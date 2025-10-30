L'investissement providentiel rebondit de 27 %, mais le Canada doit renforcer sa stratégie de capital pour retenir l'innovation au pays

TORONTO, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Organisation nationale du capital d'amorçage (NACO) publie aujourd'hui son Rapport annuel 2025 sur l'investissement providentiel au Canada. Les données révèlent une hausse globale de 27,2 % de l'investissement providentiel, qui atteint 146,2 millions de dollars en 2024 — un rebond significatif qui témoigne d'un regain de confiance, mais souligne également la nécessité de renforcer l'infrastructure de capital privé au pays.

Membres, partenaires et champions de NACO lors d'une réception privée à Toronto

Parmi les organisations d'anges investisseur·e·s ayant déclaré leurs activités en 2023 et en 2024, l'investissement total a augmenté de 13,9 %, passant de 112,4 millions de dollars à 128,0 millions de dollars, tandis que le nombre d'investissements a crû de 7,3 %. La croissance globale plus importante reflète à la fois l'accroissement des activités des anges investisseur·e·s existant·e·s et l'élargissement de la participation à l'écosystème canadien de l'investissement providentiel.

Ce rapport de plus de 160 pages, rédigé par Colin Mason, professeur émérite en entrepreneuriat à l'Université de Glasgow, propose une analyse rigoureuse des tendances en investissement providentiel et formule des recommandations stratégiques fondées sur les pratiques exemplaires internationales.

Les données comparables révèlent une évolution notable des tendances d'investissement. L'investissement médian a augmenté de 50 %, tandis que l'investissement moyen a progressé de 14 %. Ces données indiquent que les investisseur·e·s soutiennent les entrepreneur·e·s prometteur·euse·s avec des montants nettement plus élevés — signe que les anges investisseur·e·s sont prêt·e·s à prendre des risques plus importants pour les entreprises qu'ils et elles estiment capables de croître.

Les données soulignent toutefois que l'économie de l'innovation au Canada demeure fragile. Le rebond de l'activité des anges investisseur·e·s est encourageant, mais le capital de démarrage continue de se contracter, alors que les entrepreneur·e·s se tournent de plus en plus vers des investisseur·e·s étranger·ère·s. Sans une stratégie de capital unifiée à l'échelle nationale, bon nombre des entreprises en démarrage les plus prometteuses du Canada pourraient éprouver des difficultés à croître au pays.

« Derrière chaque point de données de ce rapport se trouve un·e entrepreneur·e qui travaille sans relâche pour bâtir quelque chose d'extraordinaire — souvent contre vents et marées », a déclaré Claudio Rojas, président-directeur général de l'Organisation nationale du capital d'amorçage. « Leur détermination constitue le fondement de l'économie de l'innovation au Canada. Notre responsabilité collective consiste à égaler cette ambition en fournissant le capital de risque nécessaire pour la transformer en avantage national durable. »

Moonshots Top 20 Ventures™ : à la rencontre de la nouvelle génération de bâtisseur·euse·s du Canada

Le rapport de cette année met en vedette les Top 20 Moonshot Ventures™ de NACO pour 2025, des entrepreneur·e·s canadien·ne·s d'exception qui redéfinissent les possibles dans des secteurs de pointe — de l'intelligence artificielle et des technologies propres à la défense, aux technologies à double usage et à la santé numérique.

Ensemble, ces entreprises à forte croissance ont levé plus de 190 millions de dollars, témoignant de la profondeur du talent entrepreneurial qui émerge de toutes les régions du pays. Les entrepreneur·e·s Moonshot incarnent la capacité du Canada à générer une innovation de calibre mondial et illustrent ce qui peut être accompli lorsque l'ambition et l'ingéniosité sont soutenues par des réseaux de mentorat et de financement en démarrage.

« Favoriser la croissance des entreprises en démarrage canadiennes est essentiel pour bâtir l'économie la plus forte du G7. Le moment est venu de mobiliser le capital de risque et d'alimenter les innovateur·trice·s dont les idées renforceront la souveraineté numérique et la compétitivité à long terme du Canada. Je félicite les 20 entreprises Moonshot Ventures de NACO pour 2025 de leur détermination à accroître la richesse et la productivité de notre nation dans des secteurs économiques clés comme l'IA et les technologies propres. »

— L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Couverture du rapport présentant les top 20 Moonshot Ventures de NACO



Principaux constats du Rapport annuel 2025

L'investissement global a augmenté de 27,2 % pour atteindre 146,2 millions de dollars en 2024. Parmi les organisations d'anges investisseur·e·s ayant déclaré leurs activités en 2023 et en 2024 :

L'investissement total est passé de 112,4 millions de dollars à 128,0 millions de dollars (+13,9 %)

Le nombre d'investissements réalisés a augmenté, passant de 467 à 501 (+7,3 %)

L'investissement médian par entreprise est passé de 83 635 $ à 129 520 $ (+50 %)

L'investissement moyen par entreprise est passé de 276 172 $ à 315 322 $ (+14,2 %)





Ces chiffres confirment une reprise lente mais constante après la contraction post-pandémique. Cependant, le volume total d'investissement providentiel demeure inférieur aux niveaux de 2021 et bien en deçà du capital requis pour retenir et faire croître au pays les entreprises en démarrage les plus prometteuses du Canada.

« Les entrepreneur·e·s canadien·ne·s continuent de démontrer que le talent et l'ambition ne manquent pas — mais l'ambition seule ne peut soutenir une économie de l'innovation compétitive », a affirmé Mary Long-Irwin, présidente du conseil d'administration de NACO. « Pour maintenir cette ingéniosité ancrée au pays, nous devons renforcer l'infrastructure qui la rend possible : les réseaux d'anges investisseur·e·s, les fonds de préamorçage et les partenaires de l'écosystème qui offrent mentorat et capital pour aider les entreprises à croître. »

À propos de NACO

Fondée en 2002, l'Organisation nationale du capital d'amorçage (NACO) représente plus de 4 000 anges investisseur·e·s et plus de 100 organisations membres à l'échelle du Canada. Collectivement, les membres de NACO ont investi plus de 1,8 milliard de dollars dans plus de 2 000 entreprises canadiennes — alimentant l'innovation, la création d'emplois et la résilience économique à l'échelle nationale.

Le Rapport annuel 2025 complet sur l'investissement providentiel au Canada, qui comprend les profils des Top 20 Moonshot Ventures™, est accessible à l'adresse www.nacocanada.com

