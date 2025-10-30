Aspocomp Group Plc., Sisäpiiritieto, Pörssitiedote, 30.10 2025, klo 21.50

Aspocomp on toteuttanut suunnatun osakeannin sekä sopinut uusista pitkäaikaisista rahoitusjärjestelyistä kasvun turvaamiseksi

Aspocomp Group Oyj:n hallitus on tänään, 30.10.2025, toteuttanut suunnatun osakeannin (”Suunnattu osakeanti”) tietyille yhtiön nykyisille osakkeenomistajille sekä rajoitetulle määrälle suomalaisia ammattimaisia sijoittajia poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita, varmistaen osakeannin onnistuneen toteutumisen. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on turvata yhtiön kyky rahoittaa kasvuhankkeita ja parantaa yhtiön taseasemaa. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 29. huhtikuuta 2025 antamaan valtuutukseen.

Osakeanti on osa laajempaa rahoitusjärjestelyä, johon kuuluu lisäksi pitkäaikaisia lainoja, yhteissummaltaan 5,5 miljoonaa euroa. Aspocomp Oyj on sopinut uudesta koordinoidusta pitkäaikaisesta rahoituskokonaisuudesta LähiTapiolan, suomalaisen eläkeyhtiön ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Rahoituskokonaisuus koostuu vakuudellisista vieraan pääoman ehtoisista seniorlainoista ja uusi rahoitus täydentää yhtiön jo olemassa olevia rahoitussopimuksia. Aspocomp suunnittelee käyttävänsä varat investointeihin Oulun tehtaalla.

Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Manu Skyttä kommentoi

“Aspocomp on siirtymässä kasvuvaiheeseen vahvan markkinamomentin tukemana. Kohdennettua osakeantia käytetään varmistamaan yhtiön kyky kasvaa lisäämällä kapasiteettia sekä parantamalla laatua ja käytettävyyttä.”

Suunnatun annin yhteenveto

Aspocompin Suunnattu osakeanti käsittää 673 682 osaketta, jotka edustavat noin 9,84 prosenttia kaikista osakkeista ennen suunnattua osakeantia, ja noin 8,96 prosenttia kaikista osakkeista suunnatun annin jälkeen.

Merkintähinta Suunnatussa osakeannissa on 4,75 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 5 prosentin alennusta 30.10.2025 sulkemishintaan (5 euroa) verrattuna. Päivän volyymilla painotettu keskihinta (VWAP) oli 4,923 euroa ja osakkeen vaihteluväli 4,65–5,34. Suunnattu osakeanti tuottaa Aspocompille yhteensä 3,2 miljoonaa euroa ennen liikkeeseenlaskukustannuksia.

Osakkeet, oma pääoma ja laimentuminen

Suunnatun annin seurauksena Aspocompin osakkeiden kokonaismäärä nousee 673 682 osakkeella 6 849 240 osakkeesta 7 522 922 osakkeeseen. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Liikkeeseen lasketut osakkeet aiheuttavat yhteensä noin 8,96 prosentin laimennusvaikutuksen yhtiön osakkeiden ja äänimäärän määrään.

Suunnatun annin osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 3.11.2025, ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä 4.11.2025. Suunnatun annin osakkeilla on samat oikeudet kuin Aspocompin muilla osakkeilla sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, 4.11.2025.

Tausta ja syy lyhyesti:

Pitkäaikaisen rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on varmistaa kasvuinvestoinnit.

Suunnatun osakeannin varat käytetään ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin

Investoinnit Oulun tehtaan kapasiteetin kasvattamiseksi sekä tuotannon laadun ja koneiden käytettävyyden parantamiseksi.

Poikkeaminen osakkeenomistajan etuoikeuksista

Ennen päätöstä suunnatusta osakeannista hallitus on huolellisesti tutkinut ja harkinnut myös muita rahoitusvaihtoehtoja. Hallitus on tarkkaan harkittuaan päätynyt siihen, että Suunnattu osakeanti on yhtiölle ja sen osakkeenomistajille paras vaihtoehto, ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Seuraavat tekijät otettiin huomioon:

Hallituksen arvion mukaan Suunnattu osakeanti tukee parhaiten Aspocompin tavoitetta verrattuna muihin oman pääoman ehtoisen rahoituksen vaihtoehtoihin. Yhtiön hallitus on arvioinut muita rahoitusvaihtoehtoja, erilaiset pääomamarkkinarahoituskeinot mukaan lukien. Hallituksen arvion mukaan muihin vaihtoehtoihin liittyi huomattavia kustannuksia, aikatauluvaatimuksia sekä toteutukseen liittyviä epävarmuuksia, jotka eivät ole yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisia ottaen huomioon yhtiön pääomatarve sekä tarve kehittää nopeasti yhtiön liiketoimintaa sen markkina-aseman hyödyntämiseksi. Aspocompin hallitus on siksi katsonut, että merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, ja Suunnattu osakeanti on yhtiön hallituksen mukaan yhtiön ja osakkeenomistajien etujen mukainen. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Suunnatun osakeannin ehdot ja ehtojen mukaisesti tehdyt osakemerkinnät. Hallitus arvioi, että Aspocomp on kerännyt Suunnatun osakeannin kautta pääomaa sekä Yhtiölle että sen osakkeenomistajille suotuisalla tavalla.

Neuvonantaja

UB Clairfield Corporate Finance Ltd toimi ainoana maailmanlaajuisena koordinaattorina ja rahoitusneuvonantajana Aspocompille liittyen suunnattuun osakeantiin.

Attorneys-At-Law Magnusson Ltd toimi yhtiön lakimiehenä liittyen suunnattuun tarjoukseen.



Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





A