„Artea“ banko 2025 m. 9 mėnesių finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius, Finansų tarnybos vadovas Tomas Varenbergas, Vyr. ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė ir Partneris strategijai Tautvydas Mėdžius komentavo banko 2025 m. 9 mėnesių finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.
Seminaro įrašą (anglų kalba) galima peržiūrėti „Artea“ youtube paskyroje čia.
Pristatymas ir seminaro įrašas (anglų kalba) taip pat patalpintas Banko interneto tinklalapyje www.artea.lt/lt/banko-investuotojams
Bankas dėkoja seminaro dalyviams.
Jeigu norite „Artea“ banko naujienas investuotojams gauti tiesiai į savo pašto dėžutę, užsisakykite naujienlaiškį.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447