DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

30. Oct 2025 / 10:54 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

