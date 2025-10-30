Kvartalsrapport Q3-2025

Nordfyns Bank koncernen har for perioden 1. januar - 30. september 2025 realiseret et resultat før skat på 32,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 20,3 mio. kr.

Hovedpunkter for 1. - 3. kvartal 2025:

Netto rente- og gebyrindtægter falder med 9,2% til 190,4 mio. kr. Faldet kan primært henføres faldende indtjening på rentemarginalen og i overensstemmelse med forventningerne.

Udgifter til personale og administration stiger med 31,6 mio. kr. og udgør 170,0 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til engangsomkostninger relateret til processer for mulig sammenlægning med andet pengeinstitut.

Positive kursreguleringer på 15,1 mio. kr.

Nedskrivninger udgør en udgift på 0,5 mio. kr.

Udlån stiger med 2,8% i forhold til ultimo 2024 og udgør 1,8 mia. kr.

Indlån stiger med 6,5% i forhold til ultimo 2024 og udgør 3,6 mia.kr.

Kapitalprocenten er opgjort til 23,7.





Koncernen fastholder de seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat for hele 2025

på 45-55 mio. kr.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

