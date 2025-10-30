Penglibatan Jadi Kunci Literasi Kewangan Apabila 66% Orang Dewasa di Negara OECD Masih Kurang Kefahaman Asas

OXFORD, United Kingdom, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dan Jabatan Ekonomi Universiti Oxford mengumumkan episod terbaharu bagi siri webinar terkenal “What Economists Really Do” (WERD). Webinar akan datang, “Berfikir Seperti Seorang Ahli Ekonomi: Literasi Kewangan dan Pemahaman Ekonomi dalam Era Kerumitan”, akan berlangsung pada hari Selasa, 11 November 2025, jam 12:00 tengah hari GMT.

Kerjasama kali ketiga ini membina kesinambungan daripada sesi terdahulu yang membincangkan isu pengelakan cukai dan ekonomi iklim dan akan menampilkan Profesor Michael McMahon dari Universiti Oxford, David Barrett selaku Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd serta moderator Profesor Banu Demir Pakel.

Mengapa Literasi Ekonomi Penting Pada Masa Kini

Pada hari ini, dalam landskap ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman terhadap prinsip kewangan merupakan keperluan asas bagi membuat keputusan yang termaklum. Seperti yang dinyatakan dalam laporan OECD, 66% orang dewasa di negara anggota masih kurang celik kewangan asas. Literasi kewangan – keupayaan untuk mengurus wang, merancang ke hadapan dan membuat pilihan yang termaklum – masih rendah di negara-negara maju. Malah di negara maju seperti United Kingdom, kajian terkini mendapati bahawa 39% orang dewasa tidak yakin dalam menguruskan kewangan mereka. Perbincangan ini akan meneliti mengapa isi rumah dan pakar sering mempunyai pandangan yang berbeza tentang sistem ekonomi, bentuk intervensi pengajaran yang berkesan serta bagaimana bank pusat dan pembuat dasar boleh berkomunikasi dengan lebih berkesan.

Sesi ini akan memperkenalkan rangka kerja “Tiga E” – Penjelasan (Explanation), Penglibatan (Engagement) dan Pendidikan (Education) sebagai laluan praktikal ke arah pemahaman ekonomi yang lebih kukuh. Dengan menggabungkan penyelidikan terkini Profesor Michael McMahon dalam bidang ekonomi tingkah laku dan komunikasi bank pusat, bersama cerapan dunia sebenar David Barrett hasil pengalaman beliau berkhidmat kepada pelanggan di pasaran global, panel ini menghubungkan ketelitian akademik dengan amalan industri.

"Cabaran terbesar terhadap literasi kewangan hari ini bukanlah kerumitan. Tetapi sikap sambil lewa. Ramai orang beranggapan bahawa AI dan algoritma cukup memadai untuk menggantikan pemikiran manusia," kata David Barrett. "Pasaran kini kelihatan kebal. Walaupun kejutan rawak yang berlaku secara tiba-tiba sepanjang tahun ini, mereka telah belajar untuk menapis gangguan. Namun kebanyakan peserta keliru antara akses kepada data dengan pemahaman sebenar. Perdagangan berasaskan peraturan mungkin menghapuskan bias peribadi dalam pelaksanaan, tetapi ia tidak menghapuskan keperluan untuk pemahaman ekonomi. Anda boleh minta AI hasilkan seratus isyarat dagangan, tetapi jika anda tidak faham kuasa di sebalik kesan tarif atau perubahan dasar bank pusat, anda hanya ikut corak tanpa gambaran penuh. Itu bukan literasi; itu kebergantungan. Kerjasama kami dengan Oxford menangani isu ini: membawa pemikiran ekonomi asas yang mengubah maklumat menjadi pemahaman sebenar."

Profesor Michael McMahon menyatakan, “Salah satu dapatan paling ketara dalam penyelidikan kami ialah bagaimana individu yang berpendidikan tinggi sekalipun masih bergelut dengan konsep ekonomi asas yang mempengaruhi keputusan kewangan harian mereka. Ini bukan soal kepintaran. Sebaliknya, ia berkaitan dengan model mental. Perbincangan ini akan menerokaI cara-cara praktikal untuk merapatkan jurang tersebut — daripada bagaimana bank pusat boleh berkomunikasi dengan lebih jelas hinggalah kepada bagaimana intervensi pengajaran tidak formal, seperti webinar ini, dapat meningkatkan pemahaman ekonomi dan keupayaan meramal dengan lebih berkesan.”

Perihal Ahli Panel

David Barrett ialah Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, dengan hampir 40 tahun pengalaman dalam bidang pertukaran asing, pendapatan tetap, komoditi dan CFD. Kerjayanya merangkumi jawatan kepimpinan di AIG, NatWest, Nomura International serta Credit Lyonnais, di mana beliau memberi nasihat tentang perdagangan institusi, risiko pasaran dan operasi kewangan. Sebagai suara yang dihormati dalam kewangan global, cerapan David mengenai risiko geopolitik, dasar monetari dan turun naik pasaran telah diketengahkan dalam Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! Finance serta pelbagai media antarabangsa. Beliau kembali sebagai ahli panel WERD, setelah sebelum ini membincangkan topik “Ekonomi Pengelakan Cukai” di Universiti Oxford — menunjukkan komitmennya untuk menghubungkan kepakaran pasaran praktikal dengan wacana akademik berkhidmat isu-isu penting.

Profesor Michael McMahon ialah Profesor Ekonomi di Universiti Oxford, Felo Penyelidik Kanan di Kolej St Hugh dan Pengarah Jaringan Dasar Penyelidikan mengenai Komunikasi Bank Pusat. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Warwick dan Bank of England, serta berkhidmat sebagai ahli Majlis Penasihat Fiskal Ireland. Penyelidikannya dalam bidang makroekonomi, dasar monetari, dan komunikasi bank pusat telah diterbitkan dalam jurnal terkemuka seperti Quarterly Journal of Economics dan Review of Economic Studies.

Maklumat Acara — Daftar Sekarang

Apa Berfikir Seperti Seorang Ahli Ekonomi: Literasi Kewangan dan Pemahaman Ekonomi dalam Era Kerumitan Bila Selasa,11 November 2025, jam 12:00 tengah hari GMT Format Webinar dalam talian secara percuma melalui Zoom Ahli Panel David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif, EBC Financial Group (UK) Ltd Prof. Michael McMahon, Jabatan Ekonomi, Universiti Oxford Moderator Prof. Banu Demir Pakel, Jabatan Ekonomi, Universiti Oxford



Webinar ini direka khas untuk pelajar, profesional kewangan, pembuat dasar, pendidik, pedagang, pelabur serta sesiapa sahaja yang ingin memahami pemikiran ekonomi. Sesi ini turut merangkumi sesi soal jawab interaktif bersama kedua-dua ahli panel.

Pendaftaran adalah percuma dan kini dibuka di https://www.ebc.com/oxford2025. Tempah tempat anda hari ini.

https://www.ebc.com/

