SKYX חתמה על הסכם עם מפתחי הנדל"ן האמריקאים והבינלאומיים הבולטים Global Ventures Group לפריסת טכנולוגיות הבית החכם המתקדמות שלה בבניינים ובתי מלון בפרויקטים במזרח התיכון כולל ערב הסעודית ומצרים

במהלך ההסכם מתכננת קבוצת גלובל ונצ'רס לפרוס את הטכנולוגיות החכמות של SKYX בעשרות אלפי בתים וחדרי מלון

SKYX מצפה לפרוס מאות אלפי מוצרים לצמיחה מסיבית של פרויקטים במזרח התיכון

הטכנולוגיות של SKYX צפויות להציע הזדמנויות הכנסה חוזרות לטווח ארוך באמצעות ניטור, מנויים ושירותי AI, בנוסף לשדרוגי מוצרים, יכולת החלפה ואינטגרציות ברחבי הפלטפורמה לפיתוחים עתידיים

מיאמי, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SKYX Platforms Corp (נאסד"ק: SKYX) (d/b/a "Sky Technologies") ("החברה" או "SKYX"), חברת פלטפורמה טכנולוגית חדשנית ביותר, עם למעלה מ-100 פטנטים מונפקים וממתינים ברחבי העולם ולמעלה מ-60 אתרי תאורה ועיצוב הבית, עם משימה להפוך בתים ובניינים לבטוחים וחכמים כסטנדרט חדש, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם עם Global Ventures Group, חברת פיתוח נדל"ן מובילה בארה"ב ובינלאומית שבסיסה בשיקגו, אילינוי. במסגרת ההסכם, טכנולוגיות הבית החכם והבנייה החכמה המתקדמות של SKYX יחדרו לפרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות ברחבי המזרח התיכון, כולל פיתוחים בערב הסעודית ובמצרים. שיתוף הפעולה מסמן צעד משמעותי באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית של SKYX כאשר היא ממשיכה לקדם את משימתה להפוך בתים ובניינים לחכמים יותר, בטוחים יותר ומחוברים יותר כסטנדרט החדש.

קבוצת Global Ventures מונהגת על ידי רנדל לנגר (Randall Langer), מייסד ומנכ"ל, וחבר בלשכת המסחר האמריקאית, המשתתף ביוזמות ומועצות באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה.

SKYX צפויה לספק מאות אלפי יחידות של טכנולוגיות הבית החכם והמתקדמות שלה, כולל פלטפורמת הבית החכם הכל-באחד של SKYX, תאורת התקרה חבר והפעל Plug & Play שלה, מאווררי תקרה, אורות שקועים, אורות למטה, שלטי יציאה, אורות חירום, פנסי קיר פנימיים וחיצוניים, מראות LED פלאג-אין, בין שאר המוצרים החכמים המתקדמים.

רנדל לנגר, מייסד ומנכ"ל קבוצת Global Ventures, אמר: "אנו נרגשים לשתף פעולה עם SKYX כדי להביא את הבית החכם והטכנולוגיות החדשניות שלהם לפרויקטים הקרובים שלנו במזרח התיכון בערב הסעודית ובמצרים. כמייסד Global Ventures Group וכחבר בלשכת המסחר של ארה"ב, מטרתנו היא לפרוס טכנולוגיות אמריקאיות מובילות וחדשניות מאוד בפרויקטים בינלאומיים. על ידי שילוב הטכנולוגיות של SKYX במזרח התיכון, אנו מקדמים את הסטנדרטים של בטיחות, נוחות ועיצוב עבור קהילות ברחבי האזור, ואנו מצפים להרחיב את שיתוף הפעולה הזה ויוזמות קשורות עם SKYX במהלך פיתוחים עתידיים".

למידע על Global Ventures Group, בקרו באתר https://www.gvgrp.com/

רני כהן (Rani Kohen), מייסד ויו"ר בפועל של SKYX Platforms, אמר; "אנו נרגשים לעבוד עם מפתח אמריקאי ובינלאומי בולט כמו Global Ventures Group. אנו מצפים לשתף איתם פעולה בפרויקטים בינלאומיים כדי לשפר את הערך של בניינים ופרויקטים של מלונות באזור תוך יצירת בתים ובניינים בטוחים, מתקדמים וחכמים יותר לעתיד".

לצפייה בסרטון הדגמת הטכנולוגיות של SKYX לחצו כאן

אודות SKYX Platforms Corp

מכיוון שחשמל הוא סטנדרט בכל בית ובניין, המשימה שלנו היא להפוך בתים ובניינים לבטוחים, מתקדמים וחכמים כסטנדרט החדש. ל-SKYX יש סדרה של פלטפורמת טכנולוגיות מתקדמות-בטוחות-חכמות שמובילות שינוי רב, עם למעלה מ-100 פטנטים ובקשות ממתינות לפטנטים בארצות הברית ובאופן גלובלי. בנוסף, בבעלות החברה למעלה מ-60 אתרי תאורה ועיצוב הבית למגזר הקמעונאי והמסחרי כאחד. הטכנולוגיות שלנו שמות דגש על איכות גבוהה וקלות שימוש, תוך שיפור משמעותי הן בבטיחות והן באורח החיים בבתים ובבניינים. אנו מאמינים שהמוצרים שלנו הם הכרח בכל חדר בבתים ובבניינים אחרים בארצות הברית ובעולם כולו. למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://skyplug.com/ או עקבו אחרינו בלינקדאין.

הצהרות צופות פני עתיד

הצהרות מסוימות המופיעות בהודעה לעיתונות זו אינן מבוססות על עובדות היסטוריות אלא הן הצהרות צופות פני עתיד. ניתן לזהות הצהרות אלה על ידי שימוש בטרמינולוגיה צופה פני עתיד כגון "לכוון", "לצפות", "להאמין", "יכול", "יכול", "להמשיך", "להעריך", "לצפות", "לחזות", "לחזות", "להנחות", "להתכוון", "סביר", "עשוי", "עשוי", "אובייקטיבי", "מתמשך", "תחזית", "תוכנית", "פוטנציאל", "לחזות", "סביר", "פרויקט", "לחפש", "צריך", "יעד", "תצוגה", "יהיה" או "יהיה", או השלילי שלהם או וריאציות אחרות שלהם או טרמינולוגיה דומה, אם כי לא כולם צופים פני עתיד הצהרות מכילות את המילים האלה. הצהרות אלה משקפות את שיקול הדעת הסביר של החברה ביחס לאירועים עתידיים והן כפופות לסיכונים, אי-ודאות וגורמים אחרים, שלרבים מהם יש תוצאות קשות לחיזוי ועשויות להיות מחוץ לשליטתנו, שעלולים לגרום לתוצאות או לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מאלה שבהצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות כאלה כוללים הצהרות הנוגעות ליכולתה של החברה להשיק בהצלחה, למסחר ולפתח תכונות נוספות ולהשיג קבלה בשוק של מוצריה וטכנולוגיותיה ולשלב את מוצריה וטכנולוגיותיה עם פלטפורמות או טכנולוגיות של צד שלישי; מאמציה ויכולתה של החברה להניע את אימוץ מוצריה וטכנולוגיותיה כמאפיין סטנדרטי, כולל השימוש בהם בבתים, בתי מלון, משרדים וספינות תענוגות; יכולתה של החברה לתפוס נתח שוק; הערכות החברה לגבי השוק הפוטנציאלי והביקוש למוצריה ולטכנולוגיות שלה; יכולתה של החברה לגייס הון נוסף לתמיכה בפעילותה לפי הצורך, שייתכן שלא יהיה זמין בתנאים מקובלים או בכלל; יכולתה של החברה להמשיך כעסק חי; יכולתה של החברה להוציא לפועל כל מכירה ורישוי או הזדמנויות אסטרטגיות אחרות; האפשרות שכל אחד ממוצרי החברה יהפוך לקוד חשמל לאומי (NEC) או קוד חובה אחר בכל תחום שיפוט, או שכל אחד מהמוצרים או הטכנולוגיות הנוכחיים או העתידיים של החברה יאומץ על ידי כל מדינה, מדינה או עירייה, בתוך מסגרת זמן מסוימת או בכלל; סיכונים הנובעים ממיזוגים, רכישות, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה אחרים; יכולתה של החברה למשוך ולשמר מנהלי מפתח וכוח אדם מוסמך; הנחיות הניתנות על ידי ההנהלה, אשר עשויות להיות שונות מהתוצאות התפעוליות בפועל של החברה; ההשפעה הפוטנציאלית של תנאי שוק ותנאים כלכליים לא יציבים על עסקי החברה, מצבה הפיננסי ומחיר המניה; וסיכונים ואי ודאויות אחרים המתוארים בדיווחי החברה לרשות לניירות ערך, כולל הדו"חות התקופתיים שלה בטופס 10-K ובטופס 10-Q. לא ניתן להבטיח אף אחד מהעניינים הנ"ל. כל הצהרה צופה פני עתיד מתייחסת רק לתאריך הודעה לעיתונות זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת, למעט כנדרש על פי חוקי ניירות הערך הפדרליים של ארה"ב.

איש קשר לקשרי משקיעים:

Jeff Ramson

PCG Advisory

jramson@pcgadvisory.com