DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
30. Oct 2025 / 10:54 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
- Sprache: Deutsch
Ort: https://www.demire.ag/publikationen/
- Sprache: Englisch
Ort: https://www.demire.ag/en/publications/
Ende der Mitteilung
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Germany
|Internet
|https://www.demire.ag