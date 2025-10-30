Kvartalsrapport Q3-2025

Nordfyns Bank koncernen har for perioden 1. januar - 30. september 2025 realiseret et resultat før skat på 32,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 20,3 mio. kr.
Hovedpunkter for 1. - 3. kvartal 2025:
- Netto rente- og gebyrindtægter falder med 9,2% til 190,4 mio. kr. Faldet kan primært henføres faldende indtjening på rentemarginalen og i overensstemmelse med forventningerne.
- Udgifter til personale og administration stiger med 31,6 mio. kr. og udgør 170,0 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til engangsomkostninger relateret til processer for mulig sammenlægning med andet pengeinstitut.
- Positive kursreguleringer på 15,1 mio. kr.
- Nedskrivninger udgør en udgift på 0,5 mio. kr.
- Udlån stiger med 2,8% i forhold til ultimo 2024 og udgør 1,8 mia. kr.
- Indlån stiger med 6,5% i forhold til ultimo 2024 og udgør 3,6 mia.kr.
- Kapitalprocenten er opgjort til 23,7.
Koncernen fastholder de seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat for hele 2025
på 45-55 mio. kr.
Venlig hilsen
Nordfyns Bank
