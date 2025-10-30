Elis : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 en hausse de +5,3%

Été porteur en Hôtellerie-Restauration, activité robuste sur les autres marchés

Confirmation des objectifs financiers 2025

Le Groupe poursuit sa croissance et confirme la résilience de son modèle dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes économiques et politiques en Europe

Croissance organique du chiffre d’affaires de +4,2% au 3 ème trimestre, soutenue par une activité estivale solide dans l’Hôtellerie-Restauration en France et en Europe du Sud

trimestre, soutenue par une activité estivale solide dans l’Hôtellerie-Restauration en France et en Europe du Sud Dynamique commerciale toujours bien orientée dans la majorité des pays, notamment sur le marché des vêtements professionnels

Bonne performance en Amérique latine, portée par la poursuite du développement de l’externalisation et par des ajustements tarifaires liés à l’inflation du coût de la main-d’œuvre

Grande diversification de notre portefeuille de clients qui permet d’atténuer l’impact d’un léger ralentissement d’activité observé dans certains secteurs en Europe

Poursuite de la stratégie de petites acquisitions ciblées : contribution de +1,7% à la croissance du chiffre d’affaires publié du 3 ème trimestre ; processus d’intégrations se déroulant conformément au plan

trimestre ; processus d’intégrations se déroulant conformément au plan D’autres acquisitions de taille comparable sont actuellement à l’étude

Effet change : -0,5% sur le chiffre d’affaires publié du 3ème trimestre





Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à +4%, intégrant un effet calendaire négatif d’environ -0,3% sur l’année

Marge d’EBITDA ajusté, marge d’EBIT ajusté, résultat net courant par action (sur une base diluée) et free cash-flow attendus en légère croissance par rapport à 2024

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2025, en lien avec la politique d’allocation du capital du Groupe annoncée en mars 2025

Programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros : environ 130 millions d’euros déjà rachetés ; finalisation prévue d’ici la fin de l’année

Saint-Cloud, le 30 octobre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, publie ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025. Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au troisième trimestre, Elis continue de progresser dans un contexte de fortes incertitudes économiques et politiques, en particulier en Europe.

La hausse de plus de 5 % de notre chiffre d’affaires reflète la vitalité de nos marchés, avec un été solide dans l’Hôtellerie-Restauration et une demande soutenue sur le segment du vêtement professionnel.

En Amérique latine, la poursuite du développement de l’externalisation et les ajustements tarifaires liés à l’inflation du coût de la main-d’œuvre contribuent à une performance remarquable.

La grande diversité de nos clients et de nos zones d’activité atténue les effets du ralentissement constaté dans certains secteurs européens.

Parallèlement, nous poursuivons activement notre stratégie d’acquisitions ciblées, avec plusieurs projets en cours d’étude.

Cette dynamique, associée à notre modèle d’affaires circulaire et performant, nous permet de confirmer nos objectifs financiers 2025.

La résilience démontrée par Elis face aux crises récentes, la robustesse de son modèle opérationnel, ainsi que son ancrage dans les principes de l’économie circulaire constituent autant d’atouts pour renforcer son leadership sur l’ensemble de ses marchés. »

I. Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2025





Dans l’ensemble des tableaux chiffrés, « Autres » inclut les Entités Manufacturières, les Holdings et l’Asie ; les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires publié

En millions d’euros 2025 2024 Var.

S1 T3 9M S1 T3 9M S1 T3 9M



















France 683,8 373,1 1 056,8 663,2 357,9 1 021,1 +3,1% +4,2% +3,5% Europe centrale 605,5 313,2 918,7 556,8 291,3 848,1 +8,8% +7,5% +8,3% Scandin. & Eur. de l’Est 317,4 156,0 473,4 309,4 150,8 460,2 +2,6% +3,5% +2,9% Royaume-Uni & Irlande 286,9 152,4 439,3 275,9 150,7 426,6 +4,0% +1,1% +3,0% Amérique latine 218,6 117,5 336,1 232,3 113,0 345,3 -5,9% +3,9% -2,7% Europe du Sud 214,1 127,7 341,7 195,5 113,4 308,9 +9,5% +12,6% +10,6% Autres 16,8 8,3 25,1 13,5 7,9 21,4 +24,3% +4,8% +17,1% Total 2 343,1 1 248,0 3 591,1 2 246,7 1 184,9 3 431,6 +4,3% +5,3% +4,6%

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 3ème trimestre 2025

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 373,1 357,9 +4,2% - - +4,2% Europe centrale 313,2 291,3 +2,7% +4,6% +0,2% +7,5% Scandin. & Eur. de l’Est 156,0 150,8 +2,3% - +1,2% +3,5% Royaume-Uni & Irlande 152,4 150,7 +3,0% - -1,9% +1,1% Amérique latine 117,5 113,0 +8,8% - -4,9% +3,9% Europe du Sud 127,7 113,4 +6,9% +5,7% - +12,6% Autres 8,3 7,9 +5,9% - -1,1% +4,8% Total 1 248,0 1 184,9 +4,2% +1,7% -0,5% +5,3%

Croissance organique du chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2025



T1 2025 T2 2025 T3 2025 9 mois 2025 France +1,9% +4,2% +4,2% +3,5% Europe centrale +1,9% +3,4% +2,7% +2,7% Scandinavie & Eur. de l’Est +1,2% +2,1% +2,3% +1,8% Royaume-Uni & Irlande +2,3% +3,3% +3,0% +2,9% Amérique latine +6,5% +8,0% +8,8% +7,8% Europe du Sud +4,7% +7,5% +6,9% +6,5% Autres -2,7% +8,8% +5,9% +4,3% Total +2,5% +4,3% +4,2% +3,7%

France

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est en croissance de +4,2% (intégralement organique). L’Hôtellerie-Restauration a bénéficié d’une base comparable favorable et l’activité estivale a été particulièrement bien orientée. La dynamique commerciale est restée satisfaisante en linge plat et en vêtements professionnels, malgré la hausse du nombre de défaillances d’entreprises et un contexte politique pesant sur l’économie.

Europe centrale

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +7,5% au 3ème trimestre (+2,7% en organique). La dynamique commerciale est restée bonne et le Groupe a continué d’enregistrer de nouvelles signatures de contrats dans l’ensemble de ses métiers. La Pologne et la Belgique sont particulièrement bien orientées et affichent une croissance organique supérieure à 7%. L’activité est restée dynamique aux Pays-Bas mais a ralenti assez nettement en Allemagne. Les récentes acquisitions dans la région contribuent pour +4,6% à la croissance trimestrielle du chiffre d’affaires.

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +3,5% au 3ème trimestre (+2,3% en organique) avec un effet change de +1,2%. La croissance organique est portée par la dynamique d’externalisation en vêtements professionnels, notamment en Norvège, en Finlande et dans les pays baltes. Au Danemark, les quelques pertes de clients enregistrées sur les derniers trimestres continuent de peser sur la croissance.

Royaume-Uni & Irlande

Le chiffre d’affaires de la région affiche une croissance organique de +3,0% au 3ème trimestre, tirée par le dynamisme commercial en linge plat et par un effet prix favorable. L’activité estivale a été satisfaisante en Hôtellerie-Restauration. Le chiffre d’affaires publié est de +1,1% avec un effet de change de -1,9%.

Amérique latine

Le chiffre d’affaires de la région progresse de +3,9% au 3ème trimestre (+8,8% en organique, avec un effet change de -4,9%). Le contexte économique dans la région reste beaucoup plus favorable qu’en Europe. Le développement de l’externalisation se poursuit, générant de nouvelles opportunités commerciales ; le Groupe continue de signer de nouveaux contrats, notamment en linge plat, à l’image d’un contrat significatif dans le secteur de la Santé au Mexique. De plus, l’effet prix est important dans la région, en lien avec l’inflation du coût de la main d’œuvre.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +12,6% au 3ème trimestre (+6,9% en organique), porté par une bonne activité en Hôtellerie-Restauration et la poursuite de l’externalisation en vêtements professionnels. De plus, les récentes acquisitions dans la région contribuent pour +5,7% à la croissance du trimestre.

Autres

La catégorie « autres » regroupe les entités manufacturières (qui comprennent le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français, et le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (incluant la Malaisie et Singapour).

II. Autres informations

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie





III. Prochains évènements

Chiffre d’affaires annuel 2025 : 29 janvier 2026 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 11 mars 2026 (avant bourse)

