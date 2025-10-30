Thérapeutique Knight annonce le lancement de JORNAY PM(MC) au Canada

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc., (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis) spécialisée, a annoncé aujourd’hui le lancement de JORNAY PMMC (capsules à libération prolongée de chlorhydrate de méthylphénidate) au Canada. JORNAY PMMC est une formule à libération prolongée de méthylphénidate, un médicament stimulant indiqué pour traiter le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les enfants âgés de 6 à 12 ans.1

« Une prise en charge efficace du TDAH débute par une transition progressive pendant la journée. JORNAY PMMC est administré grâce à une technologie novatrice à libération retardée/prolongée qui assure un début d’action progressif au réveil garantissant non seulement des bénéfices thérapeutiques dès le réveil de l’enfant, mais aussi de bénéfices thérapeutiques perdurant jusqu’au début de la soirée. Ce premier et unique traitement à base de méthylphénidate à prise unique le soir apporte une nouvelle option dans la gestion des symptômes du TDAH des enfants », a déclaré le Dr Doron Almagor (MD, FRCPC), psychiatre pour enfants, adolescents et adultes.

« Nous sommes heureux de lancer JORNAY PMMC sur le marché canadien, offrant ainsi une nouvelle option thérapeutique novatrice aux patients atteints de TDAH et à leurs familles. Ce lancement reflète notre engagement à répondre aux divers besoins de la communauté des personnes atteintes de TDAH et à soutenir la gestion quotidienne améliorée des symptômes du TDAH », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight.

En mai 2024, Knight a conclu une entente avec Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc., filiale en propriété exclusive de Ironshore Therapeutics, Inc. (qui fait maintenant partie de Collegium Pharmaceutical, Inc.; Nasdaq : COLL), pour l’obtention des droits exclusifs de distribution de JORNAY PMMC au Canada et en Amérique latine. Knight a obtenu l’approbation de JORNAY PMMC par Santé Canada en novembre 2024.

Selon IQVIA, le marché canadien du TDAH totalise près de 1,25 milliard $ en 2024, les méthylphénidates représentent pour plus de $500 millions et ils affichent un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 14 % au cours des quatre dernières années.

À propos du TDAH2

Le TDAH, trouble chronique du développement, affecte aussi bien les enfants que les adultes, et dure souvent toute la vie. Sa prévalence est estimée à 5-9 % chez les enfants et les adolescents, et à 3-5 % chez les adultes.4 Ce trouble se caractérise par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité susceptibles de nuire considérablement à la capacité d’une personne à fonctionner dans la vie quotidienne. Bien que les symptômes du TDAH évoluent avec le temps, les patients nécessitent généralement une surveillance et un traitement continu toute leur vie. Les pharmacothérapies de première ligne actuelles pour le TDAH comprennent des psychostimulants à base de méthylphénidate ou d’amphétamine à action prolongée et des non-stimulants. Les produits respectifs de ces deux catégories varient en termes de systèmes d’administration et de profils de libération, offrant ainsi des durées d’effet distinctes. Cependant, les traitements actuellement disponibles ne permettent pas à tous les patients de couvrir adéquatement leurs symptômes. Il existe donc un besoin médical important pour des options thérapeutiques supplémentaires pour les patients atteints de TDAH.

À propos de JORNAY PMMC

JORNAY PMMC est le premier et unique produit à base de méthylphénidate à prise unique le soir commercialisé au Canada pour traiter le TDAH chez les patients âgés de 6 à 12 ans. JORNAY PMMC est constitué de microbilles recouvertes d’une couche à libération retardée et d’une couche à libération prolongée. La première couche retarde la libération du principe actif jusqu’au matin, tandis que la couche à libération prolongée contrôle la libération du principe actif à partir du matin et pendant toute la journée. Cette formule unique présente un profil pharmacocinétique assurant le contrôle des symptômes du TDAH dès le réveil des patients et tout au long de la journée.

JORNAY PMMC a bénéficié de deux essais cliniques multicentriques randomisés en double aveugle contrôlés par placebo de phase III3,4. Les deux études ont atteint leurs critères d’évaluation principaux et secondaires clés, démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative du contrôle des symptômes du TDAH au réveil, l’après-midi et en début de soirée. Dans les essais cliniques effectués avec JORNAY PMMC les effets indésirables les plus courants étaient l'insomnie, la labilité affective, les maux de tête, la perte d'appétit, l'augmentation de la pression artérielle diastolique et les infections des voies respiratoires supérieures.1

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 déposée sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

