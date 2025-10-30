Groupe Casino : Troisième trimestre 2025

TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Poursuite de la dynamique de croissance du premier semestre

Croissance du chiffre d’affaires : +0,5% en comparable au T3 / +0,6% sur 9 mois

Les premiers résultats du plan Renouveau se confirment et le Groupe affiche, ce trimestre encore, une croissance de son chiffre d’affaires à périmètre comparable.

Déploiement des nouveaux concepts de magasins 25 magasins Franprix déployés au concept « Oxygène » au T3 (75 à date) 3 magasins Naturalia supplémentaires passés au concept « La Ferme » au T3 (23 à date) Premiers résultats encourageants du concept « Origines » de Spar en cours de déploiement

Accélération de l’offre de restauration à emporter 3 nouveaux déploiements de « La Cantine » chez Monoprix au T3 (6 à date) 22 ouvertures d’espaces « Cœur de blé » chez Casino au T3 (36 à date) 3 magasins supplémentaires passés au concept snacking bio de Naturalia au T3 (9 à date) 2 offres de menus à petits prix déployés dans le réseau Franprix







Progression de l’EBITDA ajusté1 cumulé à fin septembre : +13%

Les économies de coûts et la majeure partie des travaux déjà menés sur l’assainissement du parc ont permis au Groupe de faire croître son EBITDA ajusté sur les 9 premiers mois de l’année :

Economies de coûts permettant de réduire l’impact des disynergies 1 et de l’inflation résiduelle

permettant de réduire l’impact des disynergies et de l’inflation résiduelle Plans d’ actions opérationnelles assurant la baisse de la démarque 2 et un meilleur recouvrement des créances de franchisés

assurant la baisse de la démarque et un meilleur recouvrement des créances de franchisés Evolution du parc : sortie de 958 points de vente, ouverture de 143 magasins et transfert de 77 magasins intégrés en franchise ou location-gérance depuis le début de l’année (dont 126 sorties, 51 ouvertures et 22 transferts au T3 2025)





Respect du covenant et léger redressement du cash-flow

Le cash-flow libre avant frais financiers ressort en amélioration : -39 M€ à fin septembre 2025 (-48 M€ à fin juin), soutenu par la progression de l’EBITDA ajusté après loyers. Le Groupe rappelle que la base de comparaison était pénalisée par le paiement au S1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023.

Après frais financiers, le cash-flow libre ressort à -198 M€.

La liquidité1 du Groupe ressort à 1,22 Md€ au 30 septembre 2025.

Le covenant est respecté avec un ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » à 7,68x à fin septembre 2025, en dessous du seuil contractuel (8,34x).

Le Groupe maintient son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026 et confirme les objectifs financiers indiqués dans son Plan Stratégique « Renouveau 2028 ».

CHIFFRE D’AFFAIRES ET EBITDA AJUSTÉ





Au T3 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2 002 M€, en hausse de +0,5% en données comparables avec des marques de proximité à +1,1% au T3. Après prise en compte d’un effet calendaire de -0,2pt et d’un effet parc des marques de proximité d’environ -3,5pts, le chiffre d’affaires T3 est en recul de -3,2%.

Sur les 9 premiers mois 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 6 080 M€, en progression de +0,6% en données comparables avec des marques de proximités à +1,1%. Après prise en compte d’un effet calendaire de -0,6 pt (année bissextile 2024) et d’un effet parc des marques de proximité d’environ -2,9 pts, le chiffre d’affaires total des 9 premiers mois est en recul de -2,9%.

T3 2025 / 2024 9 mois 2025 / 2024 CA HT par marque

(en M€)





T3

2025





Variation 9 mois

2025 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 946 +0,6% 0,0% 2 958 +1,0% +0,6% Franprix3 352 -0,2% -5,3% 1 131 -0,1% -4,6% Casino3 377 +1,9% -8,6% 1 004 +0,7% -9,8% Naturalia 70 +10,4% +5,8% 230 +8,4% +3,8% Marques de proximité 1 746 +1,1% -2,8% 5 323 +1,1% -2,5% Cdiscount 235 -2,9% -2,9% 692 -2,6% -2,6% Autres 21 +7,3% -25,6% 64 +4,0% -25,9% GROUPE CASINO 2 002 +0,5% -3,2% 6 080 +0,6% -2,9%

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 456 M€ (+13%) sur les 9 mois 2025, portant le taux de marge à 7,5% (+106 bps).

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2025 Variation Monoprix

Marge 262

8,8% 287

9,6% +9,3%

+77 bps Franprix

Marge 75

6,3% 94

8,3% +25,3%

+199 bps Casino

Marge 46

4,0% 28

2,7% -39,3%

-127 bps Naturalia

Marge 10

4,6% 16

6,7% +50,3%

+205 bps Marques de proximité

Marge 394

7,2% 424

8,0% +7,7%

+76 bps Cdiscount

Marge 44

6,1% 48

6,9% +10,0%

+80 bps Quatrim 21 8 -62,1% Autres -56 -25 +56,0% dont disynergies4 -37,5 - - EBITDA ajusté Groupe

Marge 402

6,4% 456

7,5% +13,2%

+106 bps

L’EBITDA ajusté après loyers Groupe s’établit à 112 M€ (vs 59 M€ sur les 9 premiers mois 2024).

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2025 Monoprix 63 85 Franprix 13 33 Casino 14 -6 Naturalia -2 3 Marques de proximité 87 115 Cdiscount 27 30 Quatrim 15 3 Autres -69 -36 dont disynergies4 -37,5 - EBITDA ajusté après loyers Groupe

Marge 59

1,0% 112

1,8%

Monoprix

Monoprix

Monoprix enregistre une croissance comparable de +0,6% de son chiffre d’affaires sur le T3 2025 (+1,0% sur les 9 premiers mois 2025), avec un trafic client en hausse de +0,3%.





La croissance est portée par les ventes alimentaires (+0,9%), soutenues à nouveau par la bonne performance des produits frais (+2,1%), en particulier les fruits et légumes qui ont continué de bénéficier d’actions commerciales, dont le repositionnement prix initié au S1 2025. Les ventes non alimentaires sont stables ce trimestre, avec une surperformance constante du segment Mode & Maison par rapport au marché.

Monoprix a par ailleurs poursuivi le développement de son concept de restauration « La Cantine » lancé en avril, avec son déploiement dans trois magasins supplémentaires à Paris et en région parisienne, portant à 6 le nombre de magasins passés au nouveau concept à fin septembre, avec toujours l’objectif d’atteindre une dizaine de magasins au concept d’ici la fin de l’année.

Sur le trimestre, l’assainissement du parc s’est traduit chez Monoprix par la fermeture de 3 magasins et le transfert de 3 magasins intégrés en franchise (16 fermetures et 3 transferts depuis le début de l’année). La marque a parallèlement ouvert 8 nouveaux points de vente sur le trimestre (19 depuis le début de l’année).

L’EBITDA ajusté ressort à 287 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en hausse de +24 M€ , porté par l’effet volume, l’amélioration de la marge liée à un effet mix favorable (Mode & Maison), la réduction de la démarque et par des économies qui compensent l’inflation et les investissements en personnel en magasins.





, porté par l’effet volume, l’amélioration de la marge liée à un effet mix favorable (Mode & Maison), la réduction de la démarque et par des économies qui compensent l’inflation et les investissements en personnel en magasins. FranprixFranprix

Le chiffre d’affaires de Franprix ressort en variation comparable de -0,2% au T3 2025 (-0,1% sur les 9 premiers mois 2025), globalement en ligne avec le S1 2025. La bonne performance des mois de juillet (+0,9%) et septembre (+1,7%) a été annulée par un mois d’août (-3,6%) pénalisé par un effet météo défavorable et une base de comparaison difficile résultant des Jeux Olympiques d’août 2024. Franprix enregistre une hausse de +2,8% du trafic client sur le trimestre (après +7,2% au T2 et +2,4% au T1).





L’impact positif de l’initiative « prix francs » avec la baisse et le blocage des prix sur 50 références MDD ainsi que la bonne performance des magasins convertis au concept « Oxygène » ont permis de soutenir la tendance sur le trimestre. Le concept a été étendu à 25 magasins supplémentaires ce trimestre, portant le nombre de magasins passés au nouveau concept à 75 à fin septembre, avec une surperformance observée par rapport au reste du parc (+2,3% de croissance du chiffre d’affaires comparable sur le trimestre vs -0,2% pour l’ensemble du parc).

Fin septembre, Franprix a continué à compléter son offre de restauration à emporter avec le déploiement de deux offres de menus à petits prix (petit-déjeuner et déjeuner).

L’évolution du parc Franprix s’est poursuivie ce trimestre avec la fermeture de 24 magasins et l’ouverture de 5 magasins (64 fermetures, 22 ouvertures et 6 transferts de magasins intégrés en franchise ou location-gérance depuis le début de l’année).

L’EBITDA ajusté ressort à 94 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en progression de +19 M€, porté par des économies de coûts et un meilleur recouvrement des créances de franchisés.





Casino / Spar / Vival

Casino / Spar Vival

Les ventes des marques Casino, Spar, Vival s’inscrivent en hausse de +1,9% en données comparables au T3 2025 (+0,7% sur les 9 premiers mois 2025), en ligne avec la performance du T2.





La performance a été soutenue par le dynamisme des mois de juillet (+3,6%) et septembre (+2,0%), devant un mois d’août à +0,3%. Les magasins saisonniers ont une nouvelle fois soutenu la tendance ce trimestre, avec une solide saison estivale en montagne pour les magasins Spar et Sherpa. Sur le trimestre, les magasins intégrés des marques Casino, Spar, Vival enregistrent un recul de -1,2% du trafic client (vs -0,2% au T2 et -2,9% au T1).

Le déploiement du concept de restauration à emporter « Cœur de Blé » se poursuit avec l’ouverture de 22 nouveaux espaces dédiés ce trimestre (36 à fin septembre) et 26 nouveaux déploiements prévus d’ici la fin de l’année. Le nouveau concept Spar « Origines », dont le premier magasin a ouvert à Luynes (Bouches-du-Rhône) cet été, confirme les perspectives de croissance de chiffre d’affaires. La marque prévoit 4 nouvelles ouvertures d’ici la fin de l’année et une accélération du déploiement en 2026.

Le parc de magasins fait état de 98 sorties sur le T3 2025, 37 ouvertures et 19 transferts de magasins intégrés en franchise (866 sorties, 101 ouvertures et 67 transferts en franchise depuis le début de l’année).

L’EBITDA ajusté ressort à 28 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en baisse de -18 M€. En excluant l’impact de -16M€ de disynergies sur les coûts de fonctionnement et -12 M€ de disynergies logistiques, l’EBITDA ajusté progresserait de +10 M€, principalement soutenu par la rationalisation du parc de magasins.



Naturaliaaturalia

Naturalia a réalisé une très belle performance ce trimestre avec une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +10,4% (+8,4% sur les 9 premiers mois 2025). La marque continue de bénéficier d’une solide progression du trafic client (+9,1% au T3, vs. +8,5% au T2 et +8,2% au T1) et d’une clientèle fidèle (74% du chiffre d’affaires réalisé par les détenteurs de la carte de fidélité).





La performance a bénéficié d’une dynamique favorable sur le marché du bio, amplifiée par l’efficacité des actions menées en magasin et la poursuite du succès du concept « La Ferme », déployé dans 3 magasins supplémentaires ce trimestre (23 magasins déployés à fin septembre).

La dynamique des ventes e-commerce se poursuit avec une croissance de +27% sur le site de la marque, tandis que Naturalia continue son développement sur le quick commerce avec l’extension de son partenariat avec Uber Eats à 9 nouveaux magasins sur le trimestre (47 magasins à fin septembre).

L’offre de restauration à emporter a poursuivi son déploiement : 3 nouveaux magasins sont passés au concept snacking bio ce trimestre, portant à 9 le nombre de magasins en phase de test.

Naturalia a fermé 1 magasin et ouvert 1 magasin au T3 2025 (12 fermetures, 1 ouverture et 1 transfert de magasins intégré en location-gérance depuis le début de l’année).

L’EBITDA ajusté ressort à 16 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en hausse de +5 M€, porté par l’effet volume et la très bonne tenue des coûts.





CdiscountCdiscount

La dynamique positive observée depuis le début de l’année 2025 se poursuit au T3 2025, avec un GMV5 global en hausse de +1%, soutenu par une croissance dynamique du GMV de la Marketplace (+5,5%), qui représente désormais 69% du GMV Produit5 (+1,5 pt sur un an). Le GMV des ventes directes recule de -1,7% sur le trimestre (après -3,6% au S1 2025) et la tendance à la reprise se confirme avec un mois de septembre en croissance de +5,0%. Ces performances ont été portées fin septembre par la dynamique des French Days.





Soutenue par le plan de réinvestissement marketing, la notoriété de la marque progresse sensiblement et l'acquisition de nouveaux clients s’accélère (+41 % au T3 2025 après +37% au S1).

Le chiffre d’affaires de Cdiscount est en décroissance de -2,9% en comparable, en relation avec la priorité donnée à la rentabilité à travers la dynamique de la Marketplace et la baisse modérée des ventes directes. Le dynamisme de Cdiscount Advertising (revenus en hausse de +7,8%) se poursuit avec le lancement d’un nouveau produit Retail Media « Sponsored Brand Vidéo ».

L’EBITDA ajusté ressort à 48 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en hausse de +4 M€, soutenu par la dynamique commerciale ainsi que la progression de la Marketplace et la croissance continue de Cdiscount Advertising, contribuant à un mix de rentabilité plus favorable. La bonne tenue des coûts a par ailleurs permis de compenser la hausse des coûts marketing engagés dans le cadre du plan de réinvestissement.





Autres et Quatrim

L’EBITDA ajusté de Quatrim ressort à 8 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en baisse de -13 M€ sur un an, liée aux baisses de loyers découlant des cessions.

L’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding ressort à -25 M€ sur les 9 premiers mois 2025, en amélioration de +31 M€, dont +35 M€ liés aux disynergies de coûts de sièges, suite à leur réallocation aux marques résultant de la mise en place des services mutualisés (voir note de bas de page 2 en page 2).

AUTRES INDICATEURS FINANCIERS





Cash-flow libre avant frais financiers – Activités poursuivies

Sur les 9 premiers mois 2025, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -39 M€ (-48 M€ à fin juin), soutenu par la progression de l’EBITDA ajusté après loyers.

Il s’améliore ainsi de +500 M€ par rapport aux 9 premiers mois 2024 (-539 M€) et de +347 M€ en excluant le remboursement au S1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023.

(en M€) 9 mois 2024 9 mois 2025 Capacité d’autofinancement (CAF)6 7 81 dont EBITDA ajusté après loyers 59 112 dont APCO cash6 -57 -40 dont autres éléments CAF 5 9 Capex nets -214 -160 Impôts -18 -6 Variation de BFR -314 46 Cash-flow libre avant frais financiers -539 -39

Liquidité7 au 30 septembre 2025

Au 30 septembre 2025, la liquidité du Groupe s’élève à 1,22 Md€ :

346 M€ de trésorerie disponible 8 au niveau de Casino Finance ; 621 M€ de RCF Monoprix réinstallé non tiré 9 ; 255 M€ d’autres lignes de financement non tirées (autres que l'affacturage, l'affacturage inversé et les programmes similaires), dont 160 M€ de découverts et 95 M€ de RCF Monoprix Exploitation.





au niveau de Casino Finance ;

Ces montants sont disponibles immédiatement en totalité.

Covenants

Ratio de levier net 7

Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) 31 déc. 2024 30 juin 2025 30 sept. 2025 EBITDA ajusté covenant (12 mois) 7,10 97 130 159 DFN covenant 7 1 143 1 267 1 219 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 11,73x 9,75x 7,68x

Le ratio « DFN covenant / EBITDA ajusté covenant » ressort ainsi à 7,68x, en dessous du niveau de ratio à respecter de 8,34x. Le Groupe indique que les prévisions d’EBITDA au T4 2025 doivent assurer le respect du prochain test de covenant qui interviendra le 31 décembre 2025.

FAITS MARQUANTS





Cessions immobilières

Quatrim et ses filiales ont réalisé 14 M€ de cessions immobilières au T3 2025.

Sur le trimestre, le Groupe a procédé le 1er août dernier au remboursement de 20M€ de la dette sécurisée portée par Quatrim, permettant de réduire le nominal de cette obligation à 198 M€ au 30 septembre 2025.

Procédure Assaí

Depuis le communiqué en date du 26 septembre 2025 relatif à la demande de mesures conservatoires déposée par Sendas Distribuidora S.A. (lien communiqué), Casino Guichard-Perrachon SA et Segisor (collectivement « Casino ») ont eu accès au dossier et Casino a exposé sa défense au juge. La procédure suit son cours.

Procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris

À la suite d’une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF) portant sur des faits susceptibles d’être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019, la société Casino Guichard Perrachon a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Paris.

L’audience devant le Tribunal correctionnel de Paris s’est tenue du 1er au 22 octobre 2025. Lors de ses réquisitions, le PNF a requis (i) la condamnation de la personne morale Casino Guichard Perrachon au paiement d’une amende de

75 M€ et, (ii) à titre de peines complémentaires, une interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé pour une durée de trois ans, assortie en totalité du sursis simple, et la soumission à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'AFA.

Ces réquisitions ne constituent pas une décision de justice et les demandes du PNF n'engagent pas le Tribunal.

Casino Guichard Perrachon conteste le fait qu’elle puisse se voir personnellement reprocher un délit et affirme qu’elle n’a, en aucune manière, tiré bénéfice des faits qui sont évoqués dans ce contentieux. Le Groupe rappelle qu’aucune provision n’a été enregistrée dans ses comptes à ce titre.

Le jugement est attendu le 29 janvier 2026.

Passage en franchise de 27 magasins Monop’

Le Groupe annonce le passage en franchise au sein de la Joint Venture commune à Monoprix et à la Famille Zouari de 27 magasins Monop’ situés à Paris et en Île-de-France (7 magasins le 28 octobre, 11 le 29 octobre et 9 le 30 octobre).

Lien communiqué du 29 avril 2025

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies

30 sept. 2024 31 déc. 2024 31 mars 2025 30 juin 2025 30 sept. 2025 Monoprix 620 625 620 617 622 dont Intégrés France

Franchisés / LG 323

297 322

303 321

299 318

299 312

310 Franprix 1 127 1 054 1 044 1 031 1 012 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international11 306

716

105 306

644

104 302

638

104 299

628

104 298

613

101 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International12 5 717

369

5 203

145 5 541

348

5 050

143 5 125

330

4 65113

144 4 844

285

4 41114

148 4 784

260

4 376

148 Naturalia

dont Intégrés France

Franchisés / LG 223

168

55 222

164

58 219

155

64 217

154

63 217

154

63 Autres activités15 5 5 5 5 5 TOTAL 7 692 7 447 7 013 6 714 6 640 dont intégrés 1 166 1 140 1 108 1 056 1 024 dont franchisés / LG 6 526 6 307 5 905 5 658 5 616 % de franchisés / LG 85% 85% 84% 84% 85%

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



Le Groupe rappelle qu’en application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées au titre des périodes 2024 et 2025 :



Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés

(y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés Activités de Leader Price en France

GPA : depuis l'augmentation de capital de 704 MBRL qui a été finalisée le 14 mars 2024, le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

depuis l'augmentation de capital de 704 MBRL qui a été finalisée le 14 mars 2024, le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Grupo Éxito (uniquement en 2024) : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).









ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant, hors effets calendaires et hors taxes.

Volume d’affaires (GMV - « Gross Merchandise Volume »)

Pour les activités des marques de proximité, le volume d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des points de vente intégrés et franchisés et par les sites marchands, toutes taxes comprises. Pour Cdiscount, le volume d’affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé directement sur les sites internet du groupe Cdiscount et par les vendeurs indépendants des Marketplaces.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC. La marge d’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA ajusté rapporté au chiffre d’affaires hors taxes.

EBITDA ajusté après loyers ou EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers ou l’EBITDA ajusté après loyers payés sont définis comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC et diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer.

Disynergies

Les disynergies de coûts de fonctionnement correspondent à la perte d’économies d’échelle précédemment réalisées grâce aux activités d’hypermarchés et de supermarchés ainsi qu’à celles des anciennes filiales d’Amérique latine (Exito et GPA), jusqu’à leurs cessions intervenues en 2024. Ces coûts, initialement présentés dans le segment « Autres », ont été réalloués aux entités concernées du Groupe à compter du 1er janvier 2025, en cohérence avec la mise en place de l’organisation mutualisée des fonctions support.

Cash-flow libre avant / après frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des contrats de location faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et ajustés des effets liés au plan de cession stratégique et de la restructuration financière.

Le cash-flow libre après frais financiers s’obtient en déduisant du cash-flow libre avant frais financiers les intérêts financiers nets versés, hors ceux relatifs aux contrats de location retraités selon IFRS 16.

Covenant – Ratio de levier net

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’« EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’« EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Liquidité

Selon la documentation bancaire, la liquidité correspond à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie consolidés (déduction faite de la trésorerie en transit et de la trésorerie non-centralisée), ainsi qu’aux lignes de financements opérationnels (en dehors des programmes d’affacturage, d’affacturage inversé et similaires), non tirées et immédiatement disponibles.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Elle diffère de la « dette financière nette » comptable du Groupe qui reprend en date de clôture l’ensemble des dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

1 Voir définition en annexe page 9

2 La démarque correspond à la différence existant entre le stock théorique et l’inventaire matériel effectué dans le magasin. Elle comprend la démarque connue (articles cassés, date limite de vente dépassée) et inconnue (vols)

3 Incluant le chiffre d’affaires d'ExtenC (portant les activités du Groupe à l’international)

4 Pour rappel, sur les 9 mois 2024 le Groupe a communiqué sur ces disynergies de coûts de fonctionnement dans le segment « Autres » pour un montant de 37,5 M€. Depuis le 1er janvier 2025, ces disynergies sont réallouées aux entités du Groupe suite à la mise en place des services mutualisés ; elles s’élèvent à

35 M€ sur les 9 premiers mois 2025

5 GMV (Gross Merchandise Volume) : volume d’affaires expédié TTC

GMV Produit : GMV des ventes directes et de la marketplace hors services B2C, activités B2B et autres revenus

6 Hors frais de restructuration et de conciliation

7 Voir définitions en annexe page 9

8 Selon la documentation de financement, la trésorerie disponible est définie comme étant la trésorerie et les équivalents de trésorerie exclusion faite de la trésorerie non centralisée (i.e. trésorerie hors cash-pooling) et de la trésorerie en transit (float) ; elle correspond à la trésorerie chez Casino Finance (Centrale de trésorerie de l'activité française)

9 A la date du présent communiqué, la dette RCF a été tirée à hauteur de 711 M€

10 Aucun retraitement pro forma n’est pris en compte

11 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Le dernier magasin Leader Price franchisé en France est présenté en activités abandonnées

12 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les magasins SM en France sont présentés en activités abandonnées

13 La baisse du nombre de magasin Franchisés / LG France s’explique principalement par la sortie du master franchisé Puig&Fils

14 La baisse du nombre de magasin Franchisés / LG France s’explique principalement par la sortie du master franchisé Magne

15 Les autres activités comprennent 3C Cameroun

Pièce jointe