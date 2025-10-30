KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.10.2025 KLO 17.00
Kalmarin taloudelliset tiedotteet vuonna 2026
Kalmar Oyj julkaisee vuonna 2026 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
- Tilinpäätöstiedote 2025 perjantaina 13.2.2026
- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2026 tiistaina 5.5.2026
- Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 keskiviikkona 22.7.2026
- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2026 torstaina 29.10.2026
Kalmarin vuoden 2025 tilinpäätös ja vuosikertomus ovat saatavilla viikolla 9 osoitteessa www.kalmar.fi.
Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi tiistaina 31.3.2026. Kalmarin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
Kalmar lyhyesti
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi