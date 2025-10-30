PST Group statys Rheinmetall gamyklą Baisogaloje

PST Group pasirašė 141 mln. eurų su PVM vertės sutartį dėl Rheinmetall Defence Lietuva gamyklos komplekso statybos Baisogaloje, Radviliškio rajone. Tai didžiausia gynybos pramonės investicija Lietuvos istorijoje.
Apie projektą
Gamyklos kompleksas bus statomas 340 hektarų plote Kemėrų kaime, Baisogalos seniūnijoje. Moderniame komplekse bus įrengti sviedinių gamybos ir užtaisų komplektavimo cechai, kurie gamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos šaudmenų per metus.
Strateginė reikšmė
Projektas prisidės prie bendrų Europos šaudmenų gamybos pajėgumų didinimo.
2024 metais Lietuvos Vyriausybė suteikė projektui specialų statusą – „neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius užtikrinantis projektas“.
Atsakingas požiūris
„Tai vienas svarbiausių projektų valstybės mastu, kuris stiprina ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos saugumą. Didžiuojamės, kad PST Group buvo pasirinkta įgyvendinti šį strateginės svarbos projektą dėl didelės patirties pramoniniuose išskirtiniuose statiniuose ir gebėjimo greitai, kokybiškai ir tvariai atlikti darbus. Jaučiame didelę atsakomybę – tai ne tik investicija į regiono vystymąsi, bet ir į mūsų visų saugumą", – sako PST Group vadovas Tomas Stukas. „Rheinmetall projektas reikšmingai papildo sėkmingus 2025 metus – bendras mūsų įmonės projektų krepšelis jau viršijo 400 mln. eurų.“
Statybos planai
Statybos darbai prasidės 2025 metų spalį, o komplekso užbaigimas numatytas 2026 metų pabaigoje.
