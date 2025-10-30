KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.10.2025 KLO 17.00



Kalmarin taloudelliset tiedotteet vuonna 2026



Kalmar Oyj julkaisee vuonna 2026 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote 2025 perjantaina 13.2.2026

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2026 tiistaina 5.5.2026

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 keskiviikkona 22.7.2026

Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2026 torstaina 29.10.2026