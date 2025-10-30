Paris (France), le 30 octobre 2025

Résultats du 3ème trimestre 2025

Performance solide soutenant la génération de Cash-flow net

Chiffre d’affaires des activités de 313 M$ au T3 2025, en hausse de +27 % sur un an, avec une contribution positive de l’ensemble des activités





EBITDA ajusté des activités de 167 M$ au T3 2025, en progression de +70 % sur un an, soit une marge de

53 % (contre 40 % au T3 2024), porté par la forte contribution d’Earth Data et la rentabilité solide de Geoscience





53 % (contre 40 % au T3 2024), porté par la forte contribution d’Earth Data et la rentabilité solide de Geoscience Cash-flow net de 53 M$ sur le trimestre, portant le cumul à fin septembre à 62 M$





Gestion active de la dette avec des rachats partiels d’obligations début octobre (25 M$ sur la tranche en USD et 23 M$ sur la tranche en EUR)





Objectif annuel de Cash-flow net de 100 M$ confirmé





Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : « Viridien a réalisé un excellent troisième trimestre, contribuant à une génération robuste de Cash-flow net. Notre concentration principalement sur des projets offshores majeurs et notre collaboration étroite avec les principales compagnies énergétiques continuent de soutenir notre performance. Plus que jamais, Viridien propose des solutions uniques et à forte valeur ajoutée pour l’exploration et la production, faisant de nous un partenaire stratégique, moins exposé aux fluctuations du marché. Avec un Cash-flow net de 62 millions de dollars à fin septembre, nous abordons avec confiance notre objectif annuel de 100 millions de dollars, et avons engagé environ 50 millions de dollars de rachats obligataires. »

(en millions de $)1 T3 2025 T3 2024 Var. (%) 9M 2025 9M 2024 Var. (%) Données des activités Chiffre d’affaires 313 246 +27% 888 778 +14% EBITDAs ajusté 167 98 +70% 417 298 +40% Données IFRS Chiffre d’affaires 266 219 +22% 758 785 -3% EBITDAs 120 71 +70% 287 301 -5% Résultat d’exploitation 77 23 +236% 149 95 +57% Résultat net 41 -10 n.a. 19 22 -10% Cash-flow net 53 10 +426% 62 34 +83% Dette nette (incl. IFRS16) 977 1 003 -3% 977 1 003 -3%

POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ2

Data, Digital and Energy Transition (DDE)

Chiffre d’affaires des activités de 244 M$ au T3 2025, en hausse de +31 % sur un an, porté par des après-ventes solides chez Earth Data.

Geoscience (GEO)

Chiffre d’affaires de 108 M$ (+5%)

L’activité reste soutenue, tirée par d’importants projets OBN au large du Brésil et dans le golfe du Mexique, avec également une bonne dynamique au Moyen-Orient

Earth Data (EDA)

Chiffre d’affaires de 136 M$ (+63%), porté par un fort appétit du marché pour des données de haute qualité et par les opérations de fusions-acquisitions récentes

Avancement significatif du projet Megabar Extension Phase 1 au Brésil. Les capex EDA dans leur ensemble diminuent, grâce à une proportion accrue de projets développés en partenariat

EBITDAs ajusté des activités de 167 M$, en hausse de +70 % sur un an. Marge portée à 70 %, contre 58 % au T3 2024, reflétant l’impact très favorable des après-ventes d’EDA. EDA Cash EBITDA de 73 M$, contre -13 M$ au T3 2024.

Sensing and Monitoring (SMO)

Chiffre d’affaires des activités de 69 M$ au T3 2025, en hausse de +16 % sur un an. L’activité reste largement portée par le segment terrestre, avec un mélange de projets phares à grande échelle en cours en Amérique du Nord, et de projets de taille moyenne à réduite en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Asie, assurant la résilience du business.

EBITDAs ajusté des activités de 4 M$, contre 1 M$ au T3 2024. La rentabilité a bénéficié d’un niveau d’activité plus élevé et d’une structure de coûts réduite à la suite du plan de restructuration. À noter que l’effet défavorable du change, lié à la dépréciation du dollar américain, a pénalisé la performance d’environ 3 M$, la majorité de la base de coûts de SMO étant libellée en euros.

Résultat opérationnel des activités de -2 M$, contre -7 M$ au T3 2024. À taux de change constant par rapport à l’an dernier, le résultat opérationnel aurait atteint 1 M$, en ligne avec l’objectif du plan de restructuration mené ces derniers 24 mois et visant à ramener le seuil de rentabilité de SMO à un niveau d’activité d’environ 270 M$ de chiffre d’affaires annuel.

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS3

Compte de résultat

Le chiffre d’affaires consolidé IFRS du troisième trimestre 2025 s’élève à 266 M$, en hausse de +22 % sur un an. L’EBITDA IFRS ressort à 120 M$, en progression de +70 %.

Le résultat net IFRS atteint 41 M$, contre -10 M$ au T3 2024, après prise en compte notamment de -43 M$ liés aux loyers et aux amortissements, de -27 M$ de coût de l’endettement financier net, et de -9 M$ d’impôts.

(en millions de $) T3 2025 T3 2024 Var. (%) 9M 2025 9M 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,16 1,09 +7% 1,11 1,09 +2% Chiffre d'affaires 266 219 +22% 758 785 -3% EBITDAs 120 71 +70% 287 301 -5% Résultat d'exploitation 77 23 +236% 149 95 +57% Sociétés mises en équivalence 0 1 n.s. -1 1 n.a. Coût de l'endettement financier net -27 -24 +12% -79 -74 +8% Autres produits financiers (charges) -1 0 n.a. -35 -1 n.s. Impôts -9 -9 +4% -16 -14 +15% Résultat net des activités poursuivies 41 -9 n.a. 17 7 +145% Résultat net des activités abandonnées 1 -1 n.a. 3 15 -83% Résultat net de l'ensemble consolidé 41 -10 n.a. 19 22 -10%

Cash-flow et Dette nette

Cash-flow net de 53 M$ généré au T3 2025, portant le cumul à fin septembre à 62 M$. Cette performance est portée par l’EBITDAs des activités et une discipline stricte sur les investissements, tandis que l’évolution du besoin en fonds de roulement continue de peser sur la génération de trésorerie. En particulier, le Groupe poursuit activement ses efforts de recouvrement des créances en retard auprès de la compagnie pétrolière nationale mexicaine, PEMEX.

(en millions de $) T3 2025 T3 2024 Var. (%) 9M 2025 9M 2024 Var. (%) EBITDAs des activités 167 98 +70% 417 294 +42% Charge (produit) d'impôt décaissée -6 2 n.a. -14 -10 +39% Variation du BFR et provisions -36 22 n.a. -82 18 n.a. Autres flux de trésorerie 0 0 n.a. -1 0 n.a. Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 125 122 +3% 320 302 +6% Investissements totaux -54 -90 -40% -173 -205 -16% Acquisitions et cessions d’actifs 1 0 n.s. 2 1 +206% Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement -53 -90 -41% -171 -204 -16% Charge d'intérêts payées -1 1 n.a. -41 -42 -2% Paiement au titre des contrats de location -18 -16 +12% -44 -43 +2% Autres activités de financement 0 0 n.s. -1 -1 +13% Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -19 -15 +28% -86 -86 +0% Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées -1 -7 -93% -1 22 n.a. Cash-flow net 53 10 +426% 62 34 +83% Frais liés au refinancement (commissions + prime de rachat) 0 0 n.a. -42 0 n.a. Remboursement et émission de dette 9 -12 n.a. -104 -12 x9 Effet de change et autres éléments 3 3 +3% 8 -8 n.a. Variation nette de la trésorerie 65 2 x36 -75 15 n.a.

Viridien poursuit une gestion active de son bilan, conformément à ses engagements de réduire la dette du Groupe et d’optimiser ses coûts de financement. Dans ce cadre :

En juillet 2025, le Groupe a obtenu deux prêts non garantis de 5 M€ chacun auprès de Bpifrance, la banque publique d’investissement française. Ces prêts, d’une maturité de quatre ans, portent un taux d’intérêt annuel attractif d’environ 4,6 %, soit près de la moitié du coût de la dette existante ;

Début octobre 2025, le Groupe a procédé, comme autorisé par sa documentation obligataire, à un rachat partiel de ses obligations à un prix de 103, en utilisant sa trésorerie disponible pour racheter 25 M$ de la tranche libellée en USD et 20 M€ (soit 23 M$) de la tranche libellée en EUR. Cette opération permettra de réaliser une économie annuelle d’intérêts d’environ 4,5 M$.

Ces deux initiatives renforceront la génération future de Cash-flow net du Groupe et soutiendront la poursuite de sa trajectoire de désendettement. À fin septembre 2025, Viridien dispose d’une solide position de liquidité, comprenant notamment une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 M$4.

(en millions de $) Sept. 30, 2025 Déc. 31, 2024 Var. (%) Sept. 30, 2024 Var. (%) Liquidité 327 392 -17% 442 -26% Trésorerie 227 302 -25% 342 -34% RCF non tiré 100 90 +11% 100 0% Dette Brute 1 204 1 223 -2% 1 345 -10% Emprunts obligataires 9885 1 049 -6% 1 143 -14% Autres emprunts 42 31 +35% 31 +34% Intérêts courus 48 18 +160% 43 +11% Dettes locatives 126 125 +1% 127 -1% Dette Nette 977 921 +6% 1 003 -3%

PERSPECTIVES

Les prix du pétrole demeurent volatils, et des fluctuations à court terme, en cas de repli temporaire, pourraient entraîner certains arbitrages ou reports d’investissements des compagnies pétrolières. Cependant, les activités d’exploration et de sismique devraient rester résilientes, les éventuelles réductions de dépenses affectant plutôt d’autres maillons de la chaîne de valeur.

Les fondamentaux structurels de l’exploration et de la sismique demeurent en effet favorables. Les compagnies pétrolières prennent de plus en plus acte des risques pesant sur la durabilité de leur production, dans un contexte de déclin accéléré des champs existants et de nécessité de sécuriser l’approvisionnement en ressources à long terme.

Fort de sa proposition de valeur différenciante, de sa vaste bibliothèque de données de haute qualité, de son historique de performance solide et d’un carnet de commandes robuste, Viridien aborde l’avenir avec confiance quant à sa capacité à maintenir une forte génération de trésorerie et à poursuivre sa trajectoire de désendettement, en commençant par l’atteinte de son objectif de 100 millions de dollars de Cash-flow net en 2025.

***



Informations sur la conférence téléphonique du T3 2025



Le communiqué de presse et la présentation seront mis en ligne sur le site www.viridiengroup.com à 17h45

(heure française).

Une conférence téléphonique en langue anglaise est prévue à 18h00 (heure française) ce jour.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code PIN. Les participants peuvent également assister au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera également disponible, pour une durée de 12 mois, sur le site Internet de la Société : www.viridiengroup.com.

État d’avancement des travaux des commissaires aux comptes

Le Conseil d’administration s’est réuni le 30 octobre 2025 et a arrêté les états financiers consolidés au

30 septembre 2025. Il est précisé que les données et informations publiées dans le présent communiqué n’ont pas été auditées ni soumises à un examen limité par les commissaires aux comptes de Viridien.

Prochaines informations financières

Résultats annuels 2025 : 26 février 2026 (après bourse)

À propos de Viridien



Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Avertissement



Certaines informations figurant dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions et hypothèses actuelles, incluant, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement dans lequel opère Viridien. Elles impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus susceptibles de conduire à des résultats, performances ou événements sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux décrits ou identifiés au Chapitre 2 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel daté du 6 mars 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 25-0075, et disponible sur le site internet du Groupe (www.viridiengroup.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières, ni une invitation ou incitation à investir en France, aux États-Unis, ou dans tout autre territoire.

Contact investisseurs

VP Investor Relations and Corporate Finance

Alexandre Leroy

alexandre.leroy@viridiengroup.com

+33 6 85 18 44 31

ANNEXES

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et n’ont fait l’objet d’aucun examen.

Chiffres clés du Compte de résultat des activités

(en millions de $) T3 2025 T3 2024 Var. (%) 9M 2025 9M 2024 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,16 1,09 +7% 1,11 1,09 +2% Chiffre d’affaires des activités 313 246 +27% 888 778 +14% DDE 244 187 +31% 639 548 +17% Geoscience 108 103 +5% 334 296 +13% Earth Data 136 83 +63% 306 252 +21% SMO 69 59 +16% 249 230 +8% Terrestre 31 28 +9% 139 102 +36% Marine 21 13 +65% 67 88 -24% Autres 17 18 -6% 43 40 +8% EBITDAs des activités 167 98 +70% 417 294 +42% EBITDAs ajusté des activités 167 98 +70% 417 298 +40% DDE 170 108 +58% 408 307 +33% SMO 4 1 +466% 30 17 +78% Corporate et autres -7 -10 -29% -22 -26 -16% Résultat d’exploitation des activités 93 27 +246% 179 80 +124% Résultat d’exploitation ajusté des activités 93 27 +245% 179 84 +113% DDE 103 44 +137% 190 117 +62% SMO -2 -7 -70% 13 -7 n.a. Corporate et autres -8 -10 -13% -24 -27 -10% EDA Cash EBITDA 73 -13 n.a. 112 31 +260%

Autres indicateurs clés

(en millions de $) T3 2025 T3 2024 Var. (%) 9M 2025 9M 2024 Var. (%) Carnet de commandes Geoscience 290 245 +19% 290 245 +19% Investissement totaux 54 90 -40% 173 205 -16% Valeur nette comptable

de la bibliothèque d’Earth Data 534 499 +7% 534 499 +7%

Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :

Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.





Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement. EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.







L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement. EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.

EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limité à l’activité EDA.





Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés intermédiaires condensés

Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 156. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le golfe du Mexique et en Norvège.

(en millions de $)





T3 2025 9M 2025 Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Chiffre d’affaires 313 -46 266 888 -130 758 EBITDAs 167 -46 120 417 -130 287 Ajustements 0 0 EBITDAs ajusté 167 -46 120 417 -130 287

État consolidé intérimaire du résultat

(en millions de $, sauf pour les données par action) 9M 2025 9M 2024 Chiffre d’affaires total 758,1 784,8 Autres produits des activités ordinaires 0,2 0,1 Total produits des activités ordinaires 758,2 784,9 Coût des ventes (520,8) (587,1) Marge brute 237,4 197,8 Coûts nets de recherche et développement (9,1) (15,2) Frais commerciaux (25,6) (28,6) Frais généraux et administratifs (54,9) (55,9) Autres produits (charges) net 0,9 (3,6) Résultat d’exploitation 148,7 94,6 Coût de l’endettement financier brut (83,5) (82,3) Produits financiers sur la trésorerie 4,0 8,7 Coût de l’endettement financier net (79,5) (73,6) Autres produits financiers (charges) (34,9) (0,9) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 34,3 20,1 Impôts (16,3) (14,2) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence 18,0 6,0 Résultat des sociétés mises en équivalence (1,1) 0,9 Résultat net des activités poursuivies 16,8 6,9 Résultat net des activités abandonnées 2,5 14,7 Résultat net de l’ensemble consolidé 19,3 21,6 Attribué aux : Actionnaires de la société mère 18,5 21,2 Participations ne donnant pas le contrôle 0,8 0,4 Résultat net par action Base 2,59 2,97 Dilué 2,57 2,95 Résultat net par action des activités poursuivies Base 2,23 0,91 Dilué 2,22 0,91 Résultat net par action des activités abandonnées Base 0,35 2,06 Dilué 0,35 2,05

État consolidé intérimaire de la situation financière

(en millions de $) Sept. 30, 2025 Déc. 31, 2024 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 226,6 301,7 Clients et comptes rattachés, nets 328,5 339,9 Stocks et travaux en cours, nets 162,1 163,3 Créances d’impôt 13,9 22,9 Autres actifs courants, nets 70,5 74,0 Actifs détenus en vue de la vente, nets 28,6 24,5 Total actif courant 830,1 926,2 Impôts différés actif 39,8 43,6 Autre actifs non courants, net 8,9 8,9 Participations et autres immobilisations financières, nettes 29,8 25,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 0,0 1,1 Immobilisations corporelles, nettes 218,5 220,6 Immobilisations incorporelles, nettes 614,3 535,4 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 092,0 1 082,8 Total actif non courant 2 003,4 1 918,1 TOTAL ACTIF 2 833,5 2 844,3 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 104,6 56,9 Fournisseurs et comptes rattachés 52,7 120,9 Dettes sociales 91,6 84,5 Impôts sur les bénéfices à payer 9,1 20,4 Acomptes clients 13,5 19,2 Provisions – part court terme 14,4 19,7 Autres passifs financiers courants 0,0 0,5 Autres passifs courants 286,4 182,5 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 1,7 2,4 Total passif courant 574,0 507,0 Impôts différés passif 10,8 18,4 Provisions – part long terme 34,7 28,8 Dettes financières – part long terme 1 099,3 1 165,6 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 2,2 1,7 Total dettes et provisions non courantes 1 146,9 1 214,5 Actions ordinaires : 11 199 944 actions autorisées et 7 180 449 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 30 septembre 2025 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,7 118,7 Réserves 1 056,2 1 036,5 Autres réserves (0,8) 55,2 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,7) (1,1) Ecarts de conversion (86,4) (113,3) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 074,7 1 084,7 Participations ne donnant pas le contrôle 37,9 38,1 Total capitaux propres 1 112,7 1 122,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 833,5 2 844,3

État consolidé intérimaire des flux de trésorerie

(en millions de $) 9M 2025 9M 2024 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 19,3 21,6 Moins : Résultat net des activités abandonnées (2,5) (14,7) Résultat net des activités poursuivies 16,8 6,9 Amortissements et dépréciations 64,3 71,8 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 83,2 144,0 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (12,1) (11,6) Augmentation (diminution) des provisions (5,5) 0,2 Coûts des paiements en actions 3,3 2,2 Plus ou moins-values de cessions d’actif (1,3) 0,1 Résultat des sociétés mises en équivalence 1,1 (0,9) Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 30,3 (2,5) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 180,2 210,2 Moins : coût de la dette financière 79,5 73,6 Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) 16,3 14,2 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 276,0 297,9 Impôt décaissé (14,0) (10,0) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 261,9 287,9 Variation du besoin en fonds de roulement 58,1 10,0 - Variation des clients et comptes rattachés 122,5 (2,3) - Variation des stocks et travaux en cours 16,7 7,0 - Variation des autres actifs circulants (2,4) 14,9 - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (64,9) 10,6 - Variation des autres passifs circulants (12,8) (20,2) - Variation des éléments financiers courants (0,9) 0,0 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 320,1 297,8 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (26,7) (24,3) Investissements dans les études Earth Data, net (146,0) (180,1) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1,0 1,1 Valeurs de cession d’activités et de vente d’actifs financiers 1,0 0,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,0 0,5 Variation des prêts et avances donnés/reçus (0,0) 0,0 Variation des autres actifs financiers non courants 4,1 (2,1) Flux de trésorerie affectés aux investissements (166,6) (205,0)





FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1 075,8) (12,2) Nouveaux emprunts 955,6 0,1 Prime de remboursement anticipé (21,9) 0,0 Frais de transaction liés au refinancement payés (3,7) 0,0 Paiement au titre des contrats de location (44,1) (43,4) Charges d’intérêt payées (41,4) (42,2) Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère 0,0 0,0 - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (1,4) (3,8) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (232,8) (101,6) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 4,4 1,1 Variation de trésorerie des activités abandonnées (0,2) 22,4 Variation de trésorerie (75,1) 14,7 Trésorerie à l'ouverture 301,7 327,0 Trésorerie à la clôture 226,6 341,7





1 Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et n’ont fait l’objet d’aucun examen

2 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

3 La réconciliation des indicateurs alternatifs de performance avec les états financiers consolidés intermédiaires condensés est présentée en annexes, accompagnée de leurs définitions

4 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 15 M$) et 100 M$ entièrement non tirés

5 Incluant un impact de change négatif de 64 M$ par rapport au 31 décembre 2024

6 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées

Pièce jointe