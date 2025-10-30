Engajamento é a Chave para a Educação Financeira, pois 66% dos Adultos nos Países da OCDE Têm Dificuldades com o Básico

OXFORD, Reino Unido, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) tem o orgulho de anunciar a continuidade da sua colaboração com o Departamento de Economia da University of Oxford com a edição 2025-2025 da aclamada série de webinars "What Economists Really Do" (WERD). O próximo webinar, "Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity” (Pense Como Um Economista: Educação Financeira e Entendimento da Economia em uma Era Complexa) será realizada na terça-feira, 11 de novembro de 2025, às 12h GMT.

Esta terceira colaboração baseia-se nas sessões anteriores que abordaram a evasão fiscal e a economia climática, e contará com o professor Michael McMahon da University of Oxford, David Barrett CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd e o moderador Professor Banu Demir Pakel.

A Importância da Educação Econômica Agora

No cenário econômico complexo de hoje, a compreensão dos princípios financeiros é fundamental para a tomada de decisões informadas. De acordo com o relatório da OCDE, 66% dos adultos nos países membros não têm educação financeira básica. A educação financeira - a capacidade de gerenciar dinheiro, planejar e fazer escolhas informadas - permanece baixa nas economias avançadas. Um estudo revelou que mesmo em economias desenvolvidas como a do Reino Unido, 39% dos adultos não sabem administrar o dinheiro. Esta discussão abordará o porquê as famílias e os especialistas pensam de forma diferente sobre os sistemas econômicos, quais intervenções de ensino funcionam e como os bancos centrais e os formuladores de políticas podem se comunicar de forma mais eficaz.

A discussão apresentará a estrutura "Três Es" - Explicação, Engajamento e Educação - oferecendo caminhos práticos para um maior entendimento da economia. Combinando a pesquisa de ponta do professor McMahon (em economia comportamental e comunicação com o banco central), com os insights do mundo real de David Barrett de atendimento de clientes em todos os mercados globais, o painel une o rigor acadêmico com a prática do setor.

“O maior desafio da educação financeira atualmente não é a complexidade. E sim a complacência. As pessoas supõem que a IA e os algoritmos resolvem tudo", disse David Barrett. "Os mercados parecem invulneráveis. Apesar dos choques aleatórios e inesperados deste ano, elas aprenderam a ignorar os tumultos. Mas a maioria dos participantes está confundindo o acesso aos dados com a real compreensão. A negociação baseada em regras remove a tendência pessoal da execução, mas não elimina a necessidade da compreensão econômica. A IA pode gerar uma centena de sinais de negociação, mas sem o entendimento das forças por trás dos impactos tarifários ou dos pivôs do banco central, simplesmente continuaremos seguindo os padrões sem a perspectiva geral. Isso não é educação, é dependência. Nossa parceria com a Oxford aborda isso: levar o pensamento econômico fundamental que transforma a informação em uma real compreensão."

O professor Michael McMahon observou: "Uma das revelações mais marcantes da nossa pesquisa foi como mesmo as pessoas com alto nível educacional têm dificuldades com os conceitos econômicos básicos que afetam suas decisões financeiras diárias. Não se trata de inteligência. E sim de modelos mentais. Esta discussão explorará maneiras práticas de preencher essa lacuna, desde como os bancos centrais podem se comunicar com mais clareza até como as intervenções informais de ensino, como este webinar, podem aumentar significativamente a compreensão econômica e a capacidade de previsão.”

Sobre os Painelistas

David Barrett é o CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, com quase 40 anos de experiência em câmbio, renda fixa, commodities e CFDs. Sua carreira abrange cargos de liderança na AIG, NatWest, Nomura International e Credit Lyonnais, onde assessorou negociações institucionais, risco de mercado e operações financeiras. Uma voz amplamente respeitada nas finanças globais, os insights de David sobre riscos geopolíticos, política monetária e volatilidade do mercado foram publicados na Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! Finance e inúmeros meios de comunicação internacionais. Ele é um palestrante constante do WERD,, tendo participado do "The Economics of Tax Evasion" na University of Oxford — demonstrando seu compromisso em unir a experiência prática do mercado com o discurso acadêmico sobre questões essenciais.

O Professor Michael McMahon é Professor de Economia da University of Oxford, Pesquisador Sênior do St Hugh's College e Diretor da Research Policy Network on Central Bank Communication. Ele trabalhou anteriormente na Warwick University e no Bank of England, e atua no Conselho Consultivo Fiscal Irlandês. Sua pesquisa sobre macroeconomia, política monetária e comunicação com o banco central foi publicada nas principais revistas, incluindo Quarterly Journal of Economics e Review of Economic Studies.

Detalhes do Evento — Inscreva-se Agora

O quê Pense Como Um Economista: Educação Financeira e Entendimento da Economia em uma Era Complexa Quando Terça-feira, 11 de novembro de 2025, 11h GMT Formato Webinar online gratuito via Zoom Painelistas David Barrett, CEO, EBC Financial Group (UK) Ltd Prof. Michael McMahon, Department of Economics, University of Oxford Moderador Prof. Banu Demir Pakel, Department of Economics, University of Oxford



Este webinar foi desenvolvido para estudantes, profissionais de finanças, formuladores de políticas, educadores, traders, investidores e qualquer pessoa que queira entender o pensamento econômico. O webinar inclui perguntas e respostas interativas com ambos os painelistas.

As inscrições são gratuitas e estão abertas agora em https://www.ebc.com/oxford2025. Garanta seu lugar hoje.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não é uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento parcial não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

