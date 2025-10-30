Colombia lanza un programa nacional de monitoreo de incendios forestales utilizando tecnología satelital de OroraTech

FOR IMMEDIATE RELEASE

Colombia es el primer país de América Latina en adoptar un sistema nacional de monitoreo de incendios forestales por satélite, protegiendo así a las comunidades y los ecosistemas a través de una alianza público-privada.

Bogotá, Colombia - 30 de octubre de 2025 - Colombia se ha convertido en el primer país de América Latina en fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de la implementación de un programa nacional de detección de incendios forestales por satélite gracias a una nueva alianza entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y OroraTech, líder mundial en inteligencia sobre incendios forestales, a través de su representante local GeoSpatial.

El acuerdo marca el inicio de un programa piloto nacional que implementa la plataforma Wildfire Solution, WFS, de OroraTech, que utiliza imágenes térmicas por satélite y análisis basados en inteligencia artificial para detectar y monitorear incendios forestales casi en tiempo real. Al ofrecer una vigilancia continua de la actividad de los incendios forestales en todo el territorio colombiano, el programa está diseñado para proteger ecosistemas críticos, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y reducir el riesgo para las comunidades amenazadas por el fuego.

Con esta asociación, Colombia fortalece sus capacidades de conocimiento del riesgo mediante la inversión en una moderna infraestructura de detección y monitoreo de incendios forestales, que contribuirá a proteger a nuestra población, el medio ambiente y la biodiversidad», afirmó Ana Milena Prada, Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD. «Este sistema potencia la labor de las instituciones al facilitar la identificación temprana de amenazas y una respuesta más oportuna, incluso en las zonas más apartadas del territorio nacional».

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, con casi la mitad de su superficie terrestre situada dentro de la selva amazónica. La detección temprana de incendios forestales es vital para preservar las especies en peligro de extinción, los bosques nativos y el patrimonio natural del país. WFS servirá como una plataforma nacional centralizada, proporcionando alertas procesables a los servicios de emergencia, guardabosques y agencias gubernamentales.

Más de 700 miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con personal de entidades territoriales y locales, han recibido formación para utilizar la plataforma. En mayo de 2025, el equipo de soporte y acompañamiento a clientes de OroraTech realizó capacitaciones presenciales en Bogotá, ofreciendo estudios de casos en tiempo real y flujos de trabajo adaptados a las condiciones de los incendios forestales en Colombia. Adicionalmente, la UNGRD ha realizado más de 15 capacitaciones virtuales y presenciales en los territorios con el fin de instaurar capacidades en el manejo y operación de la plataforma WFS.

«Estamos protegiendo la selva amazónica para el futuro de formas que eran imposibles antes de implementar nuestra tecnología», afirmó Martin Langer, director ejecutivo y director de tecnología de OroraTech. «Estamos acompañando y brindando soporte técnico y tecnológico a la UNGRD para desplegar nuestras capacidades en todo el país, lo que supone un hito para la gestión de incendios forestales en América Latina».

La plataforma WFS integra datos térmicos de más de 30 satélites privados y públicos. Emite alertas de baja latencia y mapea los incendios a medida que surgen, ofreciendo una imagen compartida en tiempo real de la actividad de los incendios. Esta coordinación mejorada permite a los equipos de emergencia priorizar las amenazas, minimizar las falsas alarmas y responder de manera más eficaz en todas las regiones.

A través de este programa, Colombia refuerza su estrategia de monitoreo y defensa contra los incendios forestales al tiempo que avanza en su liderazgo en materia de protección medioambiental. Al aprovechar la inteligencia espacial, el país está estableciendo un nuevo estándar en América Latina para la preservación de la biodiversidad y la respuesta ante desastres.

Acerca de OroraTech

OroraTech es una empresa global de inteligencia como servicio que aprovecha los datos térmicos para lograr una Tierra sostenible. Su plataforma WFS, Wildfire Solution, se basa en datos térmicos de alta resolución procedentes de su sistema satelital propio y público, que proporciona información sobre la situación en tiempo real y alertas de riesgo. El sistema detecta incendios de cualquier magnitud, tanto de día como de noche, lo que permite una respuesta temprana y una mayor resiliencia climática. Fundada en 2018, OroraTech tiene su sede en Múnich, Alemania, y opera en los cinco continentes, con representantes locales como GeoSpatial, en Colombia y Centroamérica

Acerca de la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la agencia nacional de gestión del riesgo de desastres de Colombia, responsable de planificar, coordinar y ejecutar la política de Gestión del Riesgo a través de acciones de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres.

