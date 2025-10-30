COMMUNIQUÉ DE PRESSE Canéjan, le 30 octobre 2025

RÉSULTATS DE CHEOPS TECHNOLOGY :

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET EXCELLENCE

AU SERVICE DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

CHEOPS TECHNOLOGY annonce des résultats 2024/2025 toujours solides, marqués comme prévu par le franchissement de la barre symbolique des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette performance s’accompagne d’une croissance forte sur ses offres souveraines et d’un engagement volontariste pour démocratiser l’IA, le Cloud hybride et la Cybersécurité auprès des PME, ETI et collectivités locales. L’entreprise confirme ainsi son rôle clé dans la construction d’une souveraineté numérique nationale.

Des résultats financiers qui confortent l’indépendance de CHEOPS TECHNOLOGY

La performance financière n’est pas une finalité, elle tient compte aussi de notre capacité à financer l’innovation souveraine, responsable et durable tout en maintenant l’indépendance de CHEOPS dans un environnement ultra-dominé par les géants américains.

Pour l’exercice clos au 30 avril 2025, les comptes sociaux sont les suivants :

Comptes sociaux En K€



FY 2024/2025 FY 2023/2024 Δ



Clôture 30/04/25 Clôture 30/04/24 Chiffre d’affaires 164 157 160 434 +2,32% Résultat d’exploitation 10 981 10 314 +6,47% Résultat courant avant impôts 11 758 11 022 +6,68% Résultat net 7 567 7 153 +5,78% Source : données certifiées par les commissaires aux comptes

Ces comptes reflètent une croissance régulière et maîtrisée, avec un résultat d’exploitation en hausse de près de 6,5 %, confirmant la capacité de l’entreprise à générer de la valeur en dépit de ses investissements conséquents sur ses offres innovantes. Les données consolidées du groupe sont les suivantes :

En K€



FY 2024/2025 FY 2023/20234 Δ



Clôture 30/04/25 Clôture 30/04/24 Chiffre d’affaires consolidé 200 789 190 421 +5,44% Résultat d’exploitation consolidé 11 755 10 335 +13,74% Résultat courant consolidé 12 172 10 814 +12,56% Résultat net part du groupe consolidé 8 865 8 103 +9,40%

Ces chiffres illustrent une croissance consolidée de plus de 5 % sur le chiffre d’affaires et une hausse significative du résultat d’exploitation de près de 14 %, attestant de la robustesse du modèle économique et de la performance opérationnelle du groupe.

Nicolas LEROY-FLEURIOT, Président-Directeur général, déclare : « Année après année, CHEOPS TECHNOLOGY prouve qu’une entreprise française peut poursuivre son développement sans renoncer à son indépendance. Notre trajectoire est la preuve que la souveraineté peut être performante et que l’excellence française peut se conjuguer avec la croissance tout en finançant l’innovation ».

Une croissance portée par des offres souveraines et performantes, adaptées aux enjeux et aux besoins des organisations

Dans un contexte mondial où la dépendance aux solutions étrangères fragilise la souveraineté, CHEOPS TECHNOLOGY construit des offres souveraines complètes, garantissant sécurité, fiabilité et confidentialité intégrale des données. La croissance du groupe repose sur cette vision stratégique : chaque contrat souverain renforce la résilience numérique de la France et de ses filières.

A la fin de l’exercice écoulé :

Un total de 78 contrats du SOC CyberPatriot ont été signés, positionnant l’entreprise comme acteur majeur de la cybersécurité souveraine.

Les nouvelles solutions , iCod X , Hyper Kub et Hyper Storage débutent leur commercialisation avec respectivement 10 contrats sur iCod X, 6 contrats pour Hyper Kub et 5 pour Hyper-Storage. Mail in France est en production avec succès chez ses premiers clients et la prise de conscience par le marché sur les enjeux de la souveraineté numérique devrait permettre d’accélérer sa commercialisation.

iCod X Hyper Kub et Hyper Storage débutent leur commercialisation avec respectivement 10 contrats sur iCod X, 6 contrats pour Hyper Kub et 5 pour Hyper-Storage. Mail in France est en production avec succès chez ses premiers clients et la prise de conscience par le marché sur les enjeux de la souveraineté numérique devrait permettre d’accélérer sa commercialisation. L’offre iCod Private AI tout juste lancée est sursollicitée en termes de POC pour externaliser l’IA dans un cadre souverain et sécurisé.





CHEOPS TECHNOLOGY propose ainsi un écosystème complet de protection des données et d’outils collaboratifs, couvrant toute la chaîne de valeur, de l’infrastructure à l’IA, en passant par le maintien des applications en conditions opérationnelles, jusqu’à la sécurité du SI. Cette approche permet aux clients de préserver leur indépendance technologique et de sécuriser l’ensemble de leur filière, qu’il s’agisse d’administrations, d’industriels ou de collectivités.

Nicolas LEROY-FLEURIOT déclare : « La souveraineté ne se décrète pas : elle se construit chaque jour ici, grâce à l'action de nos ingénieurs en collaboration avec nos partenaires, pour proposer les meilleurs solutions technologiques à nos clients. Chaque solution livrée est une garantie que l’économie française ou Suisse restent protégées et autonomes face aux risques extérieurs, notre métier devient l’exploitation SOUVERAINE des meilleures technologies du marché ».

Une ambition claire : démocratiser les solutions souveraines de cloud hybride, de cybersécurité et d’IA aux PME, ETI et collectivités locales

La souveraineté numérique ne doit pas être limitée aux grands comptes. Les PME et ETI constituent le tissu économique français, et il est crucial qu’elles disposent d’outils souverains de Cloud, de Cybersécurité et d’IA pour protéger leurs savoir-faire, leurs données, leurs clients et leurs filières.

Afin d’accélérer cette démocratisation, CHEOPS TECHNOLOGY fait le choix de s’implanter toujours au plus près de ses clients et de leurs enjeux. C’est notamment tout l’enjeu de la nouvelle agence à Aix-en-Provence et du prochain Tour de France CHEOPS TECHNOLOGY, initiatives qui rapprochent l’IA, la Cybersécurité et le Cloud souverain des entreprises régionales et des collectivités locales.

La maîtrise d’un Cloud souverain, de solutions de Cybersécurité souveraine et d’outils d’IA sécurisés permet aux PME et ETI de :

Protéger la chaîne de valeur et les données stratégiques face aux cybermenaces et aux ingérences étrangères.

Garantir la continuité d’activité et la résilience de leurs infrastructures numériques.

Contribuer à la souveraineté des filières françaises, en limitant la dépendance aux acteurs internationaux.





Nicolas LEROY-FLEURIOT déclare : « Tant que les PME, les ETI et les territoires dépendront de plateformes étrangères pour leur intelligence numérique, la France restera sous tutelle et les entreprises à risque. Notre mission, c’est de leur rendre cette liberté et de permettre à chaque entreprise française de maîtriser ses données et son destin ».

Faire se conjuguer souveraineté et excellence sociétale

La souveraineté technologique ne vaut rien sans excellence sociétale et engagements concrets envers les citoyens et l’environnement. Pour CHEOPS TECHNOLOGY, maîtriser ses technologies va de pair avec la Responsabilité Sociétale et Environnementale, la protection des filières et la promotion de l’excellence française.

Outre le soutien massif à des associations de protection de la biodiversité et de la défense animale, CHEOPS TECHNOLOGY s’investit pleinement dans des initiatives concrètes et de long terme :

Ehpanimal : en collaboration étroite avec CEVA Santé Animale, autre ETI de renom en Nouvelle Aquitaine, ce projet unique permet aux résidents d’une maison de retraite de pouvoir continuer à vivre avec leurs animaux de compagnie grâce à une infrastructure spécialement adaptée.

Partenariat avec Alpine Endurance Team : CHEOPS TECHNOLOGY soutient la recherche de performance et l’excellence technique française. Ce partenariat technologique illustre les principes de souveraineté et de robustesse technologique dans un domaine où la précision, la fiabilité et l’innovation sont essentielles.

RSE : le Choix d’une énergie 100% verte pour nos Datacenters et la publication d’un bilan carbone renforcent la transparence, la responsabilité environnementale et la culture de l’excellence collective au sein du groupe.





Nicolas LEROY-FLEURIOT déclare : « Être souverain, ce n’est pas seulement maîtriser sa technologie, c’est aussi cultiver ce que la France a de meilleur : son sens de l’excellence, du collectif et de la performance. C’est en combinant innovation, responsabilité et engagement concret que nous affirmons notre leadership français et protégeons notre futur commun ».

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 12 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007. Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE