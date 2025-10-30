CLIQ Digital zieht eigene Aktien ein

Einziehung aller eigenen Aktien

DÜSSELDORF, 30. Oktober 2025 – Der Vorstand der CLIQ Digital AG („Gesellschaft“ oder „CLIQ“) hat von Ermächtigungen der Hauptversammlung der Gesellschaft zur Einziehung eigener, nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien Gebrauch gemacht und sämtliche 650.871 von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien eingezogen. Hiermit wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 6.508.714,00 € um 650.871,00 € auf 5.857.843,00 € herabgesetzt.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 5.857.843,00 € und ist in 5.857.843 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 € je Aktie eingeteilt.

