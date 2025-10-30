KBC Groep: Het kapitaal van KBC blijft ruim boven de nieuwe minimumkapitaalvereisten

KBC is door de Europese Centrale Bank (ECB) op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten. Naar aanleiding van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) dat werd uitgevoerd voor 2025, is de fully loaded totale CET1-vereiste voor KBC Groep (volgens de Deense Compromismethode) verlaagd van 10,88% vanaf 4KW24 (SREP 2024) naar 10,85% vanaf 3KW25 (SREP 2025). De nieuwe vereiste bestaat uit een Pijler 1-vereiste van 4,50%, een Pijler 2-vereiste (P2R) van 1,10%1 , een kapitaalinstandhoudingsbuffer van 2,50%, de O-SII (andere systeemrelevante instellingen) kapitaalbuffer van 1,50% en omvat alle aangekondigde beslissingen van lokale bevoegde autoriteiten over toekomstige wijzigingen van de anticyclische kapitaalbuffers (1,15%) en de sectorale systeemrisicobuffer (0,10%).

Verder is de Pijler 2-aanbeveling (P2G) verlaagd naar 1,00% als percentage van de risicogewogen activa (deze lag nu op 1,25%).

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de unfloored fully loaded CET1-ratio onder Basel 4 van KBC Groep 14,6%. Dat is ruim boven de nieuwe CET1-vereiste.

1 De P2R voor CET1 (incl. splitsing volgens artikel 104a van de CRD V) wordt beïnvloed door de beslissing van de ECB om de P2R te verhogen naar 1,95% (van 1,75%) en de verwijdering van de P2R-add on in verband met oude Non Performing Loans (vorderingen die vóór 01-04-2018 in gebreke zijn gebleven), aangezien KBC het resterende tekort vanaf 2Q25 in mindering heeft gebracht op de CET1.

