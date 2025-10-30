La participación es la clave para la educación financiera, ya que el 66% de los adultos en países de la OCDE luchan con lo básico

OXFORD, Reino Unido, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) y el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford anuncia el más reciente episodio de la reconocida serie de seminarios web, "What Economists Really Do" (WERD – Lo que los economistas realmente hacen). El próximo seminario titulado, "Think Like an Economist (Piense como un economista): Educación financiera y comprensión económica en una era de complejidad ", tendrá lugar el martes 11 de noviembre de 2025, a las 12:00 PM GMT.

Esta tercera colaboración amplía los debates previos sobre evasión fiscal y economía climática, y contará con la participación del profesor Michael McMahon de la Universidad de Oxford, David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, y el profesor moderador Banu Demir Pakel.

Por qué la educación económica es importante hoy

En el complejo panorama económico actual, comprender los principios financieros es fundamental para tomar decisiones informadas. Según un informe de la OCDE, el 66 % de los adultos en los países miembros carece de conocimientos financieros básicos. La educación financiera, la capacidad de administrar dinero, planificar con anticipación y tomar decisiones informadas sigue siendo baja en economías avanzadas. Incluso en economías desarrolladas como el Reino Unido, un estudio reciente reveló que el 39 % de los adultos no se siente seguro al manejar su dinero. El debate abordará por qué los hogares y los expertos perciben los sistemas económicos de forma distinta, qué intervenciones educativas funcionan y cómo los bancos centrales y los responsables de políticas pueden comunicarse de manera más efectiva.

El panel presentará el marco de las "Tres Es" - Explicación, (Engagement) y Educación, ofreciendo vías prácticas para fortalecer la comprensión económica. Al combinar la investigación de vanguardia del profesor McMahon, en economía del comportamiento y comunicación con el banco central, con las perspectivas del mundo real de David Barrett, por su atención a los clientes en los mercados globales, el panel tenderá un puente entre el rigor académico y la práctica del sector financiero.

"El mayor desafío para la educación financiera hoy no es la complejidad. sino más bien, es complacencia. La gente asume que la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos se encargan de pensar por ellos", dijo David Barrett. "En este momento, los mercados parecen invulnerables. Pese a los shocks inesperados que hemos visto este año, han aprendido a filtrar el ruido. Sin embargo, la mayoría de los participantes confunden el acceso a los datos con la comprensión real. El trading basado en reglas elimina el sesgo personal de la ejecución, pero no elimina la necesidad del entendimiento económico. Puedes tener IA generando cien señales de operación, pero si no comprendes los efectos de los aranceles o los giros de los bancos centrales, solo estás siguiendo patrones sin ver el panorama completo. Eso no es educación financiera, es dependencia. Nuestra alianza con Oxford busca abordar esto: fomentar el pensamiento económico fundamental que transforma la información en comprensión genuina".

El profesor Michael McMahon señaló: "Uno de los hallazgos más sorprendentes de nuestra investigación es cómo incluso las personas altamente educadas tienen dificultades con conceptos económicos básicos que afectan sus decisiones financieras cotidianas. No se trata de inteligencia. sino más bien, de modelos mentales. Esta conversación explorará formas prácticas en que podemos cerrar esa brecha, desde cómo los bancos centrales pueden comunicarse con mayor claridad hasta cómo las intervenciones informales de enseñanza, como este seminario web, pueden mejorar significativamente la comprensión económica y la capacidad de pronóstico".

Acerca de los panelistas

David Barrett es el director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, cuenca con casi 40 años de experiencia en divisas, renta fija, materias primas y CFDs. Su carrera abarca posiciones de liderazgo en AIG, NatWest, Nomura International y Credit Lyonnais, donde asesoró sobre trading institucional, riesgo de mercado y operaciones financieras. Una voz ampliamente respetada en el mundo de finanzas globales, las perspectivas de David sobre los riesgos geopolíticos, la política monetaria y la volatilidad del mercado han aparecido en Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! Finanzas y numerosos medios de comunicación internacionales. Es un panelista recurrente de WERD, habiendo participado anteriormente en el debate “La economía de la evasión fiscal” en la Universidad de Oxford, lo que demuestra su compromiso con vincular la experiencia práctica del mercado con el debate académico sobre temas críticos.

El profesor Michael McMahon es profesor de economía en la Universidad de Oxford, investigador sénior en St Hugh’s College, y director de la Red de Políticas de Investigación sobre Comunicación de Bancos Centrales. Anteriormente trabajó en la Universidad de Warwick y en el Banco de Inglaterra y forma parte del Consejo Asesor Fiscal de Irlanda. Sus investigaciones sobre macroeconomía, política monetaria y comunicación de los bancos centrales han sido publicadas en revistas de alto prestigio como Quarterly Journal of Economics y Review of Economic Studies.

Detalles del evento: inscríbase ahora

Qué: Piense como un economista: Educación financiera y comprensión económica en una era de complejidad Cuándo: Martes, 11 de noviembre de 2025, 12:00 p.m. GMT Formato Seminario web gratuito en línea a través de Zoom Panelistas David Barrett, director ejecutivo, EBC Financial Group (UK) Ltd Prof. Michael McMahon, Departamento de Economía, Universidad de Oxford Moderadora Prof. Banu Demir Pakel, Departamento de Economía, Universidad de Oxford

Este seminario web está dirigido a estudiantes, profesionales de las finanzas, legisladores, educadores, traders, inversionistas y a cualquier persona interesada en comprender el pensamiento económico. El seminario web incluye preguntas y respuestas interactivas con ambos panelistas.

La inscripción es gratuita y ya está disponible en, https://www.ebc.com/oxford2025. Asegure su lugar hoy mismo.

