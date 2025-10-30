Contact presse Capgemini :

Siemens et Capgemini renforcent leur partenariat pour accompagner l’industrie manufacturière vers une nouvelle ère

Co-développement de solutions entièrement natives en IA pour l’ingénierie produit, la fabrication et les opérations

Pour permettre aux organisations de combler le fossé entre les promesses technologiques et la réalité industrielle, en devenant plus flexibles, évolutives, résilientes et durables

Munich, Paris, le 30 octobre 2025 - Siemens et Capgemini étendent leur partenariat stratégique pour co-développer des solutions numériques natives en intelligence artificielle (IA) destinées à l’ingénierie produit, à la fabrication et aux opérations. Ces solutions intègrent l’IA dès leur conception, et non comme une simple fonctionnalité ajoutée. Le partenariat est centré sur 16 domaines de compétences à fort impact, permettant de générer des résultats mesurables en matière d’efficacité de production, de réduction des délais de mise sur le marché, de qualité, de durabilité, et au-delà. Ces solutions, spécifiques à chaque secteur, seront mises en œuvre en combinant le portefeuille de logiciels industriels, d’automatisation, d’électrification et de durabilité de Siemens avec les capacités d’ingénierie, la connaissance sectorielle et l’expertise en transformation des entreprises de Capgemini.

Cette collaboration renforcée vise à aider les clients à surmonter des défis persistants – notamment l’intégration des systèmes IT et opérationnels – grâce au recours aux technologies de pointe telles que l’IA industrielle, les jumeaux numériques et l’automatisation de nouvelle génération. Ensemble, les deux partenaires proposeront des solutions natives en IA qui complètent les technologies Siemens – par exemple, en utilisant des agents IA orchestrés pour favoriser la collaboration entre les silos d’ingénierie et de fabrication.

« Pour nos clients, Capgemini agit comme une boussole – avec une parfaite connaissance de leurs défis et ambitions. Siemens fournit le moteur : des technologies comme l’IA industrielle, les jumeaux numériques et l’automatisation, déclare Cedrik Neike, CEO de Digital Industries et membre du Managing Board de Siemens AG. « Ensemble, nous guidons nos clients dans leur transformation digitale avec rapidité, précision et une trajectoire claire vers l’avenir. »

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, ajoute : « En combinant nos forces, notre ambition est d’aider nos clients à naviguer dans la complexité et à générer un impact business tangible, en établissant de nouveaux standards en termes d’efficacité opérationnelle. En tant que leader dans la convergence des mondes physiques et numériques, nous permettons à nos clients de transformer rapidement leurs opérations d’ingénierie et de fabrication. Ce partenariat renforcé témoigne de notre volonté commune de concrétiser l’IA industrielle et les processus intelligents au service de la performance industrielle et de la création de valeur pour nos clients. »

Trois cas clients illustrent les résultats concrets de ce partenariat :

Pour Airbus, les deux partenaires collaborent à la décarbonation de quatre sites industriels aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les technologies Siemens aideront Airbus à atteindre ses objectifs de réduction de 20% de la consommation énergétique et de 85% des émissions stationnaires de Scope 1 et 2 sur l'ensemble de son empreinte industrielle mondiale d'ici 2030. Des jumeaux numériques des systèmes énergétiques simuleront et aideront à déterminer les meilleures feuilles de route de décarbonation pour les sites. Capgemini soutient cette initiative via des activités de conseil, de gestion de projet et de planification.





Pour Sanofi, Siemens et Capgemini accompagnent la transformation du groupe pharmaceutique mondial en standardisant ses processus de production et en accélérant le déploiement des systèmes d'exécution de la fabrication (MES) sur de nombreux sites dans le monde. Alimenté par l'IA générative, ce programme redéfinit la gestion de la production : remplacement des dossiers de lots papier par des versions numériques, réduction du temps de relecture de 70%, diminution des écarts de 80%, contribuant à établir de nouveaux standards en matière d'efficacité, de qualité et de conformité pour l'industrie pharmaceutique.





Pour GravitHy, entreprise sidérurgique française, Siemens et Capgemini digitalisent les processus industriels. Cette collaboration a permis à GravitHy d'améliorer son efficacité opérationnelle, sa flexibilité, et de mieux relever les défis complexes liés à la transition énergétique, avec un objectif de réduction des coûts de production d'hydrogène allant jusqu'à 10%.





Ce partenariat de portée mondiale se concentrera sur des secteurs clés tels que l’aéronautique, l’automobile et les sciences de la vie, ainsi que sur des marchés émergents comme l’hydrogène et la gestion de l’eau/des eaux usées. Pour répondre à la demande croissante, Capgemini prévoit d’élargir son vivier d’experts certifiés sur les technologies Siemens, dans plusieurs secteurs et pays. Forts d’un partenariat de près de deux décennies, Siemens et Capgemini ont déjà établi un modèle de mise sur le marché éprouvé, et accompagnent conjointement aujourd’hui plus de 100 clients dans 20 pays.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,1 milliards d’euros en 2024.

A propos de Siemens AG

Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Développer des technologies capables d’améliorer le quotidien de chacun, telle est la mission de l’entreprise. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients d’accélérer la transformation digitale et la durabilité de leurs activités. Il s’agit ainsi de rendre les usines plus efficientes, les villes plus agréables à vivre et le transport plus durable. Acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l’industrie, Siemens s'appuie sur sa solide expertise pour intégrer l'IA, y compris l'IA générative, à des applications réelles et développe des solutions d'IA à valeur ajoutée pour ses clients dans tous les secteurs. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner l’innovation dans la santé. Pour chacun. Où qu’il soit. Durablement.

Au titre de l’exercice 2024, clos le 30 septembre 2024, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 75,9 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 9,0 milliards d’euros. Au 30 septembre 2024, l’entreprise employait près de 312 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.

