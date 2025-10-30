Communiqué de presse

CROSSJECT annonce la mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

DIJON, France – 30 octobre 2025 (20H00 CET) – CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), société pharmaceutique internationale spécialisée dans le développement d'auto-injecteurs sans aiguille pour les situations d'urgence, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier peut être consulté sur le site internet de la société.

À propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

