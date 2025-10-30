DIAGNOS renforce gouvernance et leadership en nommant Philippe Couillard à titre de président du conseil d'administration

BROSSARD, Québec, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide de technologies avancées basées sur l'intelligence artificielle (IA), annonce la nomination du Dr Philippe Couillard au poste de président du conseil d'administration (le « Conseil »).

Conseiller d'affaires chevronné et neurochirurgien, Dr Couillard a occupé deux fonctions publiques importantes au sein du gouvernement de la province de Québec (Canada), soit ministre de la Santé et des Services sociaux entre 2003 et 2008, puis premier ministre de la province de 2014 à 2018. Dr Couillard a joint le conseil d'administration de DIAGNOS le 1er avril 2024.

« La nomination de Philippe au poste de président du Conseil arrive à un moment charnière pour DIAGNOS. Les demandes de licences et d'autorisations réglementaires (i) au Canada (Santé Canada), (ii) aux États-Unis (US-FDA) et (iii) en Arabie Saoudite (Saudi FDA) pour la dernière version et la plus avancée technologiquement de notre produit phare, le logiciel CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), basé sur l'intelligence artificielle, progressent à un rythme rapide. Je suis convaincu que l'expérience professionnelle impressionnante et unique de Philippe, combinée à sa formation de médecin, continueront à jouer un rôle déterminant dans la croissance et la gouvernance de DIAGNOS », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

Le Dr Couillard a déclaré : « Depuis ma nomination au conseil d'administration, je suis heureux de constater comment DIAGNOS se prépare progressivement à conquérir trois marchés importants pour son produit CARA basé sur l'intelligence artificielle, à savoir le Canada, les États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite. Je suis heureux de pouvoir continuer à contribuer au succès de DIAGNOS. »

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.