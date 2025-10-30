מעורבות היא המפתח לאוריינות פיננסית כאשר 66% מהמבוגרים במדינות ה-OECD נאבקים עם היסודות

אוקספורד, בריטניה, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת EBC Financial (EBC) והמחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד מכריזות על הפרק האחרון בסדרת הסמינרים המקוונים עטורת השבחים "מה כלכלנים באמת עושים" (WERD). הסמינר המקוון הקרוב, "לחשוב כמו כלכלן: אוריינות פיננסית והבנה כלכלית בעידן של מורכבות", יתקיים ביום שלישי, 11 בנובמבר 2025, בשעה 12.00 בצהריים GMT.

שיתוף הפעולה השלישי מתבסס על מושבים קודמים שבחנו העלמות מס וכלכלת אקלים, וישתתפו בו פרופסור מייקל מקמהון (Michael McMahon ) מאוניברסיטת אוקספורד, דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd, והמנחה פרופסור בנו דמיר פאקל (Banu Demir Pakel).





מדוע אוריינות כלכלית חשובה עכשיו

בנוף הכלכלי המורכב של ימינו, הבנת עקרונות פיננסיים היא קריטית לקבלת החלטות מושכלת. כפי שמצא דו"ח ה-OECD, ל-66% מהמבוגרים במדינות החברות אין אוריינות פיננסית בסיסית. אוריינות פיננסית - היכולת לנהל כסף, לתכנן קדימה ולקבל החלטות מושכלות - נותרה נמוכה בכלכלות המפותחות. אפילו בכלכלות מפותחות כמו בריטניה, מחקר שנערך לאחרונה מצא ש-39% מהמבוגרים חסרי ביטחון בניהול כסף. דיון זה יעסוק בשאלה מדוע משקי בית ומומחים חושבים אחרת על מערכות כלכליות, אילו התערבויות הוראה עובדות, וכיצד בנקים מרכזיים וקובעי מדיניות יכולים לתקשר בצורה יעילה יותר.

הדיון יציג את מסגרת "שלושת הגורמים" - הסבר, מעורבות וחינוך - המציעה דרכים מעשיות להבנה כלכלית חזקה יותר. על ידי שילוב המחקר המתקדם של פרופסור מקמהון (בכלכלה התנהגותית ותקשורת בנקים מרכזיים), עם התובנות של דיוויד בארט מהעולם האמיתי משירות לקוחות בשווקים גלובליים, הפאנל מגשר בין קפדנות אקדמית לפרקטיקה בתעשייה.

"האתגר הגדול ביותר לאוריינות פיננסית כיום אינו מורכבות. במקום זאת, זו שאננות. אנשים מניחים שבינה מלאכותית ואלגוריתמים כיסו חשיבה", אמר דיוויד בארט. "השווקים כרגע מרגישים חסיני כדורים. למרות הזעזועים האקראיים שראינו השנה, הם למדו להסתכל מבעד לרעש. אבל רוב המשתתפים מבלבלים בין גישה לנתונים לבין הבנה בפועל. מסחר מבוסס כללים מסיר הטיה אישית מהביצוע, אבל הוא לא מבטל את הצורך בהבנה כלכלית. אתה יכול לגרום לבינה מלאכותית לייצר מאה אותות סחר, אבל אם אתה לא מבין את הכוחות מאחורי השפעות המכסים או צירי הבנק המרכזי, אתה פשוט עוקב אחר דפוסים ללא התמונה המלאה. זו לא אוריינות; זו תלות. השותפות שלנו עם אוקספורד מטפלת בכך: הבאת החשיבה הכלכלית הבסיסית שהופכת מידע להבנה אמיתית".

פרופסור מייקל מקמהון ציין, "אחד הממצאים הבולטים ביותר במחקר שלנו הוא כיצד אפילו אנשים משכילים מאוד נאבקים עם מושגים כלכליים בסיסיים המשפיעים על ההחלטות הפיננסיות היומיומיות שלהם. זה לא קשור לאינטליגנציה. במקום זאת, מדובר במודלים מנטליים. דיון זה יחקור דרכים מעשיות שבהן נוכל לגשר על הפער הזה, החל מהאופן שבו בנקים מרכזיים יכולים לתקשר בצורה ברורה יותר ועד לאופן שבו התערבויות הוראה לא פורמליות, כמו הוובינר הזה, יכולות לשפר משמעותית את ההבנה הכלכלית ואת יכולת החיזוי".

על חברי הפאנל

דיוויד בארט הוא מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd, והוא מביא כמעט 40 שנות ניסיון במטבע חוץ, הכנסה קבועה, סחורות ו-CFD. הקריירה שלו משתרעת על פני תפקידי ניהול ב-AIG, NatWest, Nomura International ו-Credit Lyonnais, שם ייעץ במסחר מוסדי, סיכוני שוק ותפעול פיננסי. תובנותיו של דיוויד על סיכונים גיאופוליטיים, מדיניות מוניטרית ותנודתיות בשווקים פורסו ברויטרס, פורבס, חדשות פיננסיות, Associated Press, Yahoo! Finance וכלי תקשורת בינלאומיים רבים. הוא חבר פאנל חוזר של WERD, לאחר שדן בעבר ב"כלכלת העלמת מס" באוניברסיטת אוקספורד - והפגין את מחויבותו לגשר בין מומחיות מעשית בשוק לבין שיח אקדמי בנושאים קריטיים.

פרופסור מייקל מקמהון הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, עמית מחקר בכיר במכללת סנט יו ומנהל רשת מדיניות המחקר בנושא תקשורת הבנק המרכזי. הוא עבד בעבר באוניברסיטת וורוויק ובבנק אוף אינגלנד ומכהן במועצה המייעצת הפיסקלית האירית. מחקריו על מקרו-כלכלה, מדיניות מוניטרית ותקשורת של הבנקים המרכזיים פורסמו בכתבי עת מובילים, כולל Quarterly Journal of Economics ו-Review of Economic Studies.

פרטי האירוע - הירשמו עכשיו

מה: לחשוב כמו כלכלן: אוריינות פיננסית והבנה כלכלית בעידן של מורכבות

מתי: שלישי, 11 נובמבר 2025, 12:00 GMT

היכן: וובינר מקוון בחינם באמצעות זום

חברי הפאנל: 1. דיוויד בארט, מנכ"ל, EBC Financial Group (UK) Ltd

2. פרופ' מייקל מקמהון, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת אוקספורד

מנחה: פרופ' בנו דמיר פאקל, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת אוקספורד

סמינר מקוון זה מיועד לסטודנטים, אנשי מקצוע בתחום הפיננסים, קובעי מדיניות, מחנכים, סוחרים, משקיעים וכל מי שמבקש להבין חשיבה כלכלית. הסמינר המקוון כולל שאלות ותשובות אינטראקטיביות עם שני חברי הפאנל.

ההרשמה היא בחינם ופתוחה כעת בכתובת https://www.ebc.com/oxford2025. הבטיחו את מקומכם עוד היום.

