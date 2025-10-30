Être proactif, clé de la culture financière : 66 % de la population adulte des pays de l’OCDE ne maîtrise pas les principes de base

OXFORD, Royaume-Uni, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) et le département d’Économie de l’Université d’Oxford annoncent la diffusion du dernier épisode de la célèbre série de webinaires « What Economists Really Do » (WERD). Le webinaire à venir, intitulé « Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity », se tiendra le mardi 11 novembre 2025 à 12 h 00 GMT.

Cette troisième collaboration s’inscrit dans la lignée des sessions précédentes, consacrées à la fraude fiscale et à l’économie du climat. Le webinaire sera animé par le professeur Michael McMahon, de l’Université d’Oxford, David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd, et le professeur Banu Demir Pakel, qui assurera la modération.

Pourquoi la culture économique est si cruciale aujourd’hui

Le paysage économique actuel est particulièrement complexe. Il est essentiel de comprendre les principes financiers de base pour prendre de meilleures décisions. Selon un rapport de l’OCDE, 66 % des adultes vivant dans les pays membres ne maîtrisent pas les concepts financiers de base. La culture financière, c’est-à-dire la capacité à gérer de l’argent, à planifier et à faire des choix raisonnés, demeure faible dans les sociétés développées. Même dans des économies riches comme le Royaume-Uni, une étude récente a démontré que 39 % des adultes doutaient de leur propre gestion financière. Ce webinaire sera l’occasion d’aborder les différences de vues entre les ménages et les experts concernant les systèmes économiques, ainsi que les initiatives pédagogiques pertinentes et la façon dont les banques centrales et les responsables politiques pourraient communiquer plus efficacement.

Le cadre des trois E (Explication, Engagement et Éducation) sera présenté, ainsi que des solutions pratiques permettant de renforcer la compréhension de l’économie. Le professeur McMahon, chercheur expert en économie comportementale et communication des banques centrales, et David Barrett, avec son expérience auprès de clients réels internationaux, uniront leurs forces pour faire la synthèse entre rigueur académique et pratiques du secteur.

« L’obstacle majeur à la culture financière aujourd’hui n’est pas la complexité. C’est la passivité. Les gens s’imaginent que l’IA et les algorithmes peuvent penser à leur place », résume David Barrett. « Pour l’instant, les marchés se sentent invincibles. Malgré les chocs aléatoires survenus cette année sans crier gare, ils ont appris à ignorer ces signaux. Cependant, la plupart des participants confondent l’accès aux données et leur compréhension. Certes, le trading basé sur des règles élimine les jugements personnels de l’exécution des opérations, mais pas le besoin d’une compréhension économique. Même si l’IA génère cent signaux boursiers, si on ne comprend pas les enjeux qui sous-tendent l’impact des droits de douane ou les pivots des banques centrales, on se contente de suivre des modèles sans aucun recul. Ce n’est pas de la maîtrise, mais de la dépendance. Notre partenariat avec l’Université d’Oxord traite la problématique suivante : permettre une réflexion économique de base qui transformera l’information en véritable compréhension. »

Comme le relève le professeur Michael McMahon, « L’une des conclusions les plus frappantes de notre étude met en évidence à quel point même des individus ayant fait des études supérieures maîtrisent mal des concepts économiques basiques, qui affectent pourtant leurs décisions financières au quotidien. Ce n’est pas une question d’intelligence. Il s’agit plutôt de modèles mentaux. Cette discussion permettra d’explorer des solutions pour combler ces lacunes, en abordant la façon dont les banques centrales pourraient communiquer plus clairement, ou encore le rôle des initiatives de formation informelles, telles que ce webinaire, pour améliorer la compréhension économique et la capacité de prévision. »

À propos des conférenciers

David Barrett est le PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. Il dispose de près de 40 ans d’expérience quant aux opérations de change, aux obligations à taux fixe, aux matières premières et aux CFD (contrats sur différence). Au cours de sa carrière, il a occupé des postes à responsabilités chez AIG, NatWest, Nomura International et le Crédit Lyonnais, où il prodiguait ses conseils en trading institutionnel, risque de marché et opérations financières. Très respecté dans le domaine de la finance mondiale, David a fait part de son expertise en matière de risques géopolitiques, de politique monétaire et de volatilité des marchés auprès de Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! Finance, ainsi que de nombreux médias internationaux. Conférencier récurrent de la série WERD, il avait déjà participé à la session « The Economics of Tax Evasion » à l’Université d’Oxford, démontrant son engagement en faveur de liens plus étroits entre expertise pratique du marché et production académique sur des problématiques majeures.

Le professeur Michael McMahon enseigne l’économie à l’Université d’Oxford. Il est également enseignant-chercheur au St Hugh’s College et directeur du Research Policy Network sur la communication des banques centrales. Il a travaillé précédemment à l’Université de Warwick et à la Banque d’Angleterre. Il siège en outre à l’Irish Fiscal Advisory Council, un organisme de conseil fiscal évaluant l’action du gouvernement irlandais dans le domaine économique. Ses études sur la macroéconomie, la politique monétaire et la communication des banques centrales ont été publiées dans des revues prestigieuses, telles que Quarterly Journal of Economics et Review of Economic Studies.

Détails de l’événement – Inscrivez-vous maintenant

Sujet « Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity » Date Mardi 11 novembre 2025, 12 h 00 GMT Format Webinaire en ligne gratuit sur Zoom Conférenciers David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd Pr. Michael McMahon, département d’Économie, Université d’Oxford Modérateur Pr. Banu Demir Pakel, département d’Économie, Université d’Oxford



Ce webinaire est conçu pour les étudiants, les professionnels de la finance, les responsables politiques, les enseignants, les traders, les investisseurs et quiconque souhaite comprendre la réflexion économique. Le webinaire comprend une session de questions-réponses interactive avec les deux intervenants.

L’inscription est gratuite et ouverte dès maintenant sur https://www.ebc.com/oxford2025. Réservez votre place aujourd’hui.

Avertissement : Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun cas une recommandation ou un conseil de l’EBC Financial Group ni d’aucune de ses entités (ci-après « EBC »). Le trading de devises et les CFD sur les marges présentent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas être adaptés à tous les investisseurs. Les pertes peuvent excéder vos investissements. Avant de réaliser des opérations boursières, vous devez prendre en compte vos objectifs de trading, votre niveau d’expérience et votre appétence au risque, puis consulter un conseiller financier indépendant si nécessaire. Les statistiques ou les performances d’investissements passés ne présagent en rien des performances futures. EBC ne saurait être tenue responsable de tout dommage découlant de l’utilisation de ces informations.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée à Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, et l’île Maurice, entre autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des CFD et bien d’autres encore.

EBC bénéficie de la confiance des investisseurs dans plus de 100 pays. Récompensée par de nombreux prix internationaux, dont une distinction pluriannuelle décernée par World Finance, EBC est largement reconnue comme l’un des meilleurs courtiers au monde avec des titres tels que Meilleure plateforme de trading et Courtier le plus fiable. Grâce à sa solide réputation réglementaire et à son engagement en faveur de la transparence, EBC figure régulièrement dans le classement des meilleurs courtiers du monde. Elle est reconnue pour sa capacité à proposer des solutions de trading sécurisées, innovantes et centrées sur le client sur des marchés internationaux compétitifs.

Les filiales d’EBC sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni ; EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la Cayman Islands Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans ; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») d’Australie ; et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le sérieux qu’elle mérite.

EBC est fière d’être le partenaire officiel de change du FC Barcelone et poursuit la promotion de partenariats efficaces visant à autonomiser les communautés, notamment par le biais de l’initiative United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies, du département d’économie de l’Université d’Oxford et d’un large éventail de partenaires afin de défendre des initiatives en matière de santé mondiale, d’économie, d’éducation et de durabilité.

