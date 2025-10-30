Des billets pour l’Halloween : Rogers offre d’autres billets à gagner pour le 6e et 7e match de la Série mondiale

TORONTO, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers, fière propriétaire des Toronto Blue Jays, a annoncé aujourd’hui que son concours dans le cadre duquel des billets gratuits seront remis pour le 6e match et le 7e match (dans l’éventualité d’un 7e match) de la Série mondiale au Rogers Centre se tiendra le jour de l’Halloween.

« C’est un moment tout à fait incroyable pour les fans de partout au pays. C’est un grand plaisir pour nous de voir le public encourager l’équipe canadienne, a affirmé Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. Nous remettons ces billets gratuitement dans le but de donner la chance à encore plus de clients et de fans des Blue Jays de prendre part à ce moment marquant. »

Ce vendredi 31 octobre, nous remettrons 150 paires de billets pour assister au 6e match, selon le principe du premier arrivé, premier servi, aux fans qui se présenteront à un endroit désigné de la région du Grand Toronto déguisé en leur joueur préféré des Blue Jays.

Quand tous les billets pour le 6e match auront été remis aux 150 premiers fans, les fans qui continueront à faire la file ou qui se présenteront à l’endroit désigné avant 13 h (HE) courront la chance de gagner l’une des 250 paires de billets pour le 7e match, dans l’éventualité d’un 7e match.

L’adresse de l’événement sera annoncée à 8 h (HE) le vendredi 31 octobre sur les comptes Facebook et Instagram de Rogers (@Rogers) et la file prendra fin à 13 h (HE).

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l’endroit désigné peuvent publier une photo d’eux-mêmes déguisés en leur joueur préféré des Blue Jays sur Instagram avec le mot-clé #BringItHomeJays avant 13 h (HE) pour courir la chance de gagner l’une des 10 paires de billets offertes en ligne pour chacun des matchs restants à la Série mondiale.

De plus, Rogers surprendra aujourd’hui des fans chanceux qui auront décoré leur maison pour l’Halloween sous le thème des Blue Jays en leur remettant une paire de billet pour le 6e match. Le soir de l’Halloween, des petits montres qui passeront l’Halloween dans la région du Grand Toronto déguisés en leur joueur préféré des Blue Jays se verront remettre une paire de billets pour le 7e match (qui aura lieu dans l’éventualité d’un 7e match).

Rogers remet 500 billets gratuits pour permettre aux fans d’encourager leur équipe dans une section désignée à chaque match à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les éliminatoires de la MLB.

Rogers a également remis à sa clientèle des centaines de billets pour les matchs à domicile de la Série mondiale disputés au Rogers Centre, par l’intermédiaire de son programme Accès Privilège.

Les billets ne sont pas transférables.

