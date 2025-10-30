參與度是提升理財知識的關鍵：經濟合作暨發展組織國家有 66% 成人未能掌握基礎知識

英國牛津, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 與牛津大學經濟學系宣佈廣受好評的「經濟學家工作實錄」（What Economists Really Do，簡稱 WERD）網絡研討會系列最新一輯即將登場。 最新網絡研討會命名為「培養經濟學家頭腦：複雜時局中的理財知識與經濟解讀」(Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity)，定於 2025 年 11 月 11 日（星期二）中午 12:00（格林威治時間）隆重登場。

此次第三度合作延續先前探討逃稅與氣候經濟的系列講座，特別邀請牛津大學 Michael McMahon 教授、EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 擔任主講嘉賓，並由 Banu Demir Pakel 教授主持。

解構理財知識在當下的重要性

面對現今錯綜複雜的經濟環境，掌握財務原則對作出明智決定非常重要。 經濟合作暨發展組織 (OECD) 報告顯示，成員國中有 66% 成人缺乏基礎理財知識。 理財知識——包括資金管理、前瞻規劃及明智決策能力——在發達經濟體中仍普遍偏低。 最新研究顯示，即使在英國這類發達經濟體，也有 39% 成人對理財缺乏信心。 是次討論將剖析家庭及專家對經濟系統認知不同有何成因，哪些教學介入措施有效，以及央行及政策制定者如何提升溝通效率。

這場討論將引入「三 E」框架——解說 (Explanation)、參與 (Engagement)、教育 (Education)，開闢強化經濟理解的實踐道路。 透過結合 McMahon 教授的尖端研究（行為經濟學及央行溝通），與 David Barrett 服務全球市場客戶的實戰洞察分析，這場對談將貫通學術嚴謹深度與行業實踐。

David Barrett 表示：「現今理財知識的最大難題非關深奧難解， 實為得過且過。 民眾普遍認定人工智能 (AI) 及演算法已包辦思考工作。 當前市場看似無懈可擊。 儘管今年面臨無數意外震盪，市場已學會穿透雜訊， 但大多數市場參與者錯把數據存取與真實理解混為一談。 規則化交易能夠排除執行過程的人為偏見，但經濟認知的重要性仍不容忽視。 即使 AI 能產生大量交易訊號，但若未理解關稅影響或央行政策轉向的背後因素，終將淪為見樹不見林。 這並非理財知識，而是依賴。 我們與牛津的合作正是解決此癥結：引入能將資訊轉化為真知灼見的經濟思維基礎。」

Michael McMahon 教授指出：「我們研究中最引人注目的發現是，即使受過高等教育者，仍對影響日常理財決策的基礎經濟觀念掌握不足。 這無關智力高低， 而是關乎思維模式問題。 是次討論將探索填補缺口的實用方式，包括央行如何清晰溝通，以至本網絡研討會等非正式教學介入如何大幅提升經濟理解及預測能力。」

關於講者

David Barrett 任職 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁，擁有近 40 年外匯、固定收益、商品及差價合約市場經驗。 其事業橫跨 AIG、NatWest、Nomura International 及 Credit Lyonnais 領導要職，專責機構交易、市場風險及金融營運諮詢。 身為國際金融領域廣受敬重的權威領袖，David 在地緣政治風險、貨幣政策及市場震盪方面的分析常在 Reuters、Forbes、Financial News、Associated Press、Yahoo! Finance 等眾多國際媒體引用。 他再度獲邀為 WERD 講座講者，此前曾在牛津大學討論「逃稅經濟學」(The Economics of Tax Evasion)，展現其貫通實戰市場專業知識與關鍵議題學術對話的承諾。

Michael McMahon 教授現任牛津大學 (University of Oxford) 經濟學系教授、聖休學院資深研究員，兼央行溝通研究政策網絡總監。 他曾任職華威大學 (Warwick University) 及 Bank of England，現為 Irish Fiscal Advisory Council 成員。 他在宏觀經濟、貨幣政策及央行溝通領域的研究成果，曾載於《經濟學季刊》(Quarterly Journal of Economics)、《經濟研究回顧》(Review of Economic Studies) 等權威期刊。

活動詳情——立即登記

主題 培養經濟學家頭腦：複雜時局中的理財知識與經濟解讀 時間 2025 年 11 月 11 日（星期二）中午 12:00（格林威治時間） 形式 Zoom 免費網絡研討會 講者 EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 牛津大學經濟學系 Michael McMahon 教授 主持 牛津大學經濟學系 Banu Demir Pakel 教授



是次網絡研討會專為學生、金融專業人士、政策制定者、教育工作者、交易員、投資者及所有追求經濟思維認知的人士而設。 網絡研討會設有與兩位講者的互動問答環節。

現已開放免費登記：https://www.ebc.com/oxford2025。 立即預約。

