAJA TULOSLASKELMA Heinä-syyskuu 2025 1 000 € 7-9/2025 7-9/2024 Muutos Liikevaihto 8 842 100 % 6 371 100 % 39 % Liiketoiminnan muut tuotot 4 0 % 1 0 % 360 % Aine- ja tarvikekulut -4 345 -49 % -3 717 -58 % 17 % Henkilöstökulut -2 401 -27 % -2 002 -31 % 20 % Liiketoiminnan muut kulut -1 451 -16 % -1 385 -22 % 5 % Poistot ja arvonalentumiset -328 -4 % -462 -7 % -29 % Liiketulos 321 4 % -1 195 -19 % 127 % Rahoitustuotot ja -kulut -73 -1 % -151 -2 % Voitto/tappio ennen veroja 248 3 % -1 346 -21 % 118 % Laskennallisten verosaamisten muutos* -71 Tuloverot -2 0 % -2 0 % Katsauskauden voitto/tappio 175 2 % -1 347 -21 % 113 % Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot 2 0 % -3 0 % Muut laajan tuloksen erät 2 0 % -3 0 % Katsauskauden laaja tulos 177 2 % -1 350 -21 % 113 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton 0,03 euroa -0,20 euroa 115 % Laimennettu 0,03 euroa -0,20 euroa 115 %





LAAJA TULOSLASKELMA Tammi-syyskuu 2025 1 000 € 1-9/2025 1-9/2024 Muutos 1-12/2024 Liikevaihto 29 287 100 % 19 655 100 % 49 % 27 581 100 % Liiketoiminnan muut tuotot 7 0 % 5 0 % 35 % 34 0 % Aine- ja tarvikekulut -14 173 -48 % -11 375 -58 % 25 % -14 974 -54 % Henkilöstökulut -8 046 -27 % -6 883 -35 % 17 % -9 389 -34 % Liiketoiminnan muut kulut -4 637 -16 % -3 999 -20 % 16 % -5 330 -19 % Poistot ja arvonalentumiset -1 113 -4 % -1 446 -7 % -23 % -1 885 -7 % Liiketulos 1 325 5 % -4 043 -21 % 133 % -3 962 -14 % Rahoitustuotot ja -kulut -378 -1 % -281 -1 % -35 % -368 -1 % Voitto/tappio ennen veroja 947 3 % -4 323 -22 % 122 % -4 330 -16 % Laskennallisten verosaamisten muutos -201 874 Tuloverot -6 0 % -8 0 % -19 0 % Tilikauden voitto/tappio 739 3 % -4 331 -22 % 117 % -3 476 -13 % Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleenarvostus 37 0% Eriin liittyvät tuloverot -6 0 % Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot -35 0 % -2 0 % - 8 0 % Muut laajan tuloksen erät yhteensä -35 0 % -2 0 % - 39 0 % Tilikauden laaja tulos 705 2 % -4 333 -22 % 116 % -3 437 -12 % Osakekohtainen tulos Laimentamaton 0,11 euroa -0,63 euroa 117 % -0,51 euroa Laimennettu 0,11 euroa -0,63 euroa 117 % -0,51 euroa





TASE 1 000 € 9/2025 9/2024 Muutos 12/2024 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 3 237 3 268 -1 % 3 266 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 583 5 190 -12 % 4 967 Käyttöoikeusomaisuuserät 280 304 -8 % 285 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 95 95 0 % 95 Laskennalliset verosaamiset 5 194 4 513 15 % 5 404 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 389 13 370 0 % 14 018 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5 450 5 133 6 % 5 726 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 201 6 194 0 % 7 289 Rahavarat 1 251 847 48 % 1 377 Lyhytaikaiset varat yhteensä 12 904 12 174 6 % 14 392 Varat yhteensä 26 291 25 544 3 % 28 410 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 894 4 836 1 % 4 857 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleen- arvostus -33 -64 -48 % -33 Kertyneet voittovarat 10 227 8 657 18 % 9 522 Oma pääoma yhteensä 16 087 14 429 11 % 15 346 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4 741 5 122 -7 % 5 764 Muut pitkäaikaiset velat 238 323 -26 % 238 Varaukset 171 0 0 Laskennalliset verovelat 44 36 21 % 54 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 96 876 -89 % 1 336 Osto- ja muut velat 4 916 4 758 3 % 5 672 Varaukset 0 0 0 Velat yhteensä 10 205 11 116 -8 % 13 064 Oma pääoma ja velat yhteensä 26 291 25 544 3 % 28 410





OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tammi-syyskuu 2025 1 000€ Osake-pääoma Muut rahastot Työsuhde-etuuksien uudelleen-arvostus Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 1 000 4 857 -33 -1 9 523 15 346 Laaja tulos Katsauskauden tulos 739 739 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -35 -35 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -35 739 705 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen 36 36 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 36 0 0 0 36 Oma pääoma 30.9.2025 1 000 4 894 -33 -35 10 262 16 087 Tammi-syyskuu 2024 Oma pääoma 1.1.2024 1 000 4 844 -64 -9 12 997 18 767 Laaja tulos Katsauskauden tulos -4 331 -4 331 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -2 -2 Laaja tulos yhteensä 0 0 0 -2 -4 331 -4 333 Liiketoimet omistajien kanssa Maksetut osingot 0 Osakepalkitseminen -6 -6 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 -6 0 0 0 -6 Oma pääoma 30.9.2024 1 000 4 838 -64 -11 8 666 14 429





RAHAVIRTALASKELMA Tammi-syyskuu 1 000 € 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Katsauskauden tulos 739 -4 331 -3 476 Oikaisut 1 864 1 663 1 403 Käyttöpääoman muutos 604 -1 495 -2 280 Saadut korot 0 9 10 Maksetut korot -244 -234 -357 Maksetut verot -6 -8 -13 Liiketoiminnan rahavirta 2 957 -4 395 -4 714 Investoinnit -659 -224 -425 Käyttöomaisuusmyynnit 0 0 3 Investointien rahavirta -659 -224 -422 Lainojen nostot 0 4 933 6 401 Lainojen takaisinmaksut -2 263 -683 -992 Vuokrasopimusvelkojen maksut -41 -107 -273 Maksetut osingot 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -2 303 4 143 5 137 Rahavarojen muutos -5 -476 0 Rahavarat tilikauden alussa 1 377 1 322 1 322 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -121 1 55 Rahavarat katsauskauden lopussa 1 251 847 1 377





TUNNUSLUKUJA Q3/2025 Q2/2025 Q1/2025 Q4/2024 2024 Liikevaihto, M€ 8,8 10,1 10,3 7,9 27,6 Käyttökate, M€ 0,6 0,6 1,2 0,5 -2,1 Liiketulos, M€ 0,3 0,2 0,8 0,1 -4,0 % liikevaihdosta 4 % 2 % 8 % 1 % -14 % Tulos ennen veroja, M€ 0,2 0,0 0,7 0,0 -4,3 % liikevaihdosta 3 % 0 % 7 % 0 % -16 % Tilikauden tulos, M€ 0,2 -0,1 0,7 0,9 -3,5 % liikevaihdosta 2 % -1 % 7 % 11 % -13 % Saadut tilaukset 5,7 8,8 11,4 8,7 37,0 Tilauskanta 16,6 19,8 21,0 19,9 19,9 Omavaraisuusaste, % 61 % 59 % 55 % 54 % 54 % Gearing, % 22 % 24 % 26 % 37 % 37 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 % liikevaihdosta 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % Henkilöstö kauden lopussa 169 167 167 165 165 Tulos/osake (EPS), € 0,03 -0,02 0,10 0,12 -0,51 Oma pääoma/osake, € 2,35 2,32 2,34 2,24 2,24







Konsernin käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät

Aspocomp esittää taloudellisessa raportoinnissa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä sekä investointeja ja pääoman tuottoa. IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen ohella vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentävät ja syventävät esitettyä informaatiota. Aspocompin taloudellisessa raportoinnissa käyttämät tunnusluvut ovat: Käyttökate = Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella Käyttökate kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut. Liiketulos = IFRS-konsernituloslaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja, rahoitustuottoja ja-kuluja. Liiketulos kuvaa operatiivisen toiminnan taloudellista kannattavuutta ja sen kehitystä. Tulos ennen veroja = IFRS-konsernilaskelmassa esitetty tulos ennen tuloveroja Omavaraisuusaste, %



=



Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Gearing, %



=



Korolliset nettorahoitusvelat x 100



Oma pääoma Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Investoinnit = Pitkäaikaisten aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta bruttomääräisenä Tilauskanta = Tilikauden päättyessä asiakkaiden tilauksista toimittamatta oleva osuus Liiketoiminnan rahavirta



=



Katsauskauden tulos + liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa +- muut oikaisut +- käyttöpääoman muutos + saadut korot - maksetut korot -maksetut verot









VASTUUSITOUMUKSET 1 000 € 9/2025 9/2024 12/2024 Yrityskiinnitykset 6 000 6 000 6 000 Maa-alueen vuokraoikeuden kiinnitys 3 498 1 200 3 498 Pankkitakauksen vastasitoumus Suomen Tullilaitokselle 35 35 35 Yhteensä 9 533 7 235 9 533







Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com

Liite