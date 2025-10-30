ZenaTech destacará Drone como Servicio, soluciones de drones con IA e iniciativas de defensa de EE.UU. en tres próximas conferencias para inversionistas

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones impulsados por inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que participará en tres próximas conferencias de inversionistas en Estados Unidos. Estos destacados eventos reúnen a inversionistas institucionales, gestores de fondos y oficinas familiares para conocer nuevas oportunidades de inversión y las historias de crecimiento de empresas emergentes. El equipo de liderazgo de ZenaTech presentará una visión general de la compañía y mantendrá reuniones individuales para destacar los avances más recientes en sus soluciones de drones con IA para los mercados comercial y de defensa, así como la expansión de su negocio Drones como Servicio.

Detalles de la conferencia:

A DealFlow Conference – The PIPEs Conference – Un evento de primer nivel que conecta a empresas en crecimiento con inversionistas institucionales y oficinas familiares. Los ejecutivos de ZenaTech participarán en presentaciones, sesiones de networking y sesiones informativas para inversionistas.

Fecha: 12– 13 de noviembre de 2025 | Lugar: Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Florida

Benchmark 14th Annual Discovery One-on-One Conference: un foro líder para reuniones individuales entre ejecutivos de empresas e inversionistas institucionales, centrado en compañías tecnológicas y de defensa de alto crecimiento. ZenaTech realizará una presentación y participará en reuniones con inversionistas.

Fecha: 4 de diciembre de 2025 | Lugar: New York Athletic Club, Nueva York, NY

Northland Virtual Conference 2025 – Una plataforma virtual que conecta a empresas en etapa de crecimiento con inversionistas institucionales y analistas. ZenaTech participará en debates en vivo y reuniones virtuales individuales.

Fecha: 16 de diciembre de 2025 | Formato: Virtual

Para programar una reunión individual con representantes de ZenaTech en cualquiera de estos eventos, comuníquese con investors@zenatech.com o visite los sitios web correspondientes a la conferencia.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad total de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.