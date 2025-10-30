CropLife Canada appelle à des actions audacieuses pour stimuler la croissance de la productivité agricole et renforcer l'économie

OTTAWA, Ontario, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CropLife Canada demande au gouvernement fédéral de donner la priorité à l'agriculture en prenant des mesures audacieuses et déterminantes qui pourraient aider à libérer plus de 100 milliards de dollars de croissance du PIB dans la prochaine décennie.

Pierre Petelle, président et chef de la direction de CropLife Canada, souligne qu'il est indispensable pour le gouvernement du Canada d'adopter un état d'esprit de croissance qui positionne l'agriculture comme une superpuissance économique. « Il y a eu beaucoup de discussions sur la nécessité de libérer l'économie du Canada, et l'agriculture ne peut pas être négligée en tant que priorité nationale », a déclaré Petelle.

Malgré son impact indéniable, le secteur agricole fait face à des obstacles importants qui entravent sa croissance, notamment des approbations prévisibles en temps opportun pour les nouvelles innovations agricoles telles que les semences et les produits de protection des cultures. « Bien qu'il y ait de nombreux facteurs échappant au contrôle du Canada, comme les événements climatiques extrêmes et les tarifs, le système réglementaire est sous son contrôle », a déclaré Petelle.

Alors que les agriculteurs canadiens étaient autrefois parmi les premiers à avoir accès aux nouveaux outils de protection des cultures, ils sont désormais souvent laissés en attente pendant que leurs concurrents dans d'autres pays récoltent les bénéfices des technologies.

« Actuellement, il y a deux fois moins de soumissions de pesticides demandant une approbation réglementaire au Canada qu'il y a dix ans, et pourtant les délais d'approbation ont presque doublé. Cela met le Canada en danger de prendre encore plus de retard par rapport à d'autres nations qui ont établi des cadres réglementaires plus efficaces et prévisibles », a déclaré Petelle.

Il est crucial que les agriculteurs aient un accès rapide à de nouveaux outils de semences et de protection des cultures pour rester résilients face aux défis posés par le changement climatique et pour rivaliser sur le marché mondial. La croissance de la productivité agricole du Canada a stagné à moins de 1 % depuis son pic de près de 2 % il y a deux décennies.

« Dans une industrie où il y a tant de potentiel pour augmenter la productivité et servir un marché mondial ayant besoin de nourriture et d’aliments pour animaux cultivés au Canada, nous devons tirer parti de cette opportunité », a déclaré Petelle.

De plus, il est important que le Canada se positionne comme un endroit attrayant pour l'investissement en R&D afin que nous puissions avoir des solutions fabriquées au Canada pour les agriculteurs.

« Nous avons des entreprises canadiennes qui font un travail exceptionnel, mais elles cherchent souvent des voies de commercialisation dans d'autres pays en raison d'exigences particulières du Canada et d'un manque de rapidité. Le Canada a besoin d'un nouveau départ en ce qui concerne la modernisation de son approche réglementaire », a déclaré Petelle.

CropLife Canada exhorte le gouvernement fédéral à agir rapidement sur un certain nombre de mesures sans coût qui aideront à stimuler la productivité et l'innovation dans le secteur. Les recommandations clés comprennent :

Mettre la sécurité alimentaire et l'accessibilité au premier plan – mettre à jour les mandats de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour tenir compte des impacts économiques en plus de la santé et de la sécurité.

– mettre à jour les mandats de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour tenir compte des impacts économiques en plus de la santé et de la sécurité. Instituer des pratiques réglementaires à la pointe – tirer parti des examens et des meilleures pratiques réglementaires de juridictions dignes de confiance basées sur le risque.

– tirer parti des examens et des meilleures pratiques réglementaires de juridictions dignes de confiance basées sur le risque. Établir et respecter des délais clairs d'approbation réglementaire – exiger que l'ARLA atteigne 100 % de ses objectifs de performance pour faire du Canada une destination de choix pour l'innovation et l'investissement.

– exiger que l'ARLA atteigne 100 % de ses objectifs de performance pour faire du Canada une destination de choix pour l'innovation et l'investissement. Réduire la bureaucratie – éliminer les processus bureaucratiques à l'ARLA qui ne protègent pas la santé et la sécurité, et concentrer les ressources scientifiques sur une mise à disposition plus rapide de nouveaux outils pour les agriculteurs.

De nouvelles données de spark*insights révèlent que 81 % des Canadiens croient que chaque dollar investi dans la science et la technologie agricoles génère des bénéfices économiques significativement plus importants pour la nation.

Un rapport récent de RBC montre que la part de marché mondiale du Canada en agriculture a chuté de 12 % depuis 2000, passant de la cinquième à la septième place dans le monde, et pourrait encore tomber davantage si des mesures correctives ne sont pas prises.

« Les cultures canadiennes sont exportées dans le monde entier et rapportent des milliards dans notre économie, finançant des services essentiels comme la santé et les infrastructures. L'agriculture est vraiment la colonne vertébrale de l'économie canadienne et un énorme moteur de croissance qui bénéficie à chaque Canadien », a déclaré Petelle.

CropLife Canada a rejoint d'autres organisations agricoles nationales dans une lettre conjointe au Premier ministre, demandant au gouvernement d'agir maintenant. Lisez la lettre « Faisons croître le Canada ».

CropLife Canada représente la voix nationale du secteur des sciences végétales, qui défend une industrie innovante et axée sur les solutions, fournissant de nouvelles innovations en matière de semences et des outils de protection des cultures aux agriculteurs, améliorant ainsi la productivité et la durabilité, en plus d'apporter des avantages dans divers contextes non agricoles.

