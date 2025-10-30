Crédit Agricole Assurances : Activité dynamique portée par l’Epargne / Retraite





Communiqué de presse Paris, le 30 octobre 2025





Activité dynamique portée par l’Epargne / Retraite





CHIFFRES CLES 9M 2025 :

Chiffre d’affaires 1 total au plus haut à 39,3 milliards d’euros, en progression de +20,0% 2

Collecte nette 3 de +12,0 milliards d’euros dont plus de la moitié sur les fonds en euros

Contribution au résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. de 1 461 M€,

en hausse de +4,8%2 hors surtaxe exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés





« Les résultats de ce troisième trimestre confirment la solidité de notre modèle de banque-assurance universelle, avec une activité dynamique sur l'ensemble de nos lignes métiers. La progression de notre chiffre d’affaires en épargne et retraite, de près de 25% sur un an, en est l’expression la plus évidente. Dans une période d’incertitude politique et économique, elle reflète la confiance que nous accordent nos clients pour sécuriser et accompagner leurs projets d’avenir.

Ces excellents résultats interviennent au moment où nous nous apprêtons à célébrer les 40 ans de l’Assurance dans le groupe Crédit Agricole ; 40 années d’aventure entrepreneuriale et humaine, au plus près des attentes de nos clients et de la société, et qui nous permettent, aujourd’hui, grâce à l’engagement de nos équipes et de celles de nos banques partenaires, d’occuper la place de 1er assureur en France et de 1er bancassureur en Europe. »

Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances

UNE CROISSANCE DE L’ACTIVITE A DEUX CHIFFRES, TIREE PAR L’EPARGNE / RETRAITE

Sur les neuf premiers mois de l’année, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 total de 39,3 milliards d’euros, en progression de +20,0%2 par rapport à fin septembre 2024. L’activité vie est particulièrement dynamique en France (+27,2%) portée par la collecte des banques partenaires.

En épargne / retraite, le chiffre d’affaires1 atteint 29,8 milliards d’euros à fin septembre 2025, en progression de +24,9% sur un an dans un environnement favorable à l’épargne. La dynamique commerciale comme le développement des versements libres en toute autonomie ont stimulé la collecte brute3. Elle s’élève à 19,8 milliards d’euros (+27,0%) sur les fonds en euros et à 10,1 milliards d’euros sur les unités de compte (+21,0%). En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute ressort à 33,7% (-1,1 point sur un an).

La collecte nette3 s’élève à +12,0 milliards d’euros, en croissance de +7,8 milliards d’euros sur un an. Par support, la collecte nette3 atteint +6,3 milliards d’euros sur les fonds en euros (+5,2 milliards d’euros sur un an) et +5,7 milliards d’euros sur les unités de compte (+2,6 milliards d’euros sur un an).

Les encours gérés en assurance vie4 s’élèvent à 366,7 milliards d’euros à fin septembre 2025, grâce à la très forte collecte nette3 et un effet marché positif. Ils sont composés de 254,6 milliards d’euros sur les fonds en euros (+4,7% sur neuf mois) et de 112,2 milliards d’euros en unités de compte (+7,7% sur neuf mois). Les encours en unités de compte représentent 30,6% de l’encours global à fin septembre 2025, en hausse de +0,6 point depuis le 31 décembre 2024.

En dommages5, l’activité poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires1 en hausse de +9,4% par rapport à fin septembre 2024 pour atteindre 5,4 milliards d’euros, incluant la première consolidation d'Abanca Seguros Generales (ASG) en Espagne. A périmètre constant, hors ASG, la hausse serait de +8,3%. Le portefeuille dépasse les 17,2 millions de contrats en croissance de +3,9% (+2,8% à périmètre constant). L’apport net représente 651 000 contrats sur un an (464 000 contrats à périmètre constant). La prime moyenne bénéficie des majorations tarifaires induites par le changement climatique et l’inflation des coûts de réparation, ainsi que de l’évolution du mix produits.

L’équipement des particuliers dans les banques du groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (44,6%6, soit +0,8 point), chez LCL (28,6%6, soit +0,7 point), et chez CA Italia (20,6%7, soit +0,6 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives8), le chiffre d’affaires1 s’élève à 4,1 milliards d’euros, en hausse de +3,5% sur un an, incluant la première consolidation d'Abanca Seguros Generales (ASG) en Espagne ; à périmètre constant, hors ASG, la progression du chiffre d’affaires en protection des personnes serait de +3,1%. Les assurances collectives enregistrent une croissance de +21,8%, avec notamment l’entrée en vigueur ce trimestre du contrat conclu avec les Industries Electriques et Gazières (IEG). La prévoyance individuelle croît de +5,3%. Enfin, l’activité d’assurance emprunteur s’inscrit en léger repli (-0,5% et -1,1% à périmètre constant) en lien avec le crédit à la consommation à l’international.

UN RESULTAT QUI REFLETE LA CROISSANCE DE L’ACTIVITE

La contribution de Crédit Agricole Assurances au résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. atteint 1 461 millions d’euros à fin septembre 2025, stable sur un an (-0,4%2). Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il croît de +4,8%2, reflétant l’évolution des revenus.

Le ratio combiné9 est stable sur un an et s’élève à 95,4% (-0,1 point par rapport à septembre 2024).

L’impact de l’actualisation étant également stable, le ratio combiné net non actualisé diminue de -0,1 point pour s’établir à 97,6%.

La marge sur services contractuels10 atteint 27,3 milliards d’euros à fin septembre 2025, en hausse de +8,3% depuis le 31 décembre 2024. Elle intègre une forte contribution des affaires nouvelles de 2,2 milliards d’euros, portée par la croissance du chiffre d’affaires et supérieure à l’allocation en résultat (-1,7 milliard d’euros). L’effet de la réévaluation du stock ressort à +1,5 milliard d’euros en lien avec un effet marché positif.





NOTATION

Agence de notation



Date de dernière revue



Principales filiales opérationnelles



Crédit Agricole Assurances S.A.



Perspective



Dettes subordonnées Tier 2 Restricted Tier 1 S&P Global Ratings 10 octobre 2025 A+ A Stable BBB+ BBB





FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIERE PUBLICATION





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 Croissance à périmètre courant. A périmètre constant hors 1ère consolidation d’Abanca Seguros Generales (« ASG », filiale d’assurance de protection de biens et de personnes en Espagne détenue à 50%) intervenue au 30 septembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, la croissance de chiffre d’affaires serait de +19,8%, la variation de contribution au résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. serait de -0,2% et de +4,9% hors surtaxe d’impôt sur les sociétés.

3 En normes locales

4 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

5 Au 30 septembre 2025, le portefeuille dommages d’Abanca SG s’élève à 186 700 contrats, avec un apport net de 45 800 contrats sur un an

6 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

7 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

8 Hors épargne / retraite

9 Ratio combiné dommages en France (Pacifica) y compris actualisation et hors désactualisation, net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / primes brutes acquises

10 CSM ou Contractual Service Margin : correspond aux profits attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats, pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite, Prévoyance et Emprunteur

