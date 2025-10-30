Galapagos kondigt wijzigingen aan in de Raad van Bestuur om de strategische focus op business development te versnellen

Nieuwe bestuurders brengen sterke financiële leiderschapservaring, expertise in kapitaalallocatie en business development naar de Raad van Bestuur

Mechelen, België; 30 oktober 2025, 21:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag verschillende wijzigingen aan in haar Raad van Bestuur, als onderdeel van haar voortdurende inzet voor goed bestuur op de lange termijn en strategische continuïteit. Deze wijzigingen versterken de afstemming van de samenstelling van de Raad op de strategische richting van het bedrijf en ondersteunen de focus op baanbrekende business development om een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen op te bouwen in therapeutische gebieden met een hoge onvervulde medische behoefte.

De ervaren biofarma-executive Dr. Neil Johnston is via coöptatie benoemd tot Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurder, met ingang van 1 november 2025. Daarnaast is Devang Bhuva, momenteel Senior Vice President Corporate Development en Alliance Management bij Gilead, eveneens via coöptatie benoemd tot Niet-Uitvoerende Niet-Onafhankelijke Bestuurder, met ingang van 1 november 2025. In de nabije toekomst zal naar verwachting een bijkomende Niet-Uitvoerend Onafhankelijk Bestuurder worden benoemd, in het kader van de inzet van de Raad om een evenwichtige en gediversifieerde samenstelling te behouden met de juiste vaardigheden en profielen binnen de Raad.

In verband met deze coöptaties zullen de Niet-Uitvoerende Onafhankelijke Bestuurders Dr. Elisabeth Svanberg en Dr. Susanne Schaffert, evenals de Niet-Uitvoerende Niet-Onafhankelijke Bestuurder en huidige CFO van Gilead, Andrew Dickinson, aftreden met ingang van 1 november 2025.

“Ik ben zeer verheugd Neil en Devang te verwelkomen in onze Raad van Bestuur,” aldus Jérôme Contamine, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. “Hun ruime ervaring in financiële leiderschapsrollen, het toezicht van kapitaaltoewijzing en het uitvoeren van strategische transacties, gecombineerd met hun betrokkenheid bij de voortdurende transformatie van Galapagos, zal van cruciaal belang zijn bij de uitvoering van onze business development strategie voor waarde creatie voor onze aandeelhouders en het bouwen we een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen die inspelen op onvervulde medische behoeften van patiënten.”

Contamine vervolgde: “Ik wil Elisabeth bedanken voor haar rol als Voorzitter van de Benoemings- en Remuneratiecomités, Susanne voor haar voorzitterschap van het Wetenschaps- en Ontwikkelingscomité, en Andy als vertegenwoordiger van Gilead, voor hun waardevolle bijdragen in de voorbije jaren, waarin we ons plaform gestaag verder hebben uitgebouwd en tal van uitdagingen hebben overwonnen. Hun doordachte advies en toewijding hebben een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van Galapagos terwijl we verder bouwen aan onze toekomst.”

“Dit is een belangrijk moment voor Galapagos, nu we het bedrijf richten op een duurzaam groeipad en meer waarde creëren voor onze stakeholders door de gerichte uitvoering van onze business development strategie,” zei Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Neil en Devang, evenals met de volledige Raad van Bestuur en het managementteam, om onze transformatiestrategie te realiseren en het volledige potentieel van het bedrijf te benutten.”

Biografieën

Dr. Neil Johnston is momenteel Niet-Uitvoerend Voorzitter bij Qureight Limited. Eerder was Dr. Johnston Uitvoerend Voorzitter bij Yellowstone Biosciences. Daarnaast bekleedde hij gedurende 16 jaar diverse senior leidinggevende functies bij Novartis, waar hij meest recent Global Head of Business Development en Licensing was en lid van het Novartis Pharma Executive Committee. Daarvoor werkte hij bij Medical Solutions plc, eerst als CFO en later als CEO. Hij begon zijn executive carrière als CFO bij Pharmagene plc, waar hij een sleutelrol speelde bij de beursgang op de London Main Market, waarmee £40 miljoen werd opgehaald. Hij is opgeleid als wetenschapper, promoveerde in Moleculaire Biologie en kwalificeerde zich later als Chartered Accountant.

Devang Bhuva is Senior Vice President Corporate Development en Alliance Management bij Gilead, waar hij verantwoordelijk is voor licentie-, partner-, investerings- en overnameactiviteiten van het bedrijf. Voordat hij bij Gilead in dienst trad, was hij Managing Director bij de Global Healthcare Investment Banking Group van Lazard, waar hij farmaceutische en biotechnologiebedrijven in de VS, het VK en Japan adviseerde. Hij behaalde een Bachelor’s degree aan de Universiteit van Californië, Berkeley.

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Corporate Communications:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com

Bezoek ons op www.glpg.com of LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Dergelijke verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals “zal”, “lange termijn” en “vooruitzichten”, of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot de benoeming van nieuwe bestuurders via coöptatie, het strategische proces voor onze celtherapie business, onze business development en vernieuwingsstrategie van de Raad van Bestuur en de vooruitgang van onze klinische pijplijn. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Ze kunnen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van wat wordt uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke verklaringen. Een meer gedetailleerde beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere factoren is te vinden in onze ingediende documenten bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F, zoals aangevuld en/of gewijzigd door latere indieningen. Gezien deze risico’s en onzekerheden wordt lezers geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs indien onze resultaten consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of prestaties in toekomstige perioden. Galapagos heeft geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

Bijlage