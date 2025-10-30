Axi nimmt an der iFX Expo Asia 2025 teil und präsentiert seine Produkte und Dienstleistungen

SYDNEY, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führendes Finanzunternehmen im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, nahm an der iFX Expo Asia 2025 teil, die vom 26. bis 28. Oktober in Asien stattfand. Die Veranstaltung brachte Fachleute aus den Bereichen Fintech, Handel und Finanzdienstleistungen aus aller Welt zusammen.

Besucher der Messe konnten Axi und seine Produktpalette sowie die neuesten Innovationen hautnah erleben. Im Mittelpunkt standen außerdem die langjährige Partnerschaft des Brokers mit dem Premier League-Champion Manchester City, spannende Gewinnspiele sowie exklusive Fotos mit Erinnerungsstücken aus der Premier League-Sammlung von Manchester City und den Maskottchen des Clubs, die eigens für die Veranstaltung präsentiert wurden.

„Wir danken den Veranstaltern für die exzellente Organisation der Konferenz und die Auszeichnung mit dem renommierten „Best Trading Experience“ Award*, ebenso wie allen Besucherinnen und Besuchern unseres Stands, die die Gelegenheit nutzten, sich mit unserem Team auszutauschen“, so Hannah Hill, Head of Brand and Sponsorship bei Axi. „Unser Ziel ist eindeutig: Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden die Tools und die Unterstützung bieten, die sie für ein herausragendes Handelserlebnis benötigen. Es war eine Freude, die branchenführenden Konditionen von Axi vorzustellen und zu zeigen, wie wir unseren Kundinnen und Kunden helfen, jede Chance optimal zu nutzen.“

Im Jahr 2023 wurde Axi bei den Global Forex Awards als „Most Trusted Broker – Asia“* ausgezeichnet. Hill betonte, dass diese Auszeichnung „unser fortwährendes Engagement für Integrität und Transparenz im Handelsbereich unterstreicht.“

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

