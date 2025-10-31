Zoom sur Paris : les chiens robots sont en passe de faire partie du paysage quotidien

PARIS, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un RoboDog, baptisé « Babo », a attiré une foule immense au cœur de Paris la semaine dernière. Développé par Vbot, une entreprise spécialisée dans les technologies grand public et plus particulièrement dans les robots domestiques, il se caractérise par un design élégant et une interaction vocale naturelle. Babo est rapidement devenu un sujet de conversation parmi les passants qui s’y sont intéressés avec enthousiasme, posant des questions, prenant des photos et marchant à ses côtés.

Un groupe de spectateurs observe la scène avec fascination, tandis que plusieurs d’entre eux se précipitent pour filmer Babo en action. (Photographie : Xie Nan)

Contrairement à de nombreux robots grand public, Babo est conçu comme un appareil tendance, de type compagnon, qui s’intègre idéalement dans le quotidien des ménages. Celui-ci n’est pas équipé de télécommandes ni d’une interface utilisateur complexe ; les utilisateurs communiquent avec lui en utilisant un langage humain naturel.

Babo est conçu pour vous seconder dans vos tâches quotidiennes, par exemple en vous tenant compagnie lorsque vous allez prendre un café, vous promener dans le quartier ou lors de rencontres entre amis. Son design élancé en fait un compagnon idéal pour les sorties en milieu urbain, tandis que sa conception robuste lui permet d’affronter tous types de terrains. Babo peut aider à prendre soin des personnes âgées, porter des sacs pour soulager ses utilisateurs ou tenir un appareil photo pour immortaliser les meilleurs moments de la journée.

Grâce à sa mémoire spatiale et relationnelle, il reconnaît les membres de la famille, apprend leurs préférences et répond aux commandes vocales.

La fonction utilitaire de Babo va jusqu’à créer un lien émotionnel avec les utilisateurs en imitant une conversation humaine naturelle. Il intègre une gamme d’expressions faciales et d’effets sonores réalistes, tous d’une vivacité et d’un dynamisme impressionnants.

La réaction très positive du public parisien reflète un intérêt croissant pour les robots domestiques abordables, capables d’allier interactions affectives et fonctionnalités pratiques. Les données de Polaris Market Research confirment la popularité croissante des RoboDogs. Son marché devrait atteindre 597,36 millions de dollars d’ici la fin 2025, puis 2,76 milliards de dollars d’ici 2034, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,5 % entre 2025 et 2034.

Selon les informations rendues publiques par l’entreprise, Babo devrait entrer en phase de production en série d’ici la fin de l’année 2025, avec une commercialisation sur le marché international prévue pour 2026.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/187fb625-3f73-4cad-bf9f-f45d7e79cd0f