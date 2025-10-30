Dynacor débute l’acheminement de son usine modulaire vers le Sénégal et poursuit l'intégration en Équateur

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») est heureuse de faire le point sur son plan d'expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. L'expansion de la Société devrait générer plus d'un milliard $ US de ventes d'ici 2030, soit une augmentation de plus de 250 % par rapport aux ventes de 2024.

Progrès récents

Sénégal – La construction de l'usine pilote de 50 tpj au Sénégal se poursuit comme prévu. Les premiers modules de l’usine ont quitté Durban et sont attendus sur le site à la mi-novembre. La livraison échelonnée des conteneurs restants sur le site se poursuivra jusqu'en janvier.



Le sous-traitant en construction a été mobilisé pour les travaux sur le site, notamment la route d'accès et le déboisement de la zone de l'usine. Les travaux d'ingénierie pour le parc à résidus progressent, sur la base du programme de forage géotechnique définitif.

Équateur – L'intégration de la filiale de la Société en Équateur se poursuit sur trois fronts : organisationnel, opérationnel et communautaire. Structure organisationnelle – La structure de l’entreprise en Équateur continue d’évoluer, en particulier en ce qui concerne les aspects bancaires, fiscaux et juridiques. Les priorités à court terme comprennent le changement de nom et des statuts de la Société. Des mesures sont également prises afin d'éviter lorsque cela est possible l’impôt sur la sortie des devises (ISD), impôts payés sur les transferts de fonds à l'étranger par la Société. Des travaux sont en cours afin d’obtenir un accord de protection des investissements (API). Enfin, Dynacor prévoit d'ouvrir un bureau à Quito afin de consolider sa présence. Rénovation de l’usine – Des évaluations techniques de l'usine ont été réalisées par des parties internes et externes et les résultats sont alignés . Le processus d’appel d’offre pour certains éléments a commencé, et ceux pour les contrats importants, tels que le contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM), devraient être lancés en décembre.

Engagement des parties prenantes – Un processus de participation communautaire de trois semaines a été organisé en septembre afin d'informer la communauté locale sur laquelle se situe l’usine de Svetlana du plan de gestion environnementale de Dynacor. Le processus est désormais terminé, dans l'attente de l'approbation officielle du ministère de l'Environnement et de l'Énergie de l'Équateur. Dans le cadre de son engagement d’établir une relation de confiance à long terme, Dynacor a commencé à participer et à planifier des événements communautaires et à dispenser des formations sur la gestion des déchets aux communautés locales.



– L'intégration de la filiale de la Société en Équateur se poursuit sur trois fronts : organisationnel, opérationnel et communautaire.

Ghana – Des propositions officielles sont en cours d'élaboration pour le Goldbod et les agences gouvernementales ghanéennes afin de permettre aux opérations proposées par Dynacor d'être correctement classées dans le cadre juridique et fiscal du pays.









Figure 1 : Le broyeur est prêt à être expédié au Sénégal.





Figure 2 : Séance d'information communautaire sur le plan de gestion environnementale de l'Équateur.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

