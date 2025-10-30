DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Langen, Germany

Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Sprache Deutsch
Unternehmen DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Robert-Bosch-Straße 11
63225 Langen
Germany
Internet https://www.demire.ag

