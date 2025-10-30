Air Canada est nommée lauréate pour l’Amérique du Nord dans la catégorie Stratégie – Expérience employé des Customer Centricity World Series

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a été nommée lauréate pour l’Amérique du Nord dans la catégorie Stratégie – Expérience employé lors de la sixième édition annuelle des Customer Centricity World Series d’ARCET Global. Ces prix récompensent des entreprises du monde entier pour l’expérience supérieure qu’elles offrent tant aux clients qu’aux employés, et Air Canada s’est distinguée pour son programme novateur Soin et classe.





« Nous sommes vraiment honorés que le programme Soin et classe d’Air Canada ait obtenu une reconnaissance internationale si tôt dans sa trajectoire, a déclaré Tom Stevens, vice-président – Expérience et Exploitation – Service clientèle d’Air Canada. Cette reconnaissance donnera encore plus d’élan aux efforts de nos équipes alors que nous élargissons le programme aux trois plaques tournantes d’Air Canada et à l’ensemble des aéroports nord-américains.

« Nous visons à offrir à l’expérience de voyage de chaque client un niveau supérieur d’attention personnalisée. Nous avons pu constater d’importantes améliorations, tant dans la mobilisation du personnel que dans la satisfaction de la clientèle, et ce, simplement en nous fondant sur les commentaires de nos employés qui sont les plus proches de nos clients. Ce faisant, nous donnons à nos employés la latitude nécessaire pour offrir une plus grande tranquillité d’esprit dans les pires scénarios. Et même quand tout se déroule dans les conditions les plus harmonieuses, ces équipes laisseront à nos clients des souvenirs impérissables. »

Avec soin et avec classe : Découvrez le programme d’Air Canada en action.

« C’est formidable de voir tant d’entreprises continuer à accorder la priorité à leurs clients, témoignant de façon on ne peut plus éloquente de la vitalité de l’expérience client, a déclaré Mark Hamill, chef de la direction d’ARCET Global. Toutes nos félicitations aux lauréats, et tous nos remerciements à nos juges experts indépendants pour leur temps et leur diligence, ce qui a permis de garantir un processus d’attribution des prix fiable et équitable. »

À propos des prix

Les Customer Centricity World Series constituent le regroupement incontournable d’entreprises axées sur la clientèle du monde entier. Les prix, qui en sont à leur sixième édition, récompensent non seulement des lauréats à l’échelle mondiale, mais aussi des lauréats régionaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Ce programme vise à souligner les meilleures expériences clients. Tous les prix décernés par ARCET Global sont certifiés par le Customer Institute, et son modèle de notation est approuvé par l’école de commerce de la University of Dundee au Royaume-Uni. Plus de 150 juges experts indépendants choisissent les lauréats.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.



