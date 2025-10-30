NetSfere als sichere Kommunikationsplattform für das deutsche PEDNET-LC-Projekt zur Neugestaltung der pädiatrischen Long-COVID-Versorgung ausgewählt

CHICAGO und MÜNCHEN, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, ein weltweit führender Anbieter von sicherer und konformer Unternehmenskommunikation, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als sicherer Messaging-Backbone für PEDNET-LC ausgewählt wurde, eine vom Bundesgesundheitsministerium finanzierte bundesweite Initiative. Das Projekt ist ein Zusammenschluss von 65 Kliniken und Forschungsinstituten im ganzen Land, mit dem Ziel, die Diagnostik, Behandlungsansätze und umfassende Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Long-COVID-ähnlichen Erkrankungen zu verbessern.

Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom bereitgestellte Plattform von NetSfere wurde ausgewählt, da sie eine sichere, DSGVO-konforme und zentral verwaltete Kommunikation (IT, Datenschutz, MDM) ermöglicht und gleichzeitig die strengen Anforderungen des Gesundheitswesens erfüllt. Indem NetSfere sichere mobile Nachrichtenübermittlung und Zusammenarbeit ermöglicht, versetzt es Krankenhausmitarbeiter in die Lage, in Echtzeit lebensverändernde Maßnahmen zu ergreifen: Sie können die Verfügbarkeit von Fachärzten und Betten koordinieren, Patienten an die am besten geeigneten Einrichtungen weiterleiten, Patienten mit eingeschränkter Mobilität direkt mit Fachwissen versorgen und Krankenhäuser nahtlos miteinander verbinden, um knappe Ressourcen im Gesundheitswesen zu teilen und zu optimieren.

Das Herz von PEDNET-LC bilden 20 spezialisierte, interdisziplinäre Versorgungszentren, die eingerichtet wurden, um eine breite regionale Abdeckung zu gewährleisten. Mit Hilfe von NetSfere stellen diese Zentren eine sichere Kommunikation zwischen Ärzten, Spezialisten und Pflegeteams sicher und gewährleisten gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Einrichtungen im ganzen Land.

„NetSfere fühlt sich geehrt, an diesem wichtigen landesweiten Projekt mitwirken zu dürfen und eine sichere, konforme Kommunikation bereitzustellen, die Krankenhäuser, Spezialisten und Pflegeteams in ganz Deutschland miteinander verbindet. Indem wir eine sichere Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen, unterstützen wir medizinisches Fachpersonal in seinen Bemühungen, Kindern und Familien, die von Long COVID betroffen sind, schneller und effektiver zu helfen“, so Anurag Lal, CEO von NetSfere.

„Mit der Einführung von PEDNET-LC wird ein entscheidender Schritt zur Stärkung der pädiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen unternommen, die von Long COVID betroffen sind. Wir haben mit NetSfere jetzt eine Kommunikationsplattform, die es Kliniken und Forschungsinstituten ermöglicht, Wissen auszutauschen und die Versorgung sicher zu koordinieren, sodass Patienten in ganz Deutschland die bestmögliche Unterstützung erhalten“, sagte Dr. Matthias Keller, Ärztlicher Direktor an der Universität Passau und Bereichsleiter für Telemedizin bei PEDNET-LC.

Beim offiziellen Kick-off-Event von PEDNET-LC mit der Virtuellen Kinderklinik am 16. Oktober 2025 in Passau war auch NetSfere mit von der Partie. Die hochkarätige Veranstaltung wurde von der bayerischen Staatsministerin für Gesundheit, Judith Gerlach, geleitet und brachte führende Persönlichkeiten aus Medizin und Forschung zusammen. NetSfere präsentierte seine sichere Messaging-Plattform vor mehr als 50 Krankenhäusern aus ganz Bayern und machte damit die große Bedeutung und Dynamik des Projekts deutlich.

Über NetSfere

NetSfere ist eine sichere Kommunikationsplattform der nächsten Generation für Unternehmen, die mithilfe von KI-basierter quantensicherer Verschlüsselung geschäftskritische Kommunikation in Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen schützt. Der von Infinite Convergence Solutions, Inc. bereitgestellte globale, cloudbasierte Dienst NetSfere bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Compliance-orientierte Sicherheitsfunktionen, standortbasierte Kontrollen sowie umfassende IT-Verwaltungsüberwachung und -kontrolle. Die Plattform wird durch strategische Partnerschaften mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen, und NTT Ltd., einem globalen ICT-Dienstleister, unterstützt, wodurch Unternehmen weltweit sichere, konforme und KI-gestützte Kommunikationslösungen einsetzen können.

Die Technologie von NetSfere baut auf der langjährigen Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Carrier-Grade-Mobilitätslösungen auf und unterstützt über 500 Millionen Teilnehmer und verarbeitet jährlich mehr als eine Billion Nachrichten. Die Plattform entspricht in vollem Umfang den globalen behördlichen Standards, darunter DSGVO, HIPAA, SOC2, FedRAMP, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 und weitere, und stellt so sicher, dass Unternehmen die höchsten Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Infinite Convergence Solutions unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.netsfere.com.

