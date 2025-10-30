Capstone Asset Management lance le premier FNB bibliquement fondé au Canada à la Bourse de Toronto

LANGLEY, British Columbia, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Capstone Asset Management Inc. (« Capstone »), agissant en qualité de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur, a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouveaux organismes de placement collectif (OPC) (collectivement, les « Fonds »), chacun d’eux étant assorti de quatre séries OPC de parts et d’une série de fonds négocié en bourse (« FNB ») de parts, marquant ainsi le lancement des premières options de placement bibliquement fondées généralement accessibles au Canada. La clôture du premier appel public à l’épargne visant les parts de série FNB de chaque Fonds a eu lieu et la négociation des parts de série FNB de chaque Fonds à la Bourse de Toronto (« TSX ») devrait débuter à l’ouverture du marché aujourd’hui.

Fonds d’actions canadiennes bibliquement fondé Capstone (TSX : BIVC) : Il cherche à générer un rendement à long terme positif au moyen d’une combinaison de gains en capital et de revenu de dividendes en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes inscrites à la cote d’une bourse canadienne qui exercent des activités qui, de l’avis de Capstone, ne sont pas incompatibles avec les valeurs bibliques.

Il cherche à générer un rendement à long terme positif au moyen d’une combinaison de gains en capital et de revenu de dividendes en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes inscrites à la cote d’une bourse canadienne qui exercent des activités qui, de l’avis de Capstone, ne sont pas incompatibles avec les valeurs bibliques. Fonds d’actions américaines bibliquement fondé Capstone (TSX : BIVU) : Il cherche à générer des rendements à long terme positifs pour les investisseurs, principalement au moyen d’une appréciation du capital et accessoirement au moyen de revenu de dividendes. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines inscrites à la cote d’une bourse américaine et qui, de l’avis de Capstone, exercent leurs activités d’une manière qui n’est pas incompatible avec les valeurs bibliques.

Les Fonds sont libellés en dollars canadiens. Les parts de série FNB et les parts de série OPC des Fonds peuvent faire l’objet de souscriptions par l’intermédiaire de courtiers inscrits en bonne et due forme et être détenues par des investisseurs dans des comptes enregistrés et non enregistrés.

« Bon nombre de Canadiens ont exprimé un intérêt à l’égard d’options de placement qui tiennent compte de leurs valeurs, a dit Glenn Murray, CFA, président et chef de la direction de Capstone Asset Management. Nos nouveaux fonds offrent une méthode rigoureuse à l’égard de l’investissement dans les titres de capitaux propres et appliquent des critères en matière de recherche biblique ainsi qu’une analyse fondamentale classique. »

À propos des Fonds

Capstone applique une méthode de recherche rigoureuse reposant sur quatre principes bibliques : accorder de la valeur à toute vie humaine, veiller à la création de manière responsable, encourager l’épanouissement humain et mettre en application la sagesse biblique. Un tel processus, couplé à une analyse fondamentale rigoureuse, repère les sociétés cherchant à exercer leurs activités, à produire des produits ou à offrir leurs services en conformité avec ces valeurs.

Sous la direction du chef des placements, Paul Carter, CFA, les Fonds sont gérés par la même équipe expérimentée qui a recours à la même approche disciplinée que celle sur laquelle repose avec succès la stratégie d’actions canadiennes productives de revenus de Capstone depuis le 30 octobre 2022.

En appui à son processus de recherche, Capstone s’est associée à Brightlight Impact, entreprise tierce de recherche qui effectue de manière indépendante des analyses.

Toutes les sociétés émettrices proposées sont passées en revue et approuvées par le comité de superposition bibliquement fondée (SBF) de Capstone. Ce comité compte quatre membres, dont un indépendant, possédant une expérience combinée de plus de 100 ans.

Maria Dawes, B.A.A., CIM et CFP, gestionnaire de portefeuille chez Capstone Asset Management, a ajouté : « Nous avons travaillé pendant de nombreuses années avec des clients et des fondations qui désiraient gérer leurs actifs autant avec sagesse qu’intégrité. Ces nouveaux Fonds offrent une solution qui combine une gestion de placement professionnelle à un alignement sur les valeurs importantes pour ceux à la recherche de portefeuilles en harmonie avec les principes chrétiens. »

À propos de Capstone Asset Management

Fondée en Colombie-Britannique en 2004, Capstone Asset Management est une société de gestion de placements innovante qui gère les actifs de clients à travers le Canada. Ses bureaux sont situés à Langley, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Cambridge, en Ontario. L’équipe de Capstone se compose de 32 personnes, dont 5 gestionnaires de portefeuille et 2 gestionnaires de portefeuille adjoints qui assurent la prestation de services à des particuliers à valeur nette élevée, à des clients institutionnels, à des conseillers financiers et à des organisations fondées sur la foi.

Les placements dans les organismes de placement collectif et les fonds négociés en bourse peuvent être assortis de courtages, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Le prospectus simplifié, les aperçus du fonds et les aperçus du FNB sont accessibles sur SEDAR+, à l’adresse www.sedarplus.ca.

Pour de plus amples renseignements :

Capstone Asset Management

À l’attention de : Gerard Feliciano – Directeur du développement des affaires

Direct : 604 546-1504

Cell. : 236 858-5356

Courriel : gerard@capstoneassets.ca

Site Web : [Page de renvoi à l’intention des médias]