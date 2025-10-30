AVI määräsi Verkkokauppa.comille 540 000 euron seuraamusmaksun puutteista rahanpesulainsäädännön noudattamiseen liittyen

Verkkokauppa.com on tänään saanut tiedoksi Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) päätöksen määrätä Verkkokauppa.comille 540 000 euron suuruisen seuraamusmaksun. Päätös perustuu AVI:n vuonna 2023 tekemään tarkastukseen yhtiön rahanpesulain noudattamiseen liittyvistä käytännöistä ajanjaksolla 1.9.2020–31.8.2023. Päätöksessään AVI katsoi, että rahanpesulain edellyttämä dokumentaatio ja prosessit myymälöissä vastaanotettuihin käteissuorituksiin liittyen eivät olleet yhtiössä riittävällä tasolla tarkastusjaksona. AVI:n mukaan puutteita oli käteismaksuihin liittyvässä riskiarvioinnissa, asiakkaan tuntemistoimenpiteissä ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa.

Verkkokauppa.com ottaa rahanpesun estämisen erittäin vakavasti ja osallistuu aktiivisesti rahanpesun ja harmaan talouden torjuntaan. Yhtiö kehittää jatkuvasti ja pitkäjänteisesti rahanpesun estämiseen liittyviä toimiaan. Yhtiö on tehnyt AVI:n tarkastuksen jälkeen tiukennuksia toimintamalleihinsa vuoden 2024 aikana mukaan lukien asettamalla yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän. Yhtiö katsoo, että yksi tehokkaimmista tavoista rajoittaa käteissuoritusten vastaanottamiseen liittyvää rahanpesuriskiä on rajata suurten käteissummien vastaanottamista.



Yhtiö tutustuu AVI:n päätökseen perusteellisesti ja tekee sen jälkeen ratkaisun mahdollisesta valituksesta. AVI:n päätös ei ole lainvoimainen.

