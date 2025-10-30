Selon un nouveau sondage d’Equifax Canada, la hausse des coûts et l’accès au crédit pèsent sur les propriétaires d’entreprise

TORONTO, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage* d’Equifax Canada, les entrepreneurs canadiens se dirigent vers les derniers mois de 2025 et révèlent subir une pression financière croissante en raison de la hausse des coûts, du ralentissement de la demande et du manque de confiance envers leurs connaissances en matière de crédit.

Equifax Canada a mandaté le sondage auprès des propriétaires de petites et moyennes entreprises d’Equifax Canada et a pu constater que, parmi les propriétaires de petites et moyennes entreprises interrogés, 43 % ont indiqué que leur plus grande préoccupation à l’approche du 4e trimestre était le coût des biens, alors que 35 % des répondants s’inquiètent de la demande des consommateurs, tandis qu’environ un sur quatre d’entre eux (26 %) signale des défis comme la disponibilité des produits de fournisseurs, la disponibilité du crédit auprès des banques ou des fournisseurs (25 %) et la capacité à rembourser les prêts garantis par le gouvernement (25 %).

Les dépenses font mal

Parmi les personnes interrogées, les salaires se classaient dans les coûts ayant le plus grand impact (22 %), suivis de l’assurance, des impôts et des fournitures (13 % chacun). Les frais bancaires, les taux d’intérêt et le carburant pèsent également sur les bilans.

« Les petites entreprises sont soumises à des pressions de tous les côtés », a déclaré Jeff Brown, chef des solutions commerciales à Equifax Canada. « Lorsque les salaires sont en tête de liste des points faibles et que les conditions de crédit restent serrées, les propriétaires ont besoin d’une image claire de leur profil de crédit d’entreprise pour négocier de meilleures conditions, gérer l’endettement et préserver les flux de trésorerie. »

Accès au crédit

Malgré leurs difficultés financières, de nombreux propriétaires d’entreprise n’ont toujours pas les outils ou la confiance nécessaires pour gérer leur crédit de manière proactive. Le sondage a révélé que 79 % des répondants savent qu’une entreprise peut obtenir son propre dossier de crédit, mais seulement 59 % savent comment y accéder.

« La plupart des propriétaires d’entreprise croient que le crédit est important — les trois quarts mentionnent que leur dossier de crédit a une incidence sur leur capacité d’emprunt — pourtant, un grand nombre d’entre eux ne savent pas ce qui influence leur pointage de crédit », a souligné M. Brown.

Les dossiers de crédit d’entreprise Equifax offrent des aperçus pour aider les propriétaires d’entreprise

Alors que sept répondants sur dix (70 %) ont déjà vérifié leur dossier de crédit d’entreprise, seulement un sur quatre (25 %) l’a fait au cours du dernier mois, et près de 20 % ne l’ont jamais vérifié du tout. Les jeunes propriétaires de moins de 35 ans sont nettement plus engagés; 94 % d’entre eux ont mentionné avoir vérifié leur dossier de crédit d’entreprise, comparativement à seulement 58 % des répondants âgés de 35 ans et plus.

Dans l’ensemble, 74 % des propriétaires de PME interrogés s’entendent pour dire que leur dossier de crédit d’entreprise a une incidence sur leur capacité à accéder au financement, et 73 % affirment que l’accès au crédit est essentiel à l’atteinte de leurs objectifs financiers. Pourtant, seulement 62 % se sentent confiants envers leur compréhension des éléments qui influencent leur pointage de crédit d’entreprise, ce qui démontre que le défi lié à la culture financière demeure important. « L’écart entre la sensibilisation et l’action est l’élément qui ressort. L’objectif d’Equifax est de combler cet écart grâce à l’éducation et l’accès à des aperçus utiles pour les propriétaires d’entreprise », a ajouté M. Brown.

Le dossier de crédit d’entreprise Equifax offre des renseignements approfondis utiles sur les comptes ainsi que sur les clients actuels et éventuels. Conçu pour les propriétaires d’entreprise, le dossier rassemble des informations provenant de diverses sources comme les banques, les groupes industriels, les agences de recouvrement et les registres d’entreprises afin de fournir aux propriétaires de PME les données robustes dont ils ont besoin pour prendre des décisions importantes rapidement et en toute confiance. Equifax a également élaboré un guide pour apprendre comment vérifier le dossier de crédit d’entreprise en vue d’aider les propriétaires d’entreprise.

* Le sondage auprès des propriétaires de petites et moyennes entreprises d’Equifax Canada a été mené en ligne par Léger du 3 au 6 octobre 2025 auprès de 100 propriétaires de petites et moyennes entreprises à travers le Canada.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

Pour nous joindre : Angie Andich Andrew Findlater Relations avec les médias, Equifax Canada SELECT Public Relations MediaRelationsCanada@equifax.com afindlater@selectpr.ca 647 444-1197



