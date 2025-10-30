Nespresso invite les amateurs de café à goûter à la magie

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la saison des Fêtes, Nespresso dévoile sa collection Magie en cours de création, une ode à chaque étape, rituel et moment précédant les rassemblements festifs, où le café joue un rôle essentiel. Cette nouvelle collection comprend un café noir et deux nouveaux cafés aromatisés en édition limitée, ainsi que les nouveaux verres à pied Mixologie Barista. Elle propose également une sélection de classiques parmi les plus populaires de Nespresso, qui saura surprendre et ravir les consommateurs. Proposée dans un emballage éclatant créé par l’artiste kényane Thandiwe Muriu, dont le travail s’inspire de la fleur de caféier, cette collection apporte de la couleur, un savoir-faire artisanal et un sentiment d’émerveillement aux célébrations de fin d’année.

La collection prend vie à travers l’Atelier des Merveilles de Nespresso, où les machines s’animent et un tapis roulant magique met en mouvement ce voyage festif. Alors que les cadeaux Nespresso sont assemblés avec soin à chaque étape de l’atelier, la campagne capture à merveille la magie des préparatifs, en passant par l’impatience du compte à rebours, la joie de dénicher le cadeau parfait, l’art de les emballer soigneusement et la préparation de recettes gourmandes pour le grand jour. Après tout, une fête ne se limite pas qu’à une seule journée, c’est la somme de tous les moments enchanteurs qui la précèdent.

Des cafés irrésistibles pour un temps limité seulement

Inspiré par la magie de la saison des Fêtes, Nespresso dévoile sa collection festive de cafés en édition limitée, incluant deux mélanges aromatisés conçus pour surprendre tous les palais à la maison.

L’Espresso de la collection festive pour Original et le Double Espresso de la collection festive pour Vertuo ouvrent un monde de merveilles, mettant en vedette un mélange exquis d’arabicas africains provenant du Rwanda, de la République démocratique du Congo et du Kenya. Avec une symphonie aromatique de notes fruitées et de céréales, rehaussée de délicates touches boisées et de caramel, ce café peut être dégusté tel quel, ou en latte macchiato.

Montez à bord pour un voyage merveilleux avec le café Saveur amande douce & hibiscus, un étonnant mélange aromatisé qui capture la délicieuse saveur de l’amande douce, avec un arrière-goût floral d’hibiscus. Enchantez également vos sens avec le café Saveur cannelle & tamarin confit grâce à la chaleur réconfortante de la cannelle épicée et la douceur du tamarin, rappelant la confiture, qui crée un mélange harmonieux incarnant l’essence de la saison.

Des cadeaux attentionnés et des douceurs gourmandes

La saison des Fêtes ne serait pas la même sans les calendriers de l’avent de Nespresso, qui sont spécialement conçus pour permettre aux amateurs d’Original et de Vertuo d’explorer de nouveaux cafés et de redécouvrir des classiques. Arborant chacun un superbe design de l’artiste Thandiwe Muriu, les calendriers de l’avent de cette année promettent de la joie à l’ouverture de chaque porte, et en particulier le dernier jour, avec un cadeau exclusif, disponible uniquement dans les calendriers.

Nespresso introduit également les nouveaux verres à pied Mixologie Barista, parfaits pour embellir votre table lors des grandes occasions et pour inspirer de nouvelles recettes gourmandes. Nespresso orne également sa classique tasse à café d’un élégant motif en relief inspiré de la fleur de caféier de Muriu, en faisant un cadeau parfait à offrir à une personne que vous aimez, et qui aime Nespresso.

Nespresso propose aussi une boîte de délicieux chocolats avec éclats de cacao, en édition limitée. Que ce soit pour gâter un être cher ou pour se faire plaisir, il s’agit d’une valeur sûre.

Une touche féérique : les recettes de la saison

Nespresso ajoute une touche de magie supplémentaire avec de nouvelles recettes conçues pour sublimer ses cafés et saveurs en édition limitée. Le nuage latte à la cannelle mettra en valeur les arômes du café Saveur cannelle & tamarin confit et vous transportera dans un cocon de douceur. Le latte doré à l’hibiscus est une explosion de saveurs qui sublimera le café Saveur amande douce & hibiscus. Les amateurs de café peuvent également se délecter du cocktail classique Mule, réinterprété par Nespresso. Le café tonique à la menthe combine l’Espresso de la collection festive avec du citron vert, du miel et de la bière de gingembre, le tout agrémenté d’un brin de menthe fraîche (cette recette existe en version alcoolisée, si l’occasion s’y prête).

Les machines Nespresso pour créer des souvenirs

Offrir une machine Nespresso, c’est offrir un cadeau intemporel qui rehausse toute expérience café. Que vous optiez pour la Vertuo Creatista, machine sophistiquée reconnue pour sa polyvalence, ou pour l’élégante Pixie, célébrée pour son style industriel et sa simplicité, offrir une machine Nespresso, c’est la promesse pour chaque amateur de café de vivre pleinement sa passion au quotidien. Avec un modèle pour tous les goûts, elle demeure le cadeau par excellence pour ceux qui apprécient un café d’exception.

L’expérience festive en boutique Nespresso

Disponible dans toutes les boutiques, les Canadiens et Canadiennes sont invités à s’immerger dans l’esprit des Fêtes en découvrant la collection festive à travers de délicieuses dégustations de café. Les consommateurs auront également l’occasion de participer à des Classes des Maîtres dans plus de 10 emplacements à travers le Canada, sur réservation préalable. Pour prolonger la magie lors de votre magasinage des Fêtes, des boîtes et des sacs-cadeaux seront offerts avec chaque achat.

La campagne Magie en cours de création de Nespresso sera disponible en ligne et dans les boutiques Nespresso à partir du 30 octobre 2025, et pour une durée limitée.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café haut de gamme en portion individuelle. L’entreprise travaille avec plus de 168 550 agriculteurs dans 18 pays dans le cadre de son programme AAA pour une Qualité Durable™ afin d’intégrer des pratiques de durabilité dans les exploitations agricoles et les paysages environnants. Créé en 2003 en collaboration avec l’ONG Rainforest Alliance, le programme permet d’améliorer la qualité et la quantité des récoltes pour garantir un approvisionnement durable en café de première qualité, tout en améliorant la qualité de vie des producteurs et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B CorpTM, rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 700 entreprises engagées qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité et de transparence sociales et environnementales.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente sur 96 marchés et emploie plus de 14 000 personnes. En 2024, l’entreprise dirigeait un réseau mondial de détaillants de plus de 818 boutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de l’entreprise Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/102d6a69-b7d0-4f7a-95ea-f8e56a8c65c1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfe36063-24df-43b8-8391-68b183f157ce/fr