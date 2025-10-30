Teade Northern Horizon Capital ASi aktsiate müügilepingu tehingu lõpule viimisest

Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi valitseja, teatab, et 30. oktoobril 2025 andis senine ainuaktsionär Northern Horizon A/S (registreeritud Taanis, registrikoodiga 27599397) üle Eesti litsentsiga fondivalitseja omandiõiguse Antanas Anskaitisele, Antanas Danysele ja Tomas Milašauskasele.



Antud teade järgneb 21. augusti 2025 teatele, mil Northern Horizon Capital AS (alternatiivfondivalitseja) teatas aktsiate müügilepingu sõlmimisest erainvesteeringute ettevõtte Grinvest partneritega, ning 29. oktoobri 2025 teatele, mil valitseja kinnitas, et ostjad on saanud tehinguks regulaatori heakskiidu.

Northern Horizon A/S grupi tegevjuht Christoffer Abramson kommenteeris: „Meil on hea meel, et aktsiate müük on nüüd lõpule viidud. See võimaldab meil keskenduda täielikult kasvavatele hooldekodude fondidele, tugevdades Northern Horizoni positsiooni juhtiva sotsiaalse infrastruktuuri investeerimise spetsialistina Põhjamaades. Usume Grinvesti võimekusse avada Baltic Horizon Fondi tuleviku potentsiaal, arvestades nende kogemusi ja senist edukat tegevust Balti kinnisvaraturul. Sooviksin tänada kõiki töötajaid, kes jätkavad Baltic Horizon Fondi teenindamist, nende pühendumuse ja töö eest Northern Horizonis.”

„Fondi suurima osaniku ja Baltic Horizoni juhtimise suunajana tunnistame oma ainulaadset vastutust kõigi asjaosaliste ees. Meie esmane fookus on strateegia arendamine, mille eesmärk on tõsta Fondi portfelli operatiivset konkurentsivõimet ja tugevdada selle finantsstruktuuri,” kommenteeris Antanas Anskaitis uute omanike nimel. „Oleme täielikult pühendunud õigeaegsele ja läbipaistvale kommunikatsioonile ning tegutsemisele kõigi osanike ühistes huvides.”

Seoses käesoleva omandistruktuuri muutusega rakendatakse viivitamata järgmised muudatused juhtorganite koosseisus ning riskijuhtimise ja vastavuskontrolli funktsioonides:

Tehingu lõpuleviimisel astusid Lars Ohnemus, Nerijus Zebrauskas ja Daiva Liubomirskienė tagasi Fondivalitseja nõukogust.

Fondivalitseja nõukogu koosseisu hakkavad kuuluma Antanas Anskaitis, Antanas Danys ja Tomas Milašauskas.

Tehingu lõpuleviimisel astusid Aušra Stankevičienė ja Jūratė Gaspariūnienė tagasi Fondivalitseja juhatusest.

Fondivalitseja juhatusse hakkavad kuuluma Tarmo Karotam ja Gerda Bliuvienė.

Antanas Anskaitis lahkub Baltic Horizon Fondi nõukogust.

Piret Jõhvik nimetatakse vastavus- ja riskikontrolli juhiks ning ta asub täiskohaga tööle Fondivalitseja juures.

Fondivalitseja on otsustanud algatada ärinime muutmise Baltic Horizon Capital ASiks, sõltuvalt nime kättesaadavusest ja registreerimisest Eesti äriregistris. Uuendatud juhtkond annab turule täiendavat teavet Fondi strateegiliste suundade ja prioriteetide kohta pärast 2025. aasta III kvartali tulemuste avaldamist.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Christoffer Abramson

Northern Horizon A/S grupi tegevjuht

E-post: christoffer.abramson@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Grinvest’i kontakt:

Antanas Anskaitis

E-post: antanas.anskaitis@grinvest.sg

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Grinvest on erainvesteerimisettevõte, mille huvid on seotud ärikinnisvara, transpordi ja infrastruktuuri valdkondadega.

