Communiqué de presse

30 octobre 2025

Information sur la date de la prochaine Assemblée générale des actionnaires de Renault S.A.

Boulogne-Billancourt, 30 octobre 2025 – Renault S.A. informe ses actionnaires que la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires est prévue le jeudi 30 avril 2026.

Cette date sera confirmée par le Conseil d’administration de la Société qui, en février 2026, convoquera cette Assemblée générale.

Le calendrier complet des prochaines publications financières de la Société est disponible sur son site Internet : https://www.renaultgroup.com/.

RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

+33 6 07 88 83 05

florent.chaix@renault.com











RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS





Valérie Gillot

+33 6 83 92 92 96 valerie.gillot@renault.com Rié Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

