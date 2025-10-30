GENFIT annonce son intention de procéder au retrait volontaire de la cotation de ses « American Depositary Shares » sur le Nasdaq Global Select Market

La décision de GENFIT de retrait du Nasdaq traduit une volonté stratégique de simplifier sa structure organisationnelle et d'améliorer son efficacité opérationnelle

Les actions de GENFIT restent cotées sur le marché réglementé Euronext Paris, son marché principal

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 30 octobre 2025 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, a annoncé aujourd’hui avoir notifié officiellement au Nasdaq Stock Market son intention de retirer volontairement de la cote ses American Depositary Shares (« ADS ») représentant ses actions ordinaires. Le retrait devrait être effectif avant l’ouverture des marchés le 20 novembre 2025, date à laquelle les ADS ne seront plus négociés sur le Nasdaq Global Select Market.

Les actions ordinaires de GENFIT sont cotées sur le marché réglementé Euronext Paris depuis avril 2014. La Société a coté les ADS sur le Nasdaq Global Select Market en mars 2019. Les ADS sont négociées en dollars américains.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré : “Le succès du développement et de la commercialisation de l’elafibranor dans la PBC nous confère une base financière solide. Dans ce contexte, la décision de retrait du Nasdaq est une opportunité pour rationaliser nos opérations et recentrer nos ressources. Cette décision vise à une plus grande efficacité opérationnelle et correspond à l'état actuel de développement de notre pipeline. Nous restons pleinement attachés à la cotation sur Euronext, et confirmons notre volonté de maintenir des standards élevés en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence.”

GENFIT reste cotée sur Euronext Paris, son marché de cotation principal, et entend poursuivre sa communication conformément à la règlementation française et européenne applicable aux sociétés cotées sur un marché réglementé. GENFIT a l’intention de déposer un formulaire 25 afin d'initier le retrait de la cotation des ADS du Nasdaq Global Select Market, qui prendra effet dix jours après le dépôt du formulaire 25. Par la suite, GENFIT a l'intention de déposer un formulaire 15F, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») afin de procéder à la radiation des ADS et des actions ordinaires sous-jacentes en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (« Exchange Act »). À partir de ce moment, les ADS de la Société ne seront plus négociées sur le marché Nasdaq Global Select Market et les obligations de déclaration de la Société auprès de la SEC seront levées. Le retrait des ADS n’aura aucun impact sur les normes comptables appliquées par la Société. Les documents déposés auprès de la SEC seront disponibles sur le site de la Société : https://ir.genfit.com.

Informations destinées aux détenteurs d’ADS

La Bank of New York Mellon sert de dépositaire (le « Dépositaire ») dans le cadre du programme d’ADS de la Société. Chaque ADS représente une action ordinaire. GENFIT a l’intention de résilier le contrat de dépôt, daté du 26 mars 2019, entre la Société, le Dépositaire et les propriétaires et détenteurs d’ADS (le « Contrat de dépôt ») à compter du ou vers le 6 février 2026.

Conformément aux termes du Contrat de dépôt, les détenteurs d’ADS auront jusqu’au 6 février 2026 environ pour restituer leurs ADS en vue de la remise des actions ordinaires sous-jacentes. S’ils renoncent aux ADS pour la remise des actions ordinaires sous-jacentes, les détenteurs d’ADS devront payer des frais d'annulation pouvant atteindre 0,05 $ par ADS et un droit de conversion de 17,50 $. Pour échanger les ADS contre des actions ordinaires de la Société, les détenteurs d’ADS doivent demander à leurs courtiers de restituer les ADS à The Bank of New York Mellon (DTC n° 2504). Dans le cadre de cette remise, les courtiers doivent inclure des instructions de distribution d’actions ordinaires dans le champ de commentaires de DTC, y compris des informations telles que le nom et le BIC de la banque/courtier local approprié et/ou le code de livraison approprié, le nom du bénéficiaire et le numéro de compte. Les courtiers américains détenant des ADS pour le compte de leurs clients peuvent s’adresser à DRSettlements@BNYMellon.com pour toute question concernant la procédure de conversion et de règlement.

Le ou vers le 9 février 2026, le Dépositaire pourra choisir de vendre ses actions ordinaires sous-jacentes. Si le Dépositaire a vendu ses actions, les détenteurs d’ADS doivent restituer leurs titres afin d’obtenir le paiement du produit de la vente des actions ordinaires sous-jacentes, déduction faite des frais de transaction, de tout impôt américain ou local ou de toute taxe gouvernementale et d’une commission d’annulation pouvant atteindre 0,05 $ par ADS.

Pour la remise des American Depositary Receipts (« ADR »), l’adresse du dépositaire est la suivante : « The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, New York 10286, Attention: Depositary Receipt Administration ». Un courrier recommandé ou express est conseillé pour livrer les ADR au Dépositaire. Pour toute question relative au règlement, veuillez contacter DRSettlements@BNYMellon.com.

Les investisseurs pourront toujours présenter leurs ADS à The Bank of New York Mellon. Les investisseurs recevront soit les actions ordinaires sous-jacentes (si elles n’ont pas encore été vendues par le Dépositaire), soit les liquidités reçues par le Dépositaire lors de la vente des actions ordinaires sous-jacentes, nettes de frais, si ces actions sous-jacentes ont été vendues. Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent contacter DRSettlements@BNYMellon.com.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies.

Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier.

L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.1

Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH).

GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

AVERTISSEMENT GENFIT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à la capacité de notre partenaire Ipsen à poursuivre avec succès le développement et la commercialisation d’élafibranor dans le traitement de la PBC, à la rationalisation et à l’optimisation de l’efficacité de la Société dans la conduite de ses opérations et dans l’utilisation de ses ressources, aux conditions et au calendrier de mise en oeuvre de l’opération de retrait des American Depositary Shares (« ADS ») de leur cotation sur le Nasdaq, et à la capacité de la Société à maintenir des normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de la Société déposé le 29 avril 2025 (n° D.25-0331) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2025, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



1 Élafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

