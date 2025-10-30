参与度成为金融素养关键，OECD 国家 66% 成年人未能掌握基础知识

英国牛津, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 与牛津大学经济系联合发布备受好评的“经济学家都干了什么”(WERD) 网络研讨会系列最新一期。 本次题为“像经济学家一样思考：复杂时代下的金融素养与经济认知”(Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity) 的网络研讨会将于 2025 年 11 月 11 日（星期二）格林威治时间 12:00 举行。

作为继往期避税与气候经济学专题之后的三度合作，本期研讨会将汇聚牛津大学 Michael McMahon 教授、EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett，并由 Banu Demir Pakel 教授担任主持。

经济素养为何至关重要

在当今复杂的经济环境下，掌握金融原理已成为做出明智决策的关键。 OECD（经济合作与发展组织）报告显示，其成员国中 66% 的成年人缺乏基本金融素养。 金融素养——即理财、前瞻规划与理性决策的能力——在发达经济体中仍处于较低水平。 即使在英国等发达经济体，最新研究也显示 39% 的成年人对理财缺乏信心。 本次讨论将深入探讨：为何居民与专家对经济体系的认知存在差异，哪些教育干预措施切实有效，以及中央银行与政策制定者如何提升沟通效率。

研讨会将引入“三 E”框架（阐释 Explanation、参与 Engagement、教育 Education），为提升经济认知提供实践路径。 McMahon 教授在行为经济学与中央银行沟通领域的前沿研究，与 David Barrett 服务全球市场客户的实践洞察相融合，真正实现了学术严谨性与行业实践性的统一。

David Barrett 表示：“当前金融素养提升的最大挑战并非复杂性， 而是自满情绪。 人们总认为 AI 和算法已代劳思考。 市场如今看似坚不可摧。 尽管今年出现诸多突发性随机冲击，市场已学会过滤干扰。 但多数参与者仍将数据获取与实质认知混为一谈。 基于规则的交易虽能剔除执行过程中的个人偏见，却无法取代对经济认知的需求。 AI 可以生成上百个交易信号，但若不了解关税影响或中央银行政策转向背后的驱动因素，您只是在遵循模式而非把握全局。 那并非素养，而是依赖。 我们与牛津大学的合作正是为了解决这一问题：通过传授基础经济思维，将信息转化为真正的认知。”

Michael McMahon 教授指出：“我们研究中最令人震惊的发现之一是：即使受过高等教育的人，也难以掌握影响其日常财务决策的基础经济概念。 这无关智力， 而是思维模式的问题。 本次讨论将探索弥合这一差距的实用方法，从中央银行如何更清晰地沟通，到像本研讨会这样的非正式教学干预如何显著提升经济认知与预测能力。”

关于专家组成员

David Barrett 作为 EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官，在外汇、固定收益、大宗商品和差价合约 (CFD) 领域拥有近 40 年经验。 其职业生涯涵盖 AIG、NatWest、Nomura International 和 Credit Lyonnais 的领导职务，曾提供机构交易、市场风险和金融运营方面的咨询。 作为全球金融领域备受推崇的评论专家，David 关于地缘政治风险、货币政策和市场波动的见解频现于 Reuters、Forbes、Financial News、Associated Press、Yahoo! Finance 等众多国际媒体。 他是 WERD 系列研讨会的返场嘉宾，此前曾在牛津大学讨论过“避税经济学”，体现了他在关键议题上连接实际市场专业知识与学术讨论的承诺。

Michael McMahon 是牛津大学经济系教授、圣休学院高级研究员，并担任中央银行沟通研究政策网络主任。 他此前曾任职于华威大学和英格兰银行，现任爱尔兰财政咨询委员会 (Irish Fiscal Advisory Council) 成员。 McMahon 关于宏观经济学、货币政策与中央银行沟通的研究成果发表于《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics)、《经济研究评论》(Review of Economic Studies) 等顶级期刊。

活动详情——立即注册

活动 “像经济学家一样思考：复杂时代下的金融素养与经济认知” 时间 2025 年 11 月 11 日（星期二），格林威治时间 12:00 形式 通过 Zoom 举办的免费在线研讨会 专家组成员 EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 牛津大学经济系教授 Michael McMahon 主持人 牛津大学经济系教授 Banu Demir Pakel



本次研讨会面向学生、金融专业人士、政策制定者、教育工作者、交易员、投资者以及任何希望理解经济思维的人士。 研讨会设有与两位专家的互动问答环节。

现免费开放注册，请访问：https://www.ebc.com/oxford2025， 立即预订席位。

